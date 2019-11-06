«Вы основная сила, на которую Беларусь возлагает надежды»: брестские десантники отмечают юбилей бригады

- Неделю назад проходила коллегия министерства обороны, и 38-я бригада была признана лучшей бригадой сил специальных операций и одной из лучших во всех Вооруженных силах Беларуси. Молодцы! Молодцы по всем показателям, - говорит генерал-майор Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Республики Беларусь и бывший комбриг брестских десантников.

К юбилею десантникам вручили подарки, грамоты и награды.Фото: Оксана БРОВАЧ

Праздник у себя в части в Бресте бригада устроила 6 ноября. Пригласили ветеранов, бывших командиров - всех оказалось столько, что было сложно вместиться на общее фото. Построение и официальные поздравления от командования на плацу, исполнение гимна бригады, присвоение наград, концерт в клубе, показ техники и оснащения… Программа традиционная, но, как подчеркивают офицеры, традиции - то, за что держится бригада.

Первый комбриг Ломовцев пришел сказать военнослужащим бригады, что он ими гордится.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Я горжусь тем, что традиция быть лучшими в вооруженных силах продолжает существовать в бригаде на протяжении многих лет. Спасибо вам, что эту традицию вы сохраняете до сих пор, - поздравляет бригаду первый ее командир, 85-летний полковник запаса Георгий Ломовцев.

Бригаду считают элитой Вооруженных сил Беларуси.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Мне посчастливилось служить под знаменем 38-й бригады 11 лет, - выступает полковник запаса Валерий Сахащик, десятый комбриг. - От моего поколения остался символ бригады - черный орел. Мы начинали традицию рукопашного боя и буквально с первых же соревнований начали забирать себе пьедестал. Надеюсь, все, чего мы достигли когда-то, будет превзойдено, и рукопашники бригады будут добиваться еще больших успехов.

Парад на плацу в части пришлось провести под дождем.Фото: Оксана БРОВАЧ

Сегодня 38-я бригада - это около 2000 военнослужащих и 500 единиц техники. Брестских десантников называют элитой Вооруженных сил Беларуси. В этом году 38-я бригада участвовала в совместных учениях с Россией и Египтом. Летом принимала у себя военных из 21 страны мира - участников международных Армейских игр, и представляла Беларусь на этих соревнованиях. А в конце октября провела сложные тактические учения с российскими десантниками.

В бригаде служит почти 2000 человек.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Вы в полном объеме выполнили сложнейшие задачи: десантирование ночью, выброска техники на полигоне, преодоление водных преград. Вы готовы к защите Родины и можете выполнить все, что на вас возложено. Не надо расслабляться, следующий год будет еще сложнее. Вы - основная сила, на которую в Республике Беларусь возлагают надежды по защите Родины, - с таким обращением к десантникам выступил генерал-майор Денисенко.

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