Георгий Колдун: "Надеюсь, в следующем эфире X-Фактора оставят больше смешных моментов"

В интернет выложили фрагмент выступления Георгия Колдуна в новом сезоне проекта «Х-Фактор». Было ощущение, что некоторый члены жюри (Ольга Полякова, Нино Катамадзе, Игорь Кондратюк и Андрей Данилко) узнали Георгия, тем более, что в Украине он вел несколько довольно популярных шоу. Но вот о том, что он еще и поет – не знали. На кастинге он исполнил композицию "Livin` on a Prayer" группы Bon Jovi.

- Оля Полякова не скрывала очарованность тобой во время отбора. А было какое-то продолжение у этой истории?

- Ну нет же, конечно (смеётся). Это же, в первую очередь, шоу. Не могу рассказывать подробностей , потому что создатели шоу держат максимальную интригу. Не могу даже выкладывать фотографии своего приезда в Киев, потому что сразу будет понятно, прошел ли я дальше. Даже зрителей, которые сидят на записи шоу, убедительно просят не "спойлерить" в интернете.

- Тебя же все члены жюри знали?

- Похоже, только Андрей Данилко и Игорь Кондратюк вспомнили. Я заполнял анкету перед началом шоу, и они ее листали, на экране это было видно. Мы разговаривали минут 15, я им рассказывал и про свои поездки в лагерь вожатым и про пение – они же меня знали только как телеведущего. Была масса смешных ситуаций – но наши диалоги сильно порезали, а от самой песни оставили 60%. Ну и понятно – это же не мой бенефис, а конкурс. Буду надеяться, что все наши смешные диалоги дальше оставят в эфире.

- Оля Полякова пригласила тебя на свой сольный концерт в Минске 20 ноября?

- Нет, хотя она говорила, что планирует приехать в Минск. Я сказал, что могу сделать экскурсию и покатать по городу, все было очень доброжелательно. Нужно понимать, что это был предпоследний день съемок, жюри очень устало, потому что на кастинг приходят очень разные и порой странные люди. Данилко уже сидел в жюри, иногда обхватив голову руками. Кондратюк сказал по поводу нашего общения, мол, редко приходят такие приятные люди. Это оставили в эфире и мне тоже это очень приятно.

- Когда тебя покажут в следующий раз?

- Без понятия. Я даже не знал, что есть какой-то приз победителю в этой программе (зато мы знаем, в этом сезоне - профессиональная поддержка канала на 1 млн гривен ($40400): запись песни, клип и ротация на радио «Хит FM» - авт.), я не хочу даже об этом думать, просто получал удовольствие от процесса.

- В интернете уже бурно обсуждают, что нашим артистам в зарубежных шоу медом намазано – вместо того, чтобы выступать у нас, стараются осваивать рынки России и Украины.

- А разве у нас есть альтернатива? Аналогичные белорусские шоу? Кроме «Славянского базара», «Песни года» и «Академии талантов» я не знаю ни одного шоу такого масштаба. Любой артист пытается расширить круг своих слушателей, это же нормально! Украина в четыре раза больше Беларуси, это новая аудитория. А что, петь под гитару свои песни дома? Я не плиточником поехал в Украину, выполняю свою работу артиста. Тем более, что создатели Х-Фактор говорят, что они снимают шоу не столько про пение, сколько про людей. Это не вокальное шоу в чистом виде. Наверное, поменьше нужно читать комментарии в интернете – часто это обычное брюзжание "диванных критиков", в котором мало конструктивности.