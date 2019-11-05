Светлана Боровская: Хочу стареть красиво, неколотая-нерезаная. Мне так больше нравится

Известная телеведущая и посол доброй воли ЮНЭЙДС в Беларуси Светлана Боровская в ноябре отметит юбилей с красивой цифрой 50. В этом году Светлана стала еще и дипломированным психологом, теперь помогает другим выходить из самых сложных жизненных ситуаций.

- Светлана, есть мнение, что лучшие психологи - самые травмированные пациенты, поскольку в психологию обычно проводят накопившиеся обиды и желание разобраться с личным. Что привело вас?

- Есть такой Кит Мердок - американский предприниматель и психолог, ему принадлежит замечательная фраза: «Чтобы познать себя, понять, в чем твое призвание, нужно понять, что тебя бесит».

Я бьюсь и борюсь только с собой. Долгих 49 лет, заглядывая глубоко в себя, я поняла, что меня бесит несправедливость. Каждый вечер, засыпая, я размышляю о прошедшем дне и думаю: «А вообще кому-то стало легче от того, что я живу на свете?..» Второй важный момент - чтобы от твоей жизни никому не было больно. «Я такая справедливая - и столько народу полегло (смеется)!»

Друзья Светланы нередко повторяют мудрую фразу: «Хочу, как Боровская: любовь, розы и никакого негатива».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нет, моя справедливость другая. Некоторые, правда, шутят, что она у меня слишком острая, и не дай Бог кому-нибудь попасть под эти жернова (улыбается). Я очень открытый и искренний человек. Кто-то принимает это за резкость, давление – но это ваше мнение, не мое, и ко мне это не имеет никакого отношения.

Еще мне нравится мудрый анекдот. У старого грузина спрашивают: «Почему грузины живут долго?» - «Потому что ни с кем не спорят». - «Но это же невозможно!» И грузин, улыбаясь, отвечает: «Ну, невозможно - и невозможно». Я пришла в психологию, чтобы укрепить себя базовыми знаниями в своих ощущениях. И потом, послушайте, я много работаю, и психология - один из возможных заработков.

Я оптимистка, и за 27 лет работы на телевидении в какой-то момент поняла, что, не имея этой профессии, уже стала психологом. Люди благодарят и помнят многие эфирные фразы, например: «Понедельник прекрасен! Все может произойти сегодня. За тем углом вас ждет счастье! Принарядитесь, и этот понедельник станет лучшим в вашей жизни».

Так, оптимисты верят врачам, получая стакан воды, который их спасает. Знаете, как говорит мой однокурсник: «Хочу как Боровская: любовь, розы и никакого негатива (улыбается)».

«Очень важно знать, что нас бесит»

- А для чего знать, что тебя бесит, что потом с этим делать? Поступать, как вы в детстве, когда, повздорив с обидчицей, крупной девочкой, растрепанная, прилетели домой, грозя кулаком в воздухе: «Ну, бочка динамитная, ты меня еще припомнишь…» В сегодняшнем ритме и стрессах так нередко хочется ответить.

- И даже кого-нибудь стукнуть (улыбается). Эту историю мне рассказал папа, тогда мне было года три. Правда, когда сегодня я приезжаю к папе на дачу и эмоционально начинаю рассказывать: «Папа, ты представляешь!..» Он улыбается, качая головой: «Боже мой, ничего не изменилось. Ты так же бежишь по лугу и так же грозишь обидчикам».

В фильме «Вальсирующие наверняка» (1994 год) Светлана сыграла свою первую роль – молодой мамы.

На самом деле я уже лет 20 ни с кем подобным образом не разбираюсь. Диалог первичен, я разговариваю, несмотря на свой итальянско-мадридский темперамент. Я поняла людей… Например, если человек поет плохо, подумайте: возможно, таким образом он выживает и кормит свою семью - не судите, выключите транзистор. Не мешайте жить ему и его слушателям.

- Тогда давайте рушить стереотипы, которые нередко портят жизнь женщинам за 40: мол, красота уходит, настроение и характер ни к черту, а кому-то совсем не повезло - еще и муж бросил…

- Вы считаете, что кто-то кого-то бросает? Я так не считаю. Брак и семью нужно сохранять всеми способами, но при одном условии: если этот брак не начал разрушать вас. Отношения должны быть легкими и приносить радость.

Я не доживаю в своей жизни до момента, чтобы я что-то прощала. Ничего не надо терпеть и ничего не надо прощать.

Если вам не о чем пить чай - почему вы должны довести себя до состояния прощения?

Я не довожу себя до трагизма, не иду в ту сторону - там очень грустно, там можно заболеть, умереть, там надо лечиться. «Туда не ходи - снег башка попадет (смеется)».

Это очень трудно, но для этого я работаю с собой 49 лет. Я прорабатываю все свои ужасы, страхи, радости и переживания. И говорю своим студентам: «Вы в жизни пройдете все ноты: если вас еще не предавали - вас обязательно предадут, если еще не любили - обязательно полюбят, если вы еще не испытывали счастья - вы его обязательно встретите». Если у вас эта нота не сыграла в детстве, она настигнет в зрелости.

«Сейчас увеличивается количество браков после 60-ти лет»

- Как психолог и наблюдательный человек, объясните: почему после 40, нередко забывая про мужей и детей, в омут с головой бросаются и женщины?

- Так было всегда, просто у нас раньше про это не говорили. В любом коллективе есть красотка, есть та, которая всех осуждает, есть злая, есть такая, которая отдаст последнее яблоко...

Всего 7 типов людей, и в каждом коллективе они есть, так уж мир задуман. Есть уверенные, есть сомневающиеся, я отношусь ко вторым. Я редко довольна собой на экране: «Почему я так махнула рукой и наморщила лобик? Может, надо было уколоть его лет 20 назад ботоксом?» Но не сделала, и уже поздно начинать, будем стареть красиво. Главное, чтобы рейтинги не падали и зрители радовались.

Похвастаюсь, недавно снималась у московского режиссера, играла теледиву. Так вот он сказал: «В Москве очень трудно найти артистку, которая в этом возрасте неколотая-нерезаная. Все уже надутые и затянутые». Хотя, если женщину это радует, вы делаете это безопасно и вам от этого хорошо - это же прекрасно. Но у меня перед глазами пример мамы, бабушки - они красавицы.

- Читатели подумают, что Боровская лукавит: выглядит прекрасно - и ничего не колола?

- Лет 10 назад мне рассказали, как в одном вузе преподаватель прошелся по телеведущим: «Ну, Боровская, конечно, хорошо выглядит. Но она же вся исколотая, я даже знаю пластического хирурга, который делает ей операции». Смешно, правда? Попробуйте-ка затянуть свои волосики в хвост - все сразу видно.

Мне нравится история Майи Плисецкой, когда она, выходя из гримерки, резко открывает дверь обратно и говорит (понимая, что ее обсуждают): «Девочки, и не перепутайте: у меня было три мужа и семь абортов, а не наоборот».

Чем хорош возраст? Нам опять все можно, снова все легко - не хочу и не буду, не хочу и не пойду… У меня есть работа, целых три, есть моя семья, друзья, неравнодушное ко мне отношение (даже очень).

Меня наконец-то не волнует, что думают люди, мне сегодня важно не вводить в турбулентность себя. Если вам все же приходится идти через ад - идите как можно быстрее. Допустим, впереди ситуация - сразу представляю самые страшные последствия. Как правило, они не случаются, но вы туда уже нырнули, прожили и освободились.

- В стране стремительно увеличивается количество разводов. Как быть тем, кому сильно болит?

- А я знаю и говорю об этом с экрана, что сейчас увеличивается количество браков после 60-ти, такое время. А от боли не нужно никуда уходить. Любой разрыв - тяжелая хирургическая операция с длительным заживлением ран. Это нужно прожить, нужно все себе продрать там как следует. Не примешь душ - останешься грязным…

Есть стереотип, что женщины страдают чаще. Конечно, колготки порвала - боль (смеется). Но в любви женщины ведут себя двумя способами. Первые ради нее терпят и прощают все. Но это зависимость, вы - жертва, сколько проживете, неизвестно.

Вторая история более грустная: в силу экономических причин женщине просто некуда уйти. Мои родители развелись много лет назад, но у них никогда не было таких прекрасных отношений, как после расставания.

Да, изначально встал квартирный вопрос, но мы его решили. Папа остался в маленькой двухкомнатной хрущевке в Молодечно, где мы родились. А мы с сестрой уговорили маму переехать в Минск, где много лет снимали ей квартиру, пока не купили свою.

Выход есть всегда, просто иногда он вам не нравится. Порой женщины терпят из-за денег, грустить с деньгами гораздо легче... Делайте, как вам лучше, не топя других.

- Моя первая машинка - маленькая и любименькая - была с базарчика, «Гольф», двоечка, кофейного цвета. Представляете, как здорово в 50, когда тебе семья дарит красивую новую машину... Фото: архив.

«Ценю мужчин, которые что говорят, то и делают»

- Вашему сыну Владимиру - 30, Климу - 21. Что вы советуете им в отношении с женщинами: чтобы девочки и любить их не переставали и на шею не садились?

- Сыновей я люблю и поддерживаю. А советую я девушкам и женщинам, которые встретятся на их пути, чтобы они их любили и не садились на шею (в этот момент, увидев звезду из телевизора, к нашему столику подходит импозантный мужчина. Целуя Светлане руку, представляется: мол, очень приятно вас видеть - заместитель главного инженера такого-то концерна. - Ред.)

- Прекрасно, подарите мне концерн - у меня юбилей… - обворожительно улыбается Светлана, тут же добавляя: - Шутка…

Хотя мужчина, похоже, уже согласен.

- Расскажите, какие подарки уже получили к юбилею?

- Это тот случай, когда бывают крупные подарки. Моя первая машинка - маленькая и любименькая - была с базарчика, «Гольф», двоечка, кофейного цвета. Представляете, как здорово в 50, когда тебе семья дарит - не буду уточнять, кто именно выложил денежки, - красивую новую машину.

С сыновьями Климом (слева) и Владимиром. Фото: личный архив.

А вообще я много работаю: на телевидении, преподаю в БГУ, пять лет в ранге посла доброй воли… И корпоративы бывают прекрасны. Мне всего достаточно.

В детстве наша семья жила очень сложно. Родители получали на заводе свои 100 рублей, но при этом у них получалось показывать нам изобилие. Мама, отстояв за бананами 4 часа, не выдавала по одному, а выкладывала всю связку. Папа давал на мороженое не 20 копеек, а рубль. И от того, что они вручали мне большой аванс всего, я не могла его нарушить.

Я так и живу: «Вот моя рука, давай попробуем так, по-настоящему». Проблема лишь в том, что один понял одно, а другой услышал третье. Для меня самая важная черта в людях, особенно в мужчинах, когда человек что говорит - то и делает.

- А как спасаетесь, если все надоело?

- Меня спасает дача, иногда не хочу видеть ни близких, ни далеких, бывает и три дня тишины… Меня радуют прибегающие коты, слизывающие минскую сметану. Жизнь очень проста. Остается все меньше времени, слишком много вокруг трагедий в мире и болезней близких людей.

- Но как жить в этой простоте, не нарушая ее и не причиняя никому боли? Возможно ли это в творческой профессии, где хватает и битого стекла в пуантах, и лезвий в клавишах?

- Я знала, в какую профессию иду: с одной стороны - цветы, с другой - гвозди. Так у всех. Всегда предлагаю соцсоревнование, как в старые добрые времена. Я прихожу на телевидение не дружить, а работать. А в работе я очень принципиальный, даже жесткий человек: «Ракета под названием «ДРБ» (программа «Добрай ранiцы, Беларусь» на канале «Беларусь 1». - Ред.) должна взлететь вовремя и достичь своей цели».

С соведущим «Добрай раніцы, Беларусь!» Денисом Дудинским и гостями.

За 27 лет со многими сдружилась. И если во время эфира мы можем горячо поспорить, покричать, то после работы идем пить кофе. И улыбчивый Дудинский тоже бывает разным. А наш оператор Витя, который больше 20 лет в «Добром утре», тоже любит на нас покрикивать: «Быстро пошли на точку, встали!» Я воспринимаю это игриво: «Витя, иди крути лампочки, чтобы я была в кадре двенадцати с половиной лет».

Это уже как стихи, я слушаю Витю как музыку. Этот урок хорош и для отношений: если она или он у вас кричит - слушайте это как музыку…

А еще мне очень нравится песня Градского: «Чтобы вас на земле не теряли - постарайтесь себя не терять».

Так вот, я себе и Родине не изменяю, мне все здесь имеет вкус и запах.

Я не пропустила ни одну Радуницу, я отменяю в этот день все. Еду к бабушкам на могилы, одна мне всегда говорила: «Ты ж приходи - шоб люди видели! И смотри - шоб и цветы всегда были». (Улыбается.) И я привожу живые цветы, давно отказавшись от пластика.

Я поняла, что весь мир изменить не могу, но цветы заменила. Как говорят: почисти вокруг себя - и миру с тебя хватит.

- Хочу стареть красиво, неколотая-нерезаная. Мне так больше нравится.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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