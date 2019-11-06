Ирина Муравьева в Минске: «Моя мама из Орши. До сих пор помню запах белорусских лопухов»

Любимая актриса рассказала о маме, которая родом из Беларуси, семейной реликвии, о закулисье киношедевров «Москва слезам не верит» и почему она долго не любила картину «Самая обаятельная и привлекательная».

Ирина Вадимовна появилась на сцене Центрального Дома офицеров в симпатичном платье мятного цвета. Звезда советского кино с первой минуты поразила своей скромностью. Актриса смущалась, рассказывая о себе: несмотря на свои яркие роли в кино, в жизни Муравьева - скромнейший человек. Артистка не только рассказывала публике свои жизненные истории, но пела и показывала отрывки из своих знаменитых фильмов: «Чисто английское убийство», «Женщина в окне», «Москва слезам не верит», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная». «Комсомолка» публикует интересные отрывки.

Ирина Вадимовна рассказала, что ее мама из Орши.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Маму фашисты угнали в Германию из Орши»

- 9 мая - это такой серьезный праздник для нашей всей семьи. Потому что мой папа, когда началась война, в этот год закончил школу. И он добровольцем записался на фронт. Его бабушка - очень набожная женщина, она написала своей рукой 90-й псалом и зашила в такой кожаный маленький футлярчик - он до сих пор у нас есть. А потом вшила моему папе в гимнастерку. И молилась за него все 4 года. Мой папа не получил ни одного ранения на войне: он был и танкистом, и пехотинцем, и связистом, и закончил войну переводчиком.

- Моя мама из Беларуси - здравствуйте, товарищи! - рассмеялась Ирина Вадимовна. - Город Орша. Там жила моя замечательная бабушка прямо на берегу Днепра. И каждое лето мы с мамой и с папой и с моей сестрой приезжали на все лето к бабушке. Я до сих пор помню запах трав этой местности, лопухов, этих цветов, рыбки - плотвы. Помню эти лодочки катающие, плавающий по реке паром - все в памяти осталось.

Город Орша был в оккупации, и мою маму угнали в 16 лет в Германию. Она жила в настоящей фашисткой семье. Но семья к маме хорошо относилась, как она говорила. Ей купили велосипед, платье, она должна была убираться в доме. Научили ее правильно сервировать стол, правильно стирать белье. Хозяйственным вещам научили. И когда провозгласили победу над фашизмом, эта семья быстренько уехала в деревню. Город остался с нашими солдатами. И они каким-то образом просили маму, сейчас не вспомню, чтобы из этого дома она принесла им пшено, продукты. Мама все сделала для них.

Мой муж младенцем вместе с родителями пережили блокаду Ленинграда. Они были врачи. Папа был хирургом. Поэтому для нашей семьи был и остается День Победы серьезным праздником. Мы с сестрой и детьми всегда почитаем праздник и всегда накрываем на стол, как это было у нашей мамы.

Цветы для знаменитой актрисы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О фильме «Москва слезам не верит»

- Тут в моей жизни появился Меньшов Владимир Валентинович. Он предложил съемки в фильме «Москва слезам не верит». Я прочла сценарий взахлеб - он мне жутко понравится. Понравилась очень моя роль. Мне она казалась самой интересной и самой лучшей. Хотя это неправильная мысль была, - кокетничала актриса. - Одного желания Меньшова, чтобы снимались Алентова, Федорова и я, было недостаточно. Нужно было, чтобы нас утвердил «Мосфильм». И вот когда мы появлялись втроем, нас отметали. Много-много сделали кинопроб: мы почти весь этот фильм разыграли в киноработах. Но Меньшов настоял на своем!.. Люди стояли в огромных очередях в кинотеатры. Только тогда я поняла, что такое слава: я могу кому-то достать билетик! Но фильм кинокритикам не нравился: совершенно банальная история. Действительно, в то время кинематограф искал новых проявлений, сюжетов. А он был сделан по старым меркам.

Но вдруг все узнают, что «Москва слезам не верят» номинируют на «Оскар». Никто даже представить не мог, что этот фильм получит «Оскар». Даже была такая мысль в правительственных кругах, что это какая-то провокация. Наверное, американцы взяли самый худший фильм для «Оскара», чтобы еще раз сказать, какой Советский Союз ужасный. Когда фигурку привезли в Москву, что сделали кинематографисты? Они сочинили анекдот. Поздравительная телеграмма: Москва в слезах - не верит! - смеялась актриса.

О фильме «Самая обаятельная и привлекательная»: «Это из жизни каких-то маленьких людей»

- Мне жутко не нравилось это название. Оно неправильно прилеплялось ко мне. И сценарий мне не понравился. Время такое - хотелось сниматься в новых формах. А это что-то… старье какое-то! В конструкторском бюро кто-то хочет жениться, и еще так не стесняясь об этом говорит: хочу замуж, хочу замуж! У меня не было проблемы - я была замужем. И вот эта вся история казалась мне неловкой, несимпатичной. Когда нужно думать о большом, а мы о маленьком думаем! Мне казалось, что это все из жизни каких-то маленьких людей. Но так как другой работы у меня не было, а режиссер и сценарист меня очень уговаривали, ходили за мной везде по пятам, я согласилась. Ну ладно, снимусь в старых образцах!.. Не любила этот фильм и не смотрела его никогда. Но шли годы, и где-то на каких-то съемках я была в гостинице одна, включила телевизор, а там показывали «Самая обаятельная и привлекательная». Я села, заперлась, чтобы никто не подумал, что я сошла с ума - смотрю сама себя. И мне так понравился фильм! И до сих пор мне он очень нравится.

Знаменитая актриса не стеснялась кривляться. Это было мило.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О любви к Булату Окуджаве

- Мой папа был военным инженером - полковником. И занимался организацией полетов космонавтов. В молодости, когда я еще училась в школе, он очень часто уезжал. Это были испытания. И оттуда приезжая, он привозил такой кассетник с песнями Окуджавы. Только тогда я узнала, что существует такой потрясающий певец и поет. Мой папа тоже пел и играл на гитаре. Голос его был похож на голос Окуджавы - такой же высокий. Я была так влюблена в этого автора, что даже перепечатывала из журнала его стихи. В школе написала сочинение на вольную тему о творчестве Окуджавы. Учительница по русскому языку поставила мне пятерку и написала: «С твоим мнением не согласна, но уважаю твое мнение». Думаю, что через какое-то время она со мной согласилась, - улыбалась народная артистка.