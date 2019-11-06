Четыре антрепризные комедии ноября

Комедия «Там же, тогда же» - 9 ноября, КЗ «Минск». Билеты: 37,50 - 117,50 руб.

Пьеса Same Time, Next Year - хит канадского драматурга Бернарда Слейда. На Бродвее она появилась в 1975 году, после чего была исполнена около 1,5 тысячи раз. А все потому, что это один из самых смешных и захватывающих спектаклей о любви и измене. В последнем российском варианте эта комедия называется «Там же, тогда же», премьера ее состоялась в минувшем году, и играют в ней потрясающие Максим Аверин и Анна Якунина. Их герои раз в год встречаются в маленькой гостинице, несмотря ни на какие перипетии. И эти встречи, как ни странно, сохраняют их браки…

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Комедия «Хитрец по найму» - 11 ноября, КЗ «Минск». Билеты: 44 - 124 руб.

Оскар Кучера, Надежда Ангарская, Виктор Логинов, Тимур Еремеев, Дарья Погодина в комедии «Хитрец по найму». Жизненный сюжет: законный брак, кризис отношений, рутина, тоска и любовь у кого-то и где-то, но почему-то не в семье. У Бориса и Веры именно так, но на помощь супругам приходит домработница мужского рода - Паша.

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Лирическая комедия «Любовь - не картошка, не выбросишь в окошко» - 11 ноября, ОКЦ Гомеля. Билеты: 42,5 - 87,5 руб.; 12 ноября, КЗ «Минск». Билеты: 35 - 100 руб.

Над забавными ситуациями спектакля «Любовь - не картошка, не выбросишь в окошко» зрители смеются уже более 15 лет. Играют душевную деревенскую историю с вкраплениями народного юмора и искрометных шуток любимые актеры российского театра и кино Нина Усатова, Александр Панкратов-Черный и Зоя Буряк. Сюжет разворачивается в сибирской глубинке, куда приезжает столичный художник.

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Комедия «Мужчина нарасхват» - 17 ноября, Дом офицеров. Билеты: 40 - 160 руб.

Спектакль «Мужчина нарасхват» - увлекательная комедия-вихрь. В центре - л…бовный треугольник, а это значит - нелепые отговорки, курьезы и ситуации, комизм которых захватывает. В центре истории - милая Полина, которая мечтает жить долго и счастливо в замке прекрасного принца. Идеал ее мужчины - добрый, решительный, щедрый, сильный, обожающий свою избранницу человек. И вот Он появляется на горизонте. Но герой оказывается… женат!

Актерский состав: Антон Лирник - резидент Comedy Club, Евгений Никишин и Сергей Писаренко - участники команды КВН «Уездный город», Ольга Бузова - телеведущая, радиоведущая, модель, ведущая телепроекта «Дом-2».