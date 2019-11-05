2019-11-05T17:14:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Фото дня: банка черной икры по цене выше минималки

Банка осетровой икры весом 250 граммов и стоимостью 449 рублей 30 копеек появилась в продаже в одной из белорусских торговых сетей
Ольга ШУМАНСКАЯ
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В магазине рассказали, что спрос на недешевый деликатес есть. Фото из социальных сетейВ магазине рассказали, что спрос на недешевый деликатес есть. Фото из социальных сетей
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Тому, кто получает минимальную зарплату - 330 рублей, на деликатес придется работать полтора месяца. Обладатель средней зарплаты может позволить себе даже две баночки икры - средняя зарплата в сентябре была 1108,5 рубля. Минчанин же со средним сентябрьским доходом в 1516 рублей может прикупить к Новому году сразу три банки деликатеса. И на хлеб еще останется.

- Цена на черную икру во всех магазинах примерно одинаковая, - прокомментировали представители сети. - Спрос на нее есть. Не было бы спроса - не продавали бы. Понятно, что этот ценник сразу бросается в глаза, но на самом деле есть икра и по меньшим ценам, к примеру, по 45 рублей за баночку.

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