В Минске нашелся «кот в гнезде». Его не украли, а просто кто-то перенес в другое место

Скульптуры из полиэтилена и скотча появились на улицах Минска в начале недели. Их создали для того, чтобы напомнить горожанам о человеческих ценностях. Авторами проекта стали представители социальной сети. Одна из инсталляций, кот в гнезде, установленная около магазина «Счастье» рядом со станцией метро «Восток», через несколько часов после установки исчезла.

Как рассказали авторы проекта, кота нашли благодаря социальным сетям.

- У нас есть человек, который проверял, все ли в порядке со скульптурами. Это один из тех, кто вместе с художником работал над их созданием. В какой-то момент кот пропал. А потом этот человек увидел фото с котом в социальной сети. Фото было свежее, он поехал на место, где было сделано фото, и нашел инсталляцию, - рассказали в команде проекта.

Оказалось, кота кто-то перенес на другое место, но находился он в том же районе - недалеко от станции метро «Восток». Сегодня вечером все инсталляции демонтируют.