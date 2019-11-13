2019-11-13T15:19:34+03:00
Общество
КП Беларусь

«Лучший строитель Беларуси». Знакомимся с участниками номинации «Лучший государственный застройщик»

Строительные компании соревнуются за первенство в своей отрасли
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«Комсомолка» продолжает знакомить вас с участниками масштабного проекта по выбору лучшей строительной компании Беларуси. Голосуйте за тех, кому вы доверяете, и с вашей помощью мы выберем настоящих профессионалов своего дела.

Представляем участников номинации «Лучшее государственное предприятие-застройщик». Один из кандидатов на звание победителя - УКС Центрального района Минска.

Вот уже более 15 лет предприятие занимается строительством, капитальным ремонтом и модернизацией зданий, среди которых жилые дома, административные здания, общежития, школы, детские сады. Основной вид деятельности УКСа Центрального района - выполнение функций заказчика и ведение технического надзора на объектах строительства.

За время существование предприятием выполнено:

Реконструкция и модернизация более 9 учебных учреждений, 12 капитальных ремонтов медицинских учреждений, парков и культурно-исторических объектов в г.Минске, более 30 000 квадратных метров дошкольных и школьных учреждений (детские сады и школы), более 200 000 квадратных метров жилых помещений (более 26 домов). Сейчас УКС ведет строительство двух крупных объектов: таунхаусов и коттеджей в поселке Зацень и многоквартирных жилых домов возле станции метро «Грушевка». Также готовится территория для строительства нового жилого дома по улице Гая.

Подробности - на сайте ukscentr.by

Голосовать за участников конкурса можно до конца ноября 2019 года, а победителей мы объявим в декабре.

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