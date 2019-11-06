«Лучший строитель Беларуси». Знакомимся с участниками номинации «Лучшее агентство недвижимости»

Мы продолжаем знакомить вас с участниками масштабного проекта «Комсомолки» по выбору лучшей строительной компании Беларуси. Вы голосуете за тех, кому доверяете, а мы с вашей помощью выбираем настоящих профессионалов.

Сегодня мы представляем вам одного из участников номинации «Лучшее агентство недвижимости» - компанию «7 этажей».

Агентство недвижимости «7 этажей» специализируется на продаже и покупке жилой и коммерческой недвижимости Минска и Минской области как на первичном, так и на вторичном рынках. Также оно предоставляет услуги по аренде, оценке и аналитике.

Благодаря сотрудничеству с крупными банками и строительными организациями, специалисты агентства недвижимости «7 этажей» успешно помогают клиентам приобретать недвижимость на выгодных условиях. В 2018 году «7 этажей» стало победителем в конкурсе профессионального мастерства в сфере недвижимости «Вышыня поспеху».

Подробности - на сайте an7.by

Голосовать за участников конкурса можно до конца ноября 2019 года, а победителей мы объявим в декабре.