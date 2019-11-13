2019-11-13T15:19:34+03:00
Общество
КП Беларусь

От $1000 за метр. Какое жилье предлагает государственный застройщик?

УКС Центрального района Минска строит квартиры у метро и таунхаусы в черте города
Ирина ВЕТРОВА
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Какое жилье предлагает государственный застройщик?Какое жилье предлагает государственный застройщик?Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Собственная квартира или дом - мечта многих белорусов. Но осуществить ее бывает непросто - ведь хочется, чтобы и район нравился, и планировка была удачной, и цены не заоблачные. Один из способов решить квартирный вопрос - купить жилье на этапе долевого строительства у государственного застройщика. Речь сейчас идет не о жилье для очередников, которые по 20 лет стоят в очереди нуждающихся, а о квартирах и домах, которые государственные предприятия строят для всех желающих. Цена квадратного метра в таком жилье может быть ниже, чем у коммерческих компаний.

Например, УКС Центрального района - это государственный застройщик, который сейчас ведет строительство двух крупных объектов: таунхаусов и коттеджей в поселке Зацень и многоквартирных жилых домов возле станции метро «Грушевка». Также ведется подготовка территории для строительства нового жилого дома на улице Гая. У предприятия внушительный опыт на рынке недвижимости: уже более 15 лет оно занимается строительством, ремонтом и модернизацией как жилых домов, так и административных зданий, школ и детских садов.

Квартиры возле метро «Грушевка» - от $1090 за метр

«Поближе к метро!» - вот принцип, которым многие люди руководствуются при выборе квартиры в Минске. И это понятно: ведь хочется иметь возможность быстро добираться в любую точку города, а не тратить время на долгие утомительные переезды. Именно в таком удачном месте - в квартале улиц Папанина - Щорса - Грушевская, возле станции метро «Грушевка» - УКС Центрального района сейчас ведет строительство.

На продажу выставлены квартиры в двух 17-этажных монолитных каркасно-блочных домах, в одном из которых уже достраивается 17-й этаж, а во втором возведено 13 этажей. Завершить строительство планируется в январе 2021 года. Для владельцев автомобилей, которые будут здесь жить, предусмотрен пятиуровневый паркинг, который поможет освободить дворы от машин, а на территории комплекса появятся детские площадки, спортивные сооружения и зеленые насаждения. Один из важных плюсов расположения домов в этом районе - развитая инфраструктура. После того как здесь стали сносить ветхие дома и строить современные многоэтажки, этот район заметно преобразился: здесь появились магазины, аптеки, кафе.

Сколько стоит жилье в этих домах? Минимальная стоимость квадратного метра - 1090 долларов. Такие цены сейчас выставлены на двухкомнатные квартиры со свободной планировкой площадью от 71 до 77,7 квадратного метра, которые при желании можно превратить в трехкомнатные. Цена действует при покупке квартиры вместе с машино-местом в паркинге по цене $6850. Квадратный метр в однокомнатной квартире обойдется в $1130, плюс стоимость машино-места. Есть специальное предложение: можно оформить рассрочку на период до окончания строительства.

Таунхаусы в Зацени: комфорт загородного дома в Минске

Многие люди хотели бы жить не в квартире, а в собственном доме. Ведь как прекрасно иметь возможность пожарить шашлык в любое время, когда этого захочется, или посадить на своем участке яблоню и куст роз. Только часто эти мечты разбиваются о реальность: препятствиями становятся либо высокие цены на недвижимость, либо расстояние. Ведь переехать за кольцевую, чтобы каждый день потом ездить на работу в Минск, хочет далеко не каждый.

Совсем другое дело - свой дом в городе. Совершенно не обязательно уезжать из Минска, чтобы жить в комфорте загородного дома. Именно такая возможность будет у тех, кто поселится в одном из самых интересных проектов УКСа Центрального района - в таунхаусах и коттеджах в Зацени. Добираться туда можно даже на городском автобусе, а от улицы Орловской на машине дорога займет всего 7 минут.

УКС Центрального района строит в Зацени уютные двухэтажные дома из керамзитобетонных блоков. Здесь подведены все городские коммуникации: центральный водопровод, газ, электричество, центральная канализация. При этом у вас будет гораздо меньше соседей, чем в многоэтажном доме, а поставить машину вы сможете в собственном гараже.

Здесь строится 29 усадебных домов разного типа: кроме отдельных коттеджей, которые уже проданы, есть блокированное жилье на 2, 5 и 8 квартир. Застройщик заботится о благоустройстве - в Зацени каждый земельный участок огорожен, будут высажены зеленые насаждения и газон, сделаны детские площадки, а дороги вымощены плиткой. Жильцы станут владельцами не только квадратных метров в доме, но и земельных участков площадью до 4 соток, на которых можно поставить мангал, разбить небольшой цветник или, к примеру, поставить вольер для собаки. И, конечно, здесь понравится любителям природы, поскольку рядом расположен лесопарк Новинки и водохранилище Дрозды.

Цена квадратного метра в таунхаусе - от $1000 до $1200 за квадратный метр. Минимальная площадь жилья - от 127,6 метра. Есть возможность покупки в рассрочку до конца строительства или в кредит на условиях банка. Окончание строительства запланировано на март 2020 года.

БУДЬ В КУРСЕ!

На улице Гая построят 10-этажный дом

В ближайших планах УКСа Центрального района - строительство монолитного 10-этажного дома на улице Гая с подземным гаражом-стоянкой. Территория уже готова, и строительство вот-вот начнется. Стоимость жилья застройщик пока не называет, она будет объявлена позже. Следите за новостями!

ПОЛЕЗНЫЙ КОНТАКТ

По вопросам долевого строительства звоните в УКС Центрального района по телефонам: (017) 306-07-26, (029) 311-15-15. Адрес: ул. Гвардейская, 7.

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