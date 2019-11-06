Новый рекорд: золотовалютные запасы Беларуси превысили порог в $9 миллиардов

Национальный банк опубликовал свежие данные о золотовалютных резервах страны. По состоянию на 1 ноября, они составили в эквиваленте 9 миллиардов 193,8 миллиона долларов. За прошлый месяц финансовая подушка безопасности увеличилась на $362,9 млн (4,1%) . Эти цифры выглядят еще более оптимистичными, если вспомнить о том, что в сентябре Нацбанк сообщал о снижении объемов резервов: минус составил $60,1 млн. Тогда Беларусь планово рассчиталась с частью своих внешних и внутренних обязательств, выплатив кредиторам $355 млн. К слову, в октябре правительство и Национальный банк также заплатили по долгам, потратив в общей сумме около $225 млн, однако объем запасов увеличился.

Если подобная динамика сохранится, то белорусская экономика даже перевыполнит плановые показатели. Согласно им, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составлять не менее $7,1 млрд. Получается, что разница уже сегодня составляет более двух миллиардов долларов. Правда, впереди еще два месяца.

За прошлый месяц финансовая подушка безопасности страны увеличилась на $362,9 млнФото: Дмитрий ЛАСЬКО

За счет чего выросли золотовалютные запасы?

Как отметил в беседе с «КП» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб, основных факторов несколько.

- Во-первых, нужно отметить сохраняющуюся чистую продажу валюты со стороны населения. Во-вторых, если уже на протяжении нескольких лет население является чистым продавцом валюты, а предприятия чаще ее покупали, то сейчас и предприятия часто выступают продавцами валюты. От месяца к месяцу динамика разная, но если смотреть с нарастающим итогом с начала года, то в целом юридические лица стали больше продавать валюты. Наконец, еще один фактор: в этом году существенно дорожает золото. Оно является частью золотовалютных резервов, и тут просто играет роль переоценка. Даже если золота в Нацбанке не становится больше, то оно дорожает, соответственно, это приводит к увеличению золотовалютных резервов в долларовой оценке.

- Как известно, республиканский бюджет на следующий год запланирован с дефицитом. Эту подушку безопасности государство сможет использовать для того, чтобы его покрыть?

- Золотовалютные резервы ни к дефициту бюджета, ни к бюджету как таковому отношения не имеют. Бюджет у нас в части, не касающейся погашения валютного госдолга, исполняется в рублях, то есть валюта как таковая для бюджета не нужна. Для чего она действительно необходима, так это для погашения внешних и внутренних валютных долгов. Основная статья расходования золотовалютных резервов - это именно их погашение, а не покрытие дефицита бюджета.