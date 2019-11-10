2019-11-10T21:51:05+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси появилась стиральная машина, которая убивает аллергены и уменьшает складки на одежде

Полный цикл стирки занимает всего 39 минут, что позволяет экономить электроэнергию и уберечь ваши вещи от износа
Наталья СВЕТЛОВА
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Появление новой стиральной машины LG с интеллектуальной системой AI DD, продажи которой недавно стартовали на белорусском рынке, стало технологичным ответом южнокорейской компании на запросы потребителей. Искусственный интеллект позволяет новой машине определить не только вес, но и мягкость ткани, после чего машина сама подбирает оптимальные движения барабана для деликатной и эффективной стирки.

Однако есть в новинке и другие решения будущего, которое у LG AI DD наступило уже сегодня. Так, модель с технологией AI DD получила опцию TurboWash 360, или 3D-турбо.

Время - назад!

В чем отличие этой технологии от обычной функции TurboWash, которая есть в других стиральных машинах LG? Классическая система имеет только одну форсунку для подачи воды, и в ней нет инверторной помпы. Без нее вода распределяется под одинаковым углом и с одинаковой интенсивностью по мере движения барабана.

Что предлагает 3D-турбо? Четыре форсунки для подачи воды и инверторный насос, который при высоких оборотах дает больший угол распределения воды, при низких - уменьшает струю воды и угол распространения. Благодаря этому увеличивается время соприкосновения белья и моющего средства и увеличивается воздействие моющего средства. Многопоточный водный спрей охватывает белье на 360 градусов, струи воды распыляются в четырех разных направлениях, чтобы лучше отстирать и выполоскать одежду, и в результате мы получаем значительную экономию времени при стирке и полоскании - полный цикл стирки занимает всего 39 минут! И это не только меньше времени, но и меньше затраченной энергии и меньше износа.

Кстати, другие производители, которые также обещают суперскорость стирки, обеспечивают ее за счет физического воздействия на белье, и в итоге вещи изнашиваются больше из-за повышенного трения. Некоторые фокусируются исключительно на экономии времени, что негативно влияет на иные факторы (энергия, вода).

Разработчики стиральной машины AI DD поставили перед собой задачу внедрить опцию, которая бы экономила время, деньги и энергию. Такой опцией и стала TurboWash 360. Благодаря ей время стирки снизилось на 34% по сравнению с обычной функцией TurboWash, а износ белья уменьшился еще на 16% вдобавок к тем 18%, которые дает сама технология AI DD за счет подбора оптимального режима стирки. Кроме того, функция TurboWash 360 позволяет на 39% увеличить энергоэффективность работы стиральной машины.

Стиральная машина убивает аллергены и уменьшает складки на одежде

Все плоскости в LG AI DD, с которыми соприкасается белье, сделаны из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь в принципе гигиенична, что на 99% исключает появление бактерий.

К тому же умная стиральная машина получила функцию Steam+ - воздействие паром, который используется в выбранных циклах стирки, нейтрализует до 99,9% видов аллергенов. Каким образом? Она растворяет аллергены на одежде, а их остатки смываются во время полоскания и отжима.

Еще одна функция - WrinkleCare - удаляет 30% складок на одежде при отжиме. После высыхания даже самые сложные для глажки вещи можно с легкостью отгладить до безупречного вида. Безупречность - та самая черта, на которую ориентировались разработчики умной стиральной машины LG AI DD.

Продажи новой линейки умных стиральных машин стартовали в Беларуси в октябре в сети магазинов «5 элемент». Белорусам доступны две модели с загрузкой барабана на 7 килограммов - LG F2V5HS0W, F2V9HS9W - и модель LG F2V5GS0W c загрузкой до 8,5 кг и режимом «Бесшумная стирка». Стоимость машин с технологией AI DD колеблется в пределах от BYN1100 до BYN 400 в зависимости от конфигурации.

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