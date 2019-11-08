Иконы от Кучмы, вазы от Филарета и скульптура Церетели. Национальный художественный раскрыл, какие дары принял за 20 лет

Если точно, то речь о 4972 дарах из 33 тысяч экспонатов в коллекции. «Только за период с 1999-го можно открывать отдельный музей даров музею», - шутят в музее. Но, как говорит ведущий научный сотрудник Национального художественного Надежда Усова, дары пополняли собрание все 80 лет истории музея.

- В последнее время ежегодно покупается и дарится примерно одинаковое количество произведений, - замечает специалист.

Выставка собрала 170 даров из почти 5 тысяч за 20 лет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На выставке «Прошу принять в дар...» (название - первая фраза заявления о передаче предмета музею) в 5 залах - всего 170 произведений из разных коллекций - гохуа соседствуют с русскими иконами, художники Парижской школы - с белорусскими живописцами того же времени.

- Не хотелось превращать все в антикварную лавку, а показать логику развития искусства - уже совершенно иного в ХХI веке. Плюс за 20 лет почти в каждую из 32 музейных коллекций поступали дары. От многого на выставке, к сожалению, пришлось отказаться. Например, не показали многочисленные поступления в коллекции народного и прикладного искусства.

Раритеты и эксклюзивы собраны на выставке "Прошу принять в дар...".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Надежда Усова говорит, что больше всего дарят музею тиражной графики:

- Художнику не так обременительно поделиться отпечатком, как, скажем, скульптурой из бронзы - ценным во всех смыслах даром. Однако скульптуры тоже дарятся. Например, наш современник Андрей Асташов подарил цикл «Наши дети» из 10 камерных произведений. Часто после выставки художники оставляют музею свою картину. Для многих важно, чтобы у них в резюме был пункт: работа находится в Национальном художественном.

Скульптуру музею дарят нечасто, но вот Андрей Асташов подарил сразу цикл своих работ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Важны для музея работы не только классиков, но и современников. Бюджетных средств хватает не на самые крупноформатные картины.

- Потому художники с удовольствием дарят работы, понимая, что это - инвестиция в будущее, возможность попасть в историю, - говорит Надежда Михайловна. - Ведь в музее твою картину будут включать в выставки, альбомы и каталоги, реставрировать. Главное, что она не застрянет в частном собрании или мастерской, а получит музейную судьбу.

Правда, берут не всякий дар: комиссия искусствоведов разных направлений принимает по каждому предложению решения.

- Отказывают, например, когда художник решил преподнести не самую лучшую свою работу. А музей ведь собирает лучшее. Второй вариант - этого мастера в коллекции много. Вообще, - поясняет Надежда Усова, - в разных музеях этот процесс происходит по-разному. К примеру, Третьяковка не принимает дары по желанию художника, но может попросить необходимое произведение в дар, если не может купить.

Выставка даров работает до 1 декабря.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Комсомолка» попросила Надежду Усову назвать самые необычные дары за 20 лет, охваченных выставкой.

Кучма вернул 6 белорусских икон

Во время визита в Беларусь в 1997 году украинский президент Леонид Кучма официально преподнес нашей стране 6 икон - в порядке возврата довоенных ценностей. Вывезенные фашистами из белорусских музеев и найденные после войны, иконы ошибочно попали в Киево-Печерский заповедник.

Апостол. Эта икона XVII века вернулась в Беларусь во время визита Леонида Кучмы в 1997-м.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Некоторые имели на обороте номера белорусских музеев, - уточняет Надежда Усова. - Иконы были не в очень хорошем состоянии, их довольно долго реставрировали. Одна из них, с Могилевщины, есть на выставке. Этот дар - один из вариантов доброй воли политиков, а еще - осуществление программы возвращения ценностей на родину.

Иконы, попавшие в музей благодаря работе таможенников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Таможня также часто передает иконы, вручают их и церковные иерархи. Например, митрополит Филарет в 2009 году передал музею настоящие художественные шедевры - 7 икон начала XVIII века из Жировичского монастыря, которые в этом году уже демонстрировались в музее. А еще - великолепные вазы цветного хрусталя к его 75-летию, созданные на Борисовском стеклозаводе.

- Но чаще церковные иерархи дарят иконы современных иконописцев, - замечает Усова.

Вазы в честь юбилея Филарета создала на Борисовском стекольном заводе мастер Раиса Климкович.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Интересно, что редкую работу Петра Сергиевича «Звонарь» 1946 года обменяли в Купаловском театре на портрет купаловца, народного артиста Беларуси Виктора Тарасова кисти Евгения Харитоненко. «Звонарь» висел в кулуарах и был талисманом актеров: перед выходом на сцену они прикасались к холсту. Но теперь все довольны: обмен равноценный.

Картину "Звонарь" Петра Сергиевича музей получил из Купаловского театра.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коллекцию Молоткова готовили к выставке два года

В музее, говорит Надежда Усова, целые коллекции принимают в дар в исключительных случаях. Так, в Национальном художественном оказалось более 300 произведений витебских графиков Александра Мемуса и Феликса Гумена, около 100 офортов минского графика Сергея Баленка: «Это произведения высокого уровня, и было очень сложно делать выбор». Еще одну коллекцию передал знаменитый печатник произведений графики Дмитрий Молотков.

Это небольшая часть коллекции, полученной музеем от печатника Дмитрия Молоткова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У него нет звания заслуженного деятеля культуры, которого он как никто заслуживает, 60 лет печатая всех белорусских графиков в разных техниках на уникальных старых машинах фирмы «Краузе». Эти годы уже называют «эпохой Молоткова». Мало того, к мастеру приезжали печататься со всего СССР. В благодарность за достигнутый результат (а чтобы получился эстамп, нужна приличная стопка пробников-экспериментов) художники подписывали эстамп Молоткову. За его трудовую деятельность накопилось 875 листов 75 авторов. И там не только классики, как Арлен Кашкуревич или Георгий Поплавский, но и «молодая» экспериментальная графика 1990 - 2000-х, а нынче маститые авторы - те же Игорь Кашкуревич, Руслан Вашкевич, Андрей Басалыга. Даже в годы дефицита, когда приходилось доставать качественную бумагу и краски, Молотков умудрялся «вытянуть произведение». Думаю, может, и не все из этих 75 авторов знают, что их работы - в коллекции музея.

К выставке Молоткова музей еще и снял фильм о нем и этой коллекции. Обрабатывали собрание в Национальном художественном более двух лет.

Чета немецких коллекционеров подарила музею графику уроженца Рогачева Анатолия Каплана.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борис Заборов подарил любимый белорусский сюжет

Экс-министр иностранных дел Сергей Мартынов известен как коллекционер. Он ратовал за то, чтобы музей смог ликвидировать свои лакуны. В итоге с 2012-го благодаря посредничеству МИДа, спонсорам и госпрограмме «Вяртанне» в музее за последнее 10-летие появилось собрание работ художников Парижской школы из Беларуси - от Генина, Любича, Генина, Кременя, Кикоина, Нади Леже, Царфина до Бориса Заборова. В результате на выставке «Прошу принять в дар...» - целая стена парижан из Беларуси.

Этот натюрморт художника Парижской школы родом из Беларуси Михаила Кикоина - дар Почетного консула Беларуси в Швейцарии Андрея Нажескина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Работа Шраги Царфина "Светлый неф" - дар музею от его потомков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А находящаяся в ее центре картина «Гумно» Заборова - его дар во время возвращения на родину с выставкой в 2009 году. В музее есть его произведения советского периода, но в Париже он выработал совершенно другую манеру, благодаря которой стал тем самым всемирно известным Заборовым. Да, у него есть более эффектные сюжеты. Но он хотел подарить знаковую работу, к тому же он испытывает сантимент к этому мотиву, увиденному на родине. Его «Гумно» - это не раз повторенный мотив.

"Гумно" - одна из вариаций излюбленного Борисом Заборовым белорусского сюжета.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие коллекционеры, зная, что музей интересуют белорусские и связанные с Беларусью художники, преподносят в дар именно такие работы. Например, москвич Александр Володчинский преподнес нам в дар пейзаж Витольда Бялыницкого-Бирули.

- Хоть у нас почти 600 работ этого мастера, это очень ценный дар, как было недавно установлено - 1943 года, - замечает Надежда Усова.

Полотно Бялыницкого-Бирули пополнило богатое собрание его работ в музее.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А чета коллекционеров Майер и Майнчель из Германии подарила более 300 произведений ленинградского художника Анатолия Каплана – уроженца Рогачева. Особенно этот советский художник был известен в Германии.

Часто дарят искусство восточных стран

- Из белорусских дипломатов особенно активно в плане даров музею наше посольство в Швейцарии, - делится Надежда Михайловна. - Там всего два сотрудника, но они ищут среди белорусских и зарубежных бизнесменов тех, кто мог бы приобрести произведение в дар для музея. Почетные консулы Андрей Нажескин, Клод Аллен Шифман, Атанасиос Акратос фактически сформировали основу коллекции Парижской школы. Это пример, как эффективно должно работать посольство в плане культуры. Да, стоимость этих работ не запредельная, но и эти деньги надо найти.

А из зарубежных дипмиссий в Беларуси дары нередко преподносят посольства восточных стран.

- Так у нас появилась коллекция традиционной китайской живописи гохуа, посол Индии подарил ремесленные изделия - скульптуры слонов, корейское посольство - произведения традиционного искусства, Палестина - народную керамику...

Один из даров посольства Китая.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нашли своего Клее, а выставку открыли Шагалом

Благодаря Белгазпромбанку в музее появились две подписные литографии Шагала. Одна из них открывает выставку.

- Долгое время это было притчей во языцех, что у Национального художественного нет Шагала, а в Витебске - целая коллекция графики, - вспоминает Надежда Усова. - Туристы же всегда спрашивают все, что касалось авангарда, рожденного в Беларуси. А вот о живописном полотне Шагала и мы, и Витебск мечтаем, но это дорого.

Графика Шагала в Национальном художественном появилась благодаря Белгазпромбанку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Открытием нашей коллекции для меня стала подписная литография знаменитого австрийско-немецкого живописца Пауля Клее, разработавшего целую теорию цвета. Музею работу подарила швейцарская художница-авангардистка Сусанна Бауман. Она не раз посещала Беларусь в 1990 - 2000-х. И, кстати, предлагала установить в Витебске энергетическую башню. Литография же Клее попала на афишу выставки - работа состоит из многих ярких цветных квадратиков, что созвучно разнообразию даров, - говорит Надежда Усова.

В Национальном художественном сейчас можно посмотреть оригинальную графику Пауля Клее!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А порой именитые художники сами дарят работу музею, в котором выставлялись. Такая традиция есть, к примеру, у Зураба Церетели. Он презентовал Национальному художественному свою скульптуру «Георгий Победоносец».

Акварель Вячеслава Павловца, подаренная автором, сразу нашла место в музейной экспозиции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Есть шанс сразу попасть в экспозицию

- График Вячеслав Павловец подарил великолепную акварель «Первый снег». Его работа сразу же оказалась в экспозиции белорусского искусства. Попали туда и подаренные произведения скульпторов Андрея Воробьева и Константина Селиханова, - говорит Надежда Усова.

Авторский дар скульптора Павла Войницкого.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЕСТЬ ВОПРОС

- Как действовать, если вы хотите преподнести произведение в дар музею?

- Если у человека есть дома произведение искусства и он хочет подарить его музею, у нас работают специалисты, которые помогут определить художественную (не материальную!) ценность предмета искусства, - объясняет Надежда Усова. - Так поступил пенсионер Леонид Новик. Он нашел на чердаке старую икону Богоматери с младенцем на деревянной доске, которая была в плачевном состоянии. Наши службы оценили икону, сказав: это прекрасное произведение, его надо скорее реставрировать. Новик подарил ее, и теперь на этикетке написано: «Дар Леонида Новика». Пожилой человек уже умер, а его имя вот так живет. Кстати, хотя не каждый дар преподносится в торжественной обстановке, но каждому дарителю непременно вручают благодарность - сертификат.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Выставка даров Национальному художественному музею за 1999 – 2019 годы «Прошу принять в дар...» работает до 1 декабря. Билет на постоянную экспозицию и выставки из фондов - 8 рублей.

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