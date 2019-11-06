«Очень худая, нечем кормить!»: житель Осиповичей попросил забрать у него овчарку в крайней степени истощения

Фото домашней овчарки из Осиповичей с выпирающими ребрами и жалостливыми глазами шокировало интернет. Фото было прикреплено к посту, от которого тоже щемит сердце: «Отдам в самые добрые ручки овчарку, возраст 2,5 года, молоденькая, умненькая, добренькая девочка, росла с детьми, все прививки сделаны, есть ветпаспорт. Очень худая, нечем кормить».

«Звонили из Москвы, Питера, Киева. Со всего мира!»

Пост вызвал шквал рассерженных комментариев. Вот лишь несколько из них: «Как можно до такого состояния довести собачку?», «Надо было не держать на привязи, а отпустить собаку! Она ничего не ела, боже, довели до скелета», «Господи, а о чем вы раньше думали? Собака в жутком состоянии».

Оказывается, что овчарка жила в Осиповичах в семье, была на привязи.

- Мужчина обратился ко мне за помощью в Одноклассниках, где я веду страницу и размещаю объявления о помощи животным. Он написал в личных сообщениях: «Помогите, пожалуйста, пристроить овчарку. У меня две собаки, нечем кормить». И я повесила это объявление в соцсети. После этого звонков было миллион! - рассказывает волонтер Алена. - Звонили из Москвы, Питера, Киева. Со всего мира! Говорили: «Привозите собаку, мы заберем». Продолжают звонить, писать и сейчас… Мужчины плачут в трубку. Им настолько жалко собаку. Она произвела впечатление на всех людей.

В итоге овчарка по кличке Мила поехала в новую семью.

Мила по дороге к новым хозяевам. Фото: из архива героя статьи.

- Сейчас Мила живет в частном доме под Могилевом, содержится внутри дома. На улице она не хочет жить, хотя новые хозяева там ей построили вольер. Мила в хороших руках! Супруги берут по очереди выходные, чтобы ухаживать за животным. Они говорят: «Это наша доча». У них еще есть две собаки и две кошки. Звонят мне каждый день, рассказывают, что они ели, как гуляли, как ходили в гости с собакой. У Милы уже есть любимое кресло, - говорит Алена. - Собака очень добрая.

Алена переживает за вторую собаку, которая осталась у прежнего хозяина Милы. Животное тоже живет на привязи во дворе.

- Когда я ездила и забирала Милу, то попросила мужчину показать вторую собаку, ее зовут Лаки. И у нее состояние еще хуже. Ей очень холодно на улице при плюсовой температуре - она постоянно дрожит. Недоедает и мерзнет. Отдавать Лаки он не хочет. Продавать тоже. Не знаю, что делать. Наверное, надо ехать в милицию и писать заявление о жестоком обращении с животным. У него есть третья собака, она на самовыгуле. Она не выглядит истощенной, так как сама добывает себе еду.

А это Мила в новом доме! Фото: из архива героя статьи.

«Я понял, что мне тяжело кормить двух собак»

«Комсомолка» связалась с прежним хозяином Милы. Мужчина разговаривает эмоционально.

- Она (Алена. - Ред.) требует отдать Лаки и шантажирует меня, - говорит Артем, бывший хозяин Милы.

- Первая собака, которую забрали у вас, выглядела истощенной…

- Собака заболела. У нее был забит желудок - это по моей вине. Потому что я, не зная, кормил ее свиными шкурками, которые мы покупали за копейки и добавляли в сечку. А оказывается, что собак кормить ими нельзя. Пришла ветеринар, моя родственница, и сказала, что я так угроблю животных.

По словам Артема, Мила не голодала, он ее кормил - собака съедала за день девять литров еды. На вопрос, почему он захотел отдать Милу, Артем отвечает:

- Я понял, что мне тяжело кормить двух собак. Потому что помимо них у меня есть еще двое маленьких детей. Еще я помогаю соседской бабушке, которая не разговаривает и у нее не работает правая сторона тела после инсульта. Я попросил помощи, а все вылилось в шантаж! Она (волонтер. - Ред.) не написала в посте, как у меня эта собака появилась. Эту овчарку хотели убить прежние хозяева из-за того, что она повредила йоркского терьера. А я ее забрал. И сейчас она хочет Лаки. Звонит, пишет… Я сказал, что Лаки не отдам. Это наш член семьи. Дети привязаны к ней. Лаки тоже лечим. Свиные шкурки собакам уже полгода не даю.

- А корм собачий покупать нет средств?

- Нет, конечно. Откуда с нашими белорусскими зарплатами деньги на сухой корм? - говорит Артем. Мужчина работает в воинской части.

- Как сейчас состояние у Лаки?

- Собака внешне вроде здоровая, просто истощена. Кормим ее сечкой и добавляем колбасы. Но как я могу ее откормить, если у нее все питательные вещества проходят транзитом? Истощенными собаки стали, когда ощенились.

О собаке заботятся супруги из Могилевской области.

По словам мужчины, после поста в интернете люди ему пишут гневные сообщения.

- Если бы я знал, во что это выльется, я бы сам дал объявление. Приехал бы человек и забрал собаку.