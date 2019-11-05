Лукашенко на встречу с премьером Эмиратов пришел с сыном Николаем

Осенний визит Александра Лукашенко в Эмираты уже называют традиционным - президент полетел в ОАЭ уже в седьмой раз. Последние годы президент берет с собой младшего сына Николая. Так произошло и в этот раз – кроме старшего сына Виктора на фото засветился и младший сын президента Николай.

Александр Лукашенко улетел в Абу-Даби еще в прошлом месяце – 31 октября. Пресс-служба президента о начале визита сообщила с задержкой в сутки. Правда, так бывало и раньше: например, в 2017 году задержка составила трое суток, в тот год Лукашенко гостил в Эмиратах 13 дней.

По сообщению пресс-службы президента Беларуси, Лукашенко должен встретиться «с руководством этой страны и деловыми кругами». Первая такая встреча состоялась только через 6 дней пребывания Лукашенко в ОАЭ. Чем занимался президент до этого - неизвестно. Кстати, «Комсомолка» даже составила для президента небольшой путеводитель по достопримечательностям Абу-Даби.

5 ноября Лукашенко, наконец, встретился с премьер-министром (он же занимает должность министра обороны) ОАЭ, шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. На фотографиях агентства БелТА видно, что белорусская делегация состоит из Александра Лукашенко, Виктора Лукашенко и Николая Лукашенко.

- Там принято все решать не по государственной линии, а через членов семьи, хотя в Беларуси это и не принято, - говорил Лукашенко накануне своего отлета. - Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы.

Это была первая официальная встреча за 6 дней, чем занимался президент до этого – не сообщается. Фото: пресс-служба президента Беларуси.

Сообщается, что на встрече обсуждались перспективные проекты в транспортно-логистической, финансовой сферах. Один из них - создание в Минске с помощью эмиратской стороны Международного финансового центра. Сейчас завершается разработка концепции реализации данного проекта. Также обсуждали возможность создания совместных производств с последующей реализацией сельхозпродукции и продуктов питания. ОАЭ также интересен белорусский опыт развития сферы информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, речь шла о подготовке к проведению всемирной выставки «ЭКСПО-2020», которая пройдет в ОАЭ. В ней будет и белорусский павильон.

Сообщается, что после встречи состоялся официальный обед, после которого Лукашенко поблагодарил шейха за гостеприимство и подарил картину «Лошади» белорусского художника Андрея Ситько. Еще один подарок - корзина с белорусскими мясными и молочными продуктами, сладостями.