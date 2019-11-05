«Картина может превратиться в бомбу»: художник из Бреста продает полотно с Путиным и Лукашенко за 30 тысяч рублей

- Основная причина продажи в том, что я не могу удержать эту картину. Она производит фурор и уже не принадлежит мне. Она очень сильная. В ней великолепное исполнение, хорошая задумка. В этой картине очень сильный пророческий дух, она никого не оставляет равнодушным. Мне лучше отдать ее в надежные руки. Дешево продать я ее не могу, это серьезная картина. Ее надо продавать дорого и нужным людям, - рассуждает брестчанин Тигран Джавадян.

Картина называется «Мир. Дружба. Безопасность». За нее художник просит 30 тысяч рублей - около 15 тысяч долларов. Предлагают в два раза меньше, но автор не соглашается.

Эта картина - одна из нескольких тысяч работ профессионального художника. Тигран Джавадян закончил художественный институт, состоит в общественном объединении художников. Он писал портреты деятелей ВКЛ и Речи Посполитой, групповой портрет предпринимателей Бреста, но с такой бурной реакцией на свое творчество столкнулся впервые. Причем коллеги, по словам Тиграна, его поддерживают и картиной восхищаются. А вот соцсети…

- Картину воспринимают в штыки. Она может просто превратиться в бомбу... Я не ожидал. Политики возмущаются, серьезные люди. Я с ними разговариваю с уважением. Они позволяют себе маты, но это их воспитание. Они часто говорят о демократии, но давайте уже так: демократия - это когда каждый имеет право высказаться. У меня тоже есть своя жизненная позиция и свое «Я».

Тигран Джавадян писал портреты деятелей ВКЛ и Речи Посполитой. Фото: соцсети

Художник на критику не обижается. Читает все гадкие комментарии и даже отмечает, что критиканы близки к раскрытию задумки.

- Я зла ни на кого не держу, спокойно разъясняю, как могу. И это хорошо, что еще они не знают, что в нее вложено…Но я говорить не буду. Если вы заметили, президентов я омолодил. Это очень сложно - сделать людей лучше, как будто они только вышли от косметолога. Но фигуры - не главное.

Могу дать подсказку: смотрите на часы и на подсвечники. В часах и подсвечниках - пророчество. Причем не только в стрелках, надо смотреть кругом. Я специально подбирал, готовил композицию. Но лучше я не буду договаривать. На этой ноте и оставим.

- А что случится, если люди разгадают ваш посыл?

- Это непредсказуемо, - загадочно отвечает художник.

Свою работу Тигран Джавадян считает больше культурным явлением, чем политическим высказыванием. Хотя политический смысл в картину, очевидно, вложен.

- Путин - он спокойно смотрит с легкой натянутой улыбкой. Он сам бывший комитетчик, человек расчетливый, задумывается, словами просто так не бросается. Наш президент - улыбается более открыто. Это свойство людей, которые, когда они добрые, очень щедрые, но когда злые, рубят под корень.

Я с большим уважением отношусь к нашему президенту и президенту России. Это сильные руководители. Посмотрите, во всем мире какие-то перевороты, революции. У нас нет переворотов. Да, многого не хватает - это и так понятно, но многое и от нас зависит.

Картина из офиса Союза предпринимателей Брестской области, написанная Джавадяном в начале 2000-х. Фото: brestnote.by

- Может, бурная реакция связана с новостями об «углубленной интеграции» между Россией и Беларусью?

- Мы говорим про суверенитет, но не задумываемся, что это такое. Это не означает, что надо от всех отделиться и не общаться. С соседями надо дружить. Мы связаны экономикой. Можно не любить Путина - это ваши проблемы, но дружить по-любому надо. Это нужно народу! Мы что-то производим, отдаем России, что-то оттуда привозят сюда. Невозможно процветать без этой дружбы.