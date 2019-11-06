«Неделя подарков народу»: что откроют в Беларуси к 7 ноября

В Беларуси 7 ноября отмечают на государственном уровне. Интересно, что выходной в этот день остался только в двух странах - у нас и в непризнанном Приднестровье. В Беларуси по традиции к этой дате приурочивают открытие социальных объектов. В прошлом году «именем Великой Октябрьской революции» открыли восстановленные мосты на МКАД и под Житковичами, здание Верховного суда, модернизированный меховой комбинат в Витебске и достроили вторую взлетную полосу в минском аэропорту. В этом году в государственных СМИ фигурирует фраза «неделя подарков народу».

- Мы сохранили этот праздник и подвели под него соответствующую идеологию: будем заканчивать стройки, уборку урожая, подводить итоги и так далее, и делать подарки людям, - заявил на днях Александр Лукашенко. «Комсомолка» посмотрела, какие подарки приготовили для белорусов в этот раз.

Пансионат для пациентов и их родственников в Боровлянах

Пансионат для пациентов и их родственников в Боровлянах. Фото: БелТА.

30 октября Лукашенко перерезал красную ленточку в свежепостроенном пансионате для пациентов и их сопровождающих РНПЦ онкологии в Боровлянах. 118 одноместных и двухместных номеров, столовая и кафетерий, прачечная, спортивный комплекс. В пансионате будут размещаться люди, приезжающие на обследование, и пациенты, которым не требуется специальная медицинская помощь. С ними здесь также могут находиться их сопровождающие. Кроме того, в пансионате смогут проживать иностранные врачи-онкологи, приезжающие на обучение в образовательный центр при РНПЦ. Президент рассказал, что этот пансионат в первую очередь задумывался и строился как место, где могут на какое-то время остановиться родственники нуждающихся в уходе пациентов. Ведь прежде им приходилось искать и снимать недешевое жилье в Минске или пригороде, что для многих финансово сложно.

- Драть шкуру с людей, которые попали в беду, нельзя. Надо сделать для людей. Да, это не должно быть в убыток, окупать здание надо. Но не за счет бедолаг, - сказал Александр Лукашенко. Также он посетил недавно построенный комплекс общежитий для сотрудников РНПЦ онкологии и других медучреждений района.

Комплекс общежитий для сотрудников РНПЦ онкологии. Фото: БелТА.

Пожарная часть в Каменной Горке

Пожарная часть в Каменой Горке. Фото: "Минск-Новости".

Жители столичной Каменной Горки знают это место, как «снежную горку» - зимой тут всегда катались на санках. В прошлом году местные жители узнали: на этом месте хотят строить пожарную часть. Несмотря на недовольство, стройку начали. Холм срезали, площадку окружили забором. В минувший понедельник пожарную часть открыли. Работники этого депо будут обслуживать не только Каменную Горку, но и Красный Бор, Домбровку и часть Кунцевщины. Заявляется, что новый объект позволит разгрузить ПАСЧ-18 и ПАСЧ-26 во Фрунзенском районе и сократить время прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений к месту вызова до 5 - 8 минут.

Бассейн в Шабанах

Так будет выглядеть новый бассейн в Шабанах. Фото: «Минскстрой».

7 ноября по адресу улица Шабаны, 17 откроется новый бассейн. Он построен по типовому проекту, аналогичное спортсооружение возведено в 2017 году в микрорайоне Брилевичи Московского района. В столице, как известно, реализуется программа по строительству бюджетных 25-метровых бассейнов. Они предназначены для оздоровления населения и обучения детей плаванию. Однако в Шабанах проектно-сметная документация спортивного объекта была доработана и усовершенствована с привязкой к существующим в микрорайоне инженерным сетям. Поэтому стоимость его оказалась выше и ориентировочно составила около 5 миллионов рублей. На участке кроме плавательного бассейна предусмотрены система комплексного благоустройства, подъездных путей, пешеходных связей автомобильных парковок и озеленение. Здесь также будут устроены зоны отдыха, включающие в себя площадку для занятия физкультурой (воркаут), с размещением уличных тренажеров разных типов, и площадка для проведения культурно-массовых мероприятий. Транспортное сообщение организуется с ул. Шабаны. Общее количество парковочных мест - 47 и 2 машино-места для людей с инвалидностью.

На первом этаже спортсооружения - вестибюль с гардеробом для посетителей, рецепцией, комнатой по реализации абонементов, зоной установки торговых автоматов, санузлами. В группу помещений бассейна входят раздевалки, душевые, санузлы, инвентарная, проходные ножные ванны, зал «сухого плавания», зал с плавательными чашами для взрослых и детей. Здесь также будут комнаты для инструкторов, медработников и лаборатория для проведения анализов воды.

Первая «Корона» в Гомеле

Первая «Корона» в Гомеле. Фото сайта ГородГомель.Бел.

Гипермаркет открыли в Гомеле на Советской, 200 в начале недели без особых торжественных церемоний. Официальное открытие запланировано на 7 ноября в 12.00. Обещают шоу, развлечения для детей и взрослых на множестве локаций: кавер-бенды, конкурсы, призы, аниматоры и многое другое. На 19.00 намечен фейерверк.

Новый ТЦ построили почти на выезде из города, это далеко не спальный район. Владельцы сети полагают, что этот магазин станет точкой притяжения для окрестных микрорайонов и пригородных поселков. Общая площадь гомельской «Короны» - 11 450 квадратных метров, это сопоставимо с самыми крупными торговыми площадками Гомеля. Под супермаркет отдано 3960 квадратов. Парковка вмещает 500 машин. Время работы нового ТЦ - с 9.00 до 23.00.

Детская амбулатория и торгово-развлекательный центр в Гродно

В микрорайоне Ольшанка готовится к открытию новый торгово-развлекательный центр «Парус».

Амбулатория размещается на первом этаже многоэтажки «Гродножилстроя», которая также готова принять новоселов. Медицинское учреждение будет оснащено самым современным оборудованием. Пациентам будет удобно обращаться в амбулаторию, поскольку самая большая в области школа, а также детский сад находятся буквально в шаге от учреждения здравоохранения.

В микрорайоне Ольшанка готовится к открытию новый торгово-развлекательный центр «Парус». Его площадь - 6,5 тысячи квадратных метров, основное помещение займет магазин сети «Белмаркет» и фуд-корт.

Детский сад в Лиде

Детский сад в Лиде. Фото: "Лидская газета".

7 ноября в Лиде торжественно откроют детский сад. Дошкольное учреждение на 230 мест построено в микрорайоне Индустриальном строительным трестом №19. Сегодня завершаются отделочные работы на фасаде здания и ведется благоустройство территории. С 10 октября в детский сад начнут завозить оборудование.

Логистический центр в Берестовице

Логистический центр в Берестовице.

Транспортно-логистический центр «Бремино-Берестовица» практически не отличается от введенного центра на погранпереходе Брузги. Компания «ВЛАТЕ Логистик» построила центр, примыкающий к пункту пропуска Берестовица. Такое расположение обеспечивает компаниям-резидентам ряд преимуществ: въезд и выезд по отдельной полосе, без оформления процедуры таможенного транзита и без финансового обеспечения транзита. Здесь будет осуществляться как перегрузка товаров с транспорта иностранного перевозчика на транспорт внутреннего, так и перецепка. На погранпереходе построен современный склад класса «А» с многоярусным стеллажным хранением в отапливаемом помещении, автоматизированной системой складского учета. Производительность логистического центра рассчитана на оформление 250 - 300 грузовых автомобилей в сутки. Наряду с грузовой стоянкой построена стоянка для легковых автомобилей на более чем 120 мест. Здесь будет создано около ста новых рабочих мест.

КСТАТИ

К 7 ноября будет собран весь урожай

Лукашенко пообещал, что к 7 ноября будет убран весь белорусский урожай. Фото: БелТА.

- Я посмотрю, как вы сработали. Не дай бог кто-то что-то не доделал к 7 ноября, - заявил недавно Александр Лукашенко на совещании по уборочной кампании. - Все должно быть убрано. Никакой льнотресты не должно быть на полях, все должно быть свезено - якобы все свезено, по информации. Кукуруза на зерно должна быть убрана, или мы ее потеряем. Если будет неважная погода, значит, складывайте, силосуйте это зерно или в рукава запихивайте. В который раз уже об этом говорю. Сроки я определил: после празднования 7 ноября мы можем только пахать под зябь.