Продолжение скандала в Бресте: Кисляку – дисквалификация и штраф 1275 рублей, клуб оштрафован на 17850

3 ноября в Бресте в матче местного «Динамо» и «Шахтер» случился скандал.

В судью, разозлившего брестчан, болельщики бросали бутылки

На 80-й минуте при счете 1:1 мяч попал в руку игрока «горянков» Игоря Бурко, который находился в штрафной площади около своих ворот. Судейская бригада назначила лишь угловой. Это решение вызвало бурную реакцию игроков «Динамо», которые эмоционально апеллировали к судьям. Матч завершился со счетом 1:1.

YouTube-канал «Честно» опубликовал видео, где видно, как игроки «Динамо» жестко высказываются в адрес судей, Кисляк даже вошел в комнату для судей. Марцел Личка высказал о работе рефери так:

- Я так понимаю, что судья за воротами должен помогать главному судье. И когда он находится в двух метрах от эпизода, он должен все видеть замечательно… Ты можешь ошибаться как игрок или я - это нормально. Я ничего не буду говорить про судей, они все люди. Но другой случай, когда ты сделал так (показывает, как поворачивает голову в другую сторону. - Ред.). Это ответственность.

Вечером 5 ноября Белорусская федерация футбола вынесла наказания. Не судьям, а игрокам «Динамо».

UPD

Позже АБФФ выступило я заявлением:

- С учетом высказываний сотрудников футбольного клуба «Динамо-Брест» в СМИ обращаем внимание болельщиков на тот факт, что представители футбольного клуба «Динамо-Брест» присутствовали на заседании Комитата контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ. Елена Большакова, Оксана Смагина и Сергей Воробьев в соответствии с доверенностями на представление интересов футбольного клуба «Динамо-Брест» как юридического лица участвовали в работе комитета, давали пояснения и обсуждали вопросы, касающиеся дисциплинарных нарушений, совершенных футбольным клубом «Динамо-Брест» в матче 27 тура «Беларусбанк - высшей лиги» сезона 2019 года с участием бресткого «Динамо» и солигорского «Шахера».

С учетом отсутствия доверенностей на представление интересов Марцела Лички, Сергея Кисляка и Артема Милевского как физических лиц решения по дисциплинарным нарушениям принимались без участия представителей клуба.

Отметим, что члены Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам не являются штатными сотрудниками Ассоциации «Белорусская федерация футбола», однако при принятии решений Комитет действует в соответствии с Дисциплинарным кодексом АБФФ и соответствующими нормативными документами УЕФА и ФИФА.

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» обращает внимание футбольного клуба «Динамо-Брест», который ранее выступал и в будущем будет выступать в клубных турнирах под эгидой УЕФА, что подобное поведение футболистов, представителей тренерского штаба, сотрудников клуба и подобный уровень организации безопасности проведения матча приведет к более серьезным санкциям со стороны УЕФА.

По итогам заседания Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ брестское «Динамо» оштрафовали на сумму 700 базовых величин (17850 рублей) за нарушение статей 77, 79 и 90 ДК АБФФ.

Сергея Кисляка дисквалифицировали на пять матчей и оштрафовали на 50 базовых величин (1275 рублей) за нарушение статьи 70-1 ДК АБФФ.

Артему Милевскому выписали штраф на 25 базовых величин (637,5 рублей) за нарушение статьи 100 ДК АБФФ.

Главного тренера брестского «Динамо» Марцела Личку предупредили за нарушение статьи 100 ДК АБФФ.

«Шахтеру» - штраф на сумму 30 базовых величин (765 рублей) за нарушение статьи 71 ДК АБФФ.

Справочно:

Статья 70-1: Оскорбительное поведение футболиста или официального лица клуба (команды) в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча.

Статья 71: Недостойное поведение футбольного клуба (команды).

Статья 77: Скандирование зрителями на стадионе ненормативной лексики и/или оскорбительных выражений до, во время и после матча.

Статья 79: Бросание зрителями пиротехнических изделий до, во время и после матча на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию.

Статья 90: Необеспечение принимающей стороной общественного порядка и безопасности на стадионе, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, беспорядки, либо поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе.

Статья 100: Иные нарушения.

Отметим, что в программе «Судите с нами» на сайте АБФФ признали, что в эпизоде на 80-й минуте судьи должны были назначить пенальти.

Генеральный менеджер «Динамо» Брест Максим Краснобаев в комментарии для «Трибуны» заявил, что такие решения КДК АБФФ в клубе расценивают, как попытку оказать давление накануне важных матчей в чемпионате Беларуси. От также отметил, что представителей «Динамо» не пустили на заседание КДК. В клубе намерены обжаловать эти решения в рамках действующего футбольного законодательства.

- Считаем, что со стороны АБФФ это какая-то травля. Не знаем, кому это нужно. Люди творят, что хотят. Видимо, они хотят войны. Они получат эту войну. <…> Мы в шоке от общего подхода. Одного из ключевых игроков, Сергея Кисляка, дисквалифицировали на пять матчей. Это максимальное наказание по данной статье. По остальным статья применили максимальные наказания. При том, отклонив наше ходатайство на участие в заседании КДК. Нас пригласили на заседание, наши представители приехали из Бреста. Это неблизкий путь. А на рассмотрение вопросов их не допустили. Десять минут поговорили ни о чем и сказали нашим представителям, что они свободны. Расцениваем это как определенную издевку, – сказал Краснобаев.