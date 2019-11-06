Стилист о купальнике Азаренко: «Купальник не украшает, а уродует фигуру Виктории»

Напомним, что Виктория Азаренко выложила фото в неоднозначном купальнике - черном монокине без бретелей - в свой Инстаграм. Казалось бы, известная спортсменка должна была собрать сотни комплементов в адрес своей подтянутой фигуры, но вместо этого на нее обрушилась критика хейтеров. Фоллоферы не подбирали слова, оставляя неприятные комментарии: «Тихий ужас!», «Купальник просто убил», «Что за купальник? Ржу остановиться не могу».

Мы спросили у стилиста: на самом деле так ужасно смотрится на спортивной фигуре Виктории этот купальник?

- Ощущение, что это плавки, которые натянули до подмышек. Прямой верх лифа расширил и без того широкие плечи Виктории. Обычно высокие разрезы на плавках удлиняют ноги, но здесь что-то пошло не так. Купальник не украшает, а уродует фигуру Виктории типа «прямоугольник». Теннисистке лучше выбирать широкие и высокие плавки, можно с декором: например, с завязками на бедрах, который создаст объем и тем самым визуально сделает талию тоньше. Лиф стоит брать с V-образным вырезом, удлиняющим силуэт и сужающим линию плеча. Можно остановить свой выбор на купальнике с контрастными вставками по бокам, чтобы сузить линию талии, если купальник слитный, - объяснила нам стилист Мария Тишкевич.

Фоллоферы не оценили новый купальник Азаренко. Фото: соцсети

Через 6 часов после публикации скандального фото Виктория сделала еще один пост, где сама подшутила над хейтерами.

- С тех пор как люди «прожарили» мой купальник, а мне очень важно, что думают обо мне люди, я собираюсь идти на пляж вот так… Так лучше? (Надеюсь, тролли поняли мой сарказм.) - подписала фото Азаренко, где на ней облегающий черный топ и легинсы.