«Перестал быть самым посещаемым и долго оставался без худрука». Министр культуры о том, почему не продлили контракт директору Большого театра

- Аплодисментами будем провожать, - тихо переговариваются между собой актрисы в зале Большого театра.

На сцене четыре нарядных пустых стула. Женщины, которые проверяют билеты, регулируют движение: проходите до прохода, пожалуйста, в 9 ряд. Зал заполняется, как перед спектаклем, но не зрителями, а коллективом Большого театра. В 15.00 должны представить нового человека на должность генерального директора.

Еще за полчаса до этого в театре признаются, что официально им никто не говорил, кто будет руководить вместо Владимира Гридюшко. Но самый вероятный кандидат, которого обсуждали в кулуарах, - Александр Петрович, директор театра музкомедии. Правда, до этого он работал и в Большом.

Фото: bolshoibelarus.by

О том, что Владимиру Гридюшко не продлят контракт, в театре узнали за несколько недель. Тогда 300 человек- не только артисты со званиями и без, но и рабочие, написали письмо президенту, чтобы оставили гендиректора.

- Балет весь на задних рядах сидит, - рассматривают коллег по цеху две актрисы в зале.

Говорят, что Гридюшко был тем, кто примирил балет и оперу, которые всегда конкурировали.

«Выбор спектаклей диктовался личными амбициями режиссера»

- Cразу скажу, что это решение не родилось спонтанно, - министр культуры Юрий Бондарь со сцены говорит, почему в театре будет новый гендиректор. - Решение о непродлении контракта было принято по ряду причин. (На этих словах в зале начинаются переговоры).

Владимир Павлович много сделал для театра, особенно в период объединения оперной и балетной труппы, говорит министр, но гораздо больше внимания Юрий Бондарь уделяет недостаткам, зачитывая их перечень со сцены перед полным залом.

- Неэффективное использование выделяемых театру бюджетных средств, - одно из недовольств Минкультуры. - Большой театр находится на последнем месте по показателю удельного веса собственных доходов в общем объеме доходов. Объем их составляет всего 32%. У театра-студии киноактера - 51,7%, у Молодежного театра эстрады - 47,5%, театра Янки Купалы - 44,6%, театра имени Горького - 40%, театра Якуба Коласа - 38,6%, РТБД - 34,8%.

Министр культуры Юрий Бондарь Фото: bolshoibelarus.by

В Музыкальном театре, которым руководил Александр Петрович, в течение последних 5 лет этот показатель составляет 70%.

Еще претензии от министра - Большой театр перестал быть самым посещаемым театром страны и долго был единственным, где не было худрука.

- По итогам 2018 года средний показатель заполняемости зала - 82%. Это на одном уровне с Молодежным театром эстрады, говорит Юрий Бондарь. - В 2016 году средняя зарплата директора составляла определенную сумму, а в 2018 году она возросла фактически в полтора раза, превысив среднюю по театру, в четыре раза.

- Ничего себе, - перешептываются в зале, когда Бондарь зачитывает цифры.

- Большой театр был единственным республиканским театром, в котором не было художественного руководителя. Выбор спектаклей диктовался личными амбициями режиссеров, а не творческими возможностями труппы.

«Между худруком и гендиректором взаимодействия не наладилось, а творческие работники разделились на группки»

Еще одна из претензий в том, что для молодых актеров не было возможности для реализации.

- Ежегодно в театр приходят молодые специалисты, - констатирует Юрий Бондарь. - Недостаточно условий для их творческого роста. Например, с 2009 по 2018 год победой на престижных международных конкурсах были удостоены всего 11 молодых артистов. Если мы сравним с Академией музыки, такое количество лауреатов учебное заведение дает за 1-2 года. Театр не предоставляет возможности для реализации молодым белорусским балетмейстерам и оперным режиссерам. В то же время один известный главный оперный режиссер за 9 лет работы в театре поставил 15 спектаклей, а не менее известный штатный хореограф выступил постановщиком 10 спектаклей. Это естественная монополия или продуманная политика?

В 2018 году, по словам Юрия Бондаря, о всех недовольствах сообщили Владимиру Гридюшко. Тогда же появилась должность художественного руководителя, на которую пришел Валентин Елизарьев.

Александр Петрович с художественным руководителем Валентином Елизарьевым Фото: bolshoibelarus.by

-Он разработал концепцию развития Большого театра на 2019-2021 годы, которая была одобрена на худсовете театра, - говорит о Елизарьеве Бондарь. - Вместе с тем конструктивного взаимодействия между гендиректором и худруком так и не наладилось. В коллективе началось разделение творческих работников на группы, распространение неверных сведений о предоставлении необоснованных привилегий балету в ущерб развитию оперы. Все эти обстоятельства привели к необходимости принятия соответствующего кадрового решения. Вместе с тем мы ценим заслуги Владимира Павловича Гридюшко, ему предложили варианты трудоустройства. Владимир Павлович думает.

Художественный руководитель Большого театра Валентин Елизарьев Фото: bolshoibelarus.by

Новый директор Александр Петрович со сцены сказал, что сегодня 9 лет и 9 месяцев, как он покинул Большой театр.

- Его опыт нам очень пригодится, наряду с такими человеческими качествами, как уважение к творческим людям, заинтересованность в жизни всех членов трудового коллектива, - сказал Юрий Бондарь.