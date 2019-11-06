В Минске выступит Алессандро Сафина – итальянский певец и любимчик королевы Елизаветы II

Алессандро Сафина знают и любят во всем мире. Когда-то его творческий путь начинался с исполнения классических оперных партий, а затем певец увлекся роком и поп-музыкой и решил поэкспериментировать. Идея смешать классику с популярными жанрами принесла Алессандро мировую славу. Сегодня его записи изданы более чем в 30 странах, а концерты с нетерпением ждут в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке. Сафина сольно исполняет ведущие партии во всемирно известных операх и поет дуэтом с известнейшими артистами: Элтоном Джоном, Сарой Брайт, Эваном Макгрегором и другими. В числе поклонников певца даже королева Великобритании Елизавета II!

Кстати, не все знают, что Алессандро Сафина можно увидеть не только на сцене, но и в кино. Например, в сериале «Клон» он сыграл самого же себя, а в фильме «Тоска и другие женщины» снялся в амплуа художника.

Фото: архив "КП"

В Беларусь певец привезет фрагменты всемирно известных опер, произведения прошлых лет, а также совершенно неожиданные музыкальные сюрпризы! В сопровождении Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Музыкальная капелла SONORUS» Алессандро выступит уже 13 ноября.

Знаменитый певец приезжает в Беларусь не впервые. Например, в 2012 и 2015-х годах он выступал в Минске в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. А также вместе с его художественным руководителем Виктором Бабарикиным в качестве дирижера гастролировал по России и Азербайджану. Певец высоко оценил профессионализм Бабарикина и самого оркестра, заявив, что с ним не требуется серьезных репетиций.

Фото: организаторы

КОГДА: 13 ноября, 19:00

ГДЕ: Дворец Республики (большой зал)

БИЛЕТЫ: 54-204 BYN