10 книг этой осени: что почитать в длинные выходные

Этой осенью чаще всего пользователи скачивают произведения израильского историка Юваля Ноя Харари, бестселлеры Марка Мэнсона и Ю Несбе.

В целом рейтинг самых популярных книг приложения выглядит так:

1. «Sapiens. Краткая история человечества», Юваль Ной Харари

Сто тысяч лет назад Homo sapiens был одним из как минимум шести видов человека, живших на этой планете, - ничем не примечательным животным, которое играло в экосистеме роль не большую, чем гориллы, светлячки или медузы. Но около 70 тысяч лет назад загадочное изменение когнитивных способностей Homo sapiens превратило его в хозяина планеты и кошмар экосистемы. Как человек разумный сумел покорить мир? Что стало с другими видами человека? Когда и почему появились деньги, государства и религия? Как возникали и рушились империи? Почему почти все общества ставили женщин ниже мужчин? Как наука и капитализм стали господствующими вероучениями современной эры? Становились ли люди с течением времени счастливее? Какое будущее нас ожидает?

Юваль Харари показывает, как ход истории формировал человеческое общество и действительность вокруг него. Его книга прослеживает связь между событиями прошлого и проблемами современности и заставляет читателя пересмотреть все устоявшиеся представления об окружающем мире.

2. «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо», Марк Мэнсон

Современное общество пропагандирует культ успеха: будь умнее, богаче, продуктивнее - будь лучше всех. Соцсети изобилуют историями на тему, как какой-то малец придумал приложение и заработал кучу денег, статьями в духе «Тысяча и один способ быть счастливым», а фото во френдленте создают впечатление, что окружающие живут лучше и интереснее, чем мы. Однако наша зацикленность на позитиве и успехе лишь напоминает о том, чего мы не достигли, о мечтах, которые не сбылись. Как же стать по-настоящему счастливым? Популярный блогер Марк Мэнсон в книге «Тонкое искусство пофигизма» предлагает свой, оригинальный подход к этому вопросу. Его жизненная философия проста - необходимо научиться искусству пофигизма. Определив то, до чего вам действительно есть дело, нужно уметь наплевать на все второстепенное, забить на трудности, послать к черту чужое мнение и быть готовым взглянуть в лицо неудачам и показать им средний палец.

3. «21 урок для XXI века», Юваль Ной Харари

«21 урок для XXI века» - третья книга Юваля Харари, автора изданных на 50 языках мира бестселлеров «Sapiens. Краткая история человечества» и «Homo Deus. Краткая история будущего». В ней 43-летний профессор истории, которого называют самым ярким мыслителем нашего времени, обратился к проблемам сегодняшнего дня. Что происходит в современном мире и каков глубинный смысл этих событий? Почему либеральная демократия переживает кризис? Как быть с эпидемией фейковых новостей? Как не стать рабами компьютерных алгоритмов? Удастся ли предотвратить экологический коллапс? Действительно ли происходит возврат к религии? Как бороться с терроризмом? Будет ли новая мировая война? От того, сумеет ли человечество найти адекватные ответы на вызовы, стоящие перед ним в XXI веке, зависит, будет ли существовать планета Земля и ее обитатели в следующем столетии.

4. «Нож», Ю Несбе

В Осло совершено жестокое убийство. В этом деле Харри Холе играет не совсем обычную роль - он возглавляет не расследование, а список подозреваемых. Сам он ничего не может сказать по данному поводу, поскольку переживает не лучшие времена и некоторые события последних дней напрочь выпали из его памяти. Правда, на момент убийства у него имеется алиби, но случайная находка, сделанная в своей квартире, заставляет Харри усомниться в нем. Он почти убежден в том, что виновен, и ведет собственное расследование - в первую очередь, это расследование темных глубин собственного я… Долгожданный 12-й роман из захватывающей серии о Харри Холе.

5. «Атлант расправил плечи», Айн Рэнд

К власти в США приходят социалисты и правительство берет курс на «равные возможности», считая справедливым за счет талантливых и состоятельных сделать богатыми никчемных и бесталанных. Гонения на бизнес приводят к разрушению экономики, к тому же один за другим при загадочных обстоятельствах начинают исчезать талантливые люди и лучшие предприниматели. Главные герои романа стальной король Хэнк Риарден и вице-президент железнодорожной компании Дагни Таггерт тщетно пытаются противостоять трагическим событиям. Вместо всеобщего процветания общество погружается в апатию и хаос.

6. «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», Джон Грэй

Единственная, неповторимая и самая продаваемая книга об отношениях мужчины и женщины. Время не властно над ней, она неизменно остается актуальной и чрезвычайно востребованной. Секрет ее феноменального успеха в том, что она действительно помогает мужчинам и женщинам понять и принять, насколько по-разному они мыслят, чувствуют и ведут себя. Благодаря этому миллионы читателей смогли не только улучшить, но даже спасти свои отношения.

7. «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности», Стивен Кови

Во-первых, эта книга излагает системный подход к определению жизненных целей, приоритетов человека. Эти цели у всех разные, но книга помогает понять себя и четко сформулировать жизненные цели. Во-вторых, книга показывает, как достигать этих целей. И в-третьих, книга показывает, как каждый человек может стать лучше. Причем речь идет не об изменении имиджа, а о настоящих изменениях, самосовершенствовании. Книга не дает простых решений и не обещает мгновенных чудес. Любые позитивные изменения требуют времени, работы и упорства. Но для людей, стремящихся максимально реализовать потенциал, заложенный в них природой, эта книга - дорожная карта.

8. «Богатый папа, бедный папа», Роберт Кийосаки

Автор убежден, что в школе дети не получают нужных знаний о деньгах и потом всю жизнь работают ради денег, вместо того чтобы заставить деньги работать на себя.

9. «Суперпамять за семь шагов. Книга-тренинг», Андрей Сафронов

Навыки быстрого запоминания открывают огромные возможности. Представьте, что вы с ходу усваиваете новые иностранные слова. Читаете книгу, финансовый отчет или презентацию, а вся нужная информация максимально полно откладывается в памяти. Вы помогаете своим детям играючи запоминать даты, определения и стихи. Их оценки в школе улучшаются, повышается интерес к обучению. Представили? Все это реально! Эта книга - уникальное руководство по развитию памяти от чемпиона по запоминанию Андрея Сафронова. Выполняя простые упражнения, шаг за шагом автор научит запоминать самую разную информацию быстро и навсегда. В ваших руках инструмент, дающий конкурентное преимущество в учебе, на работе или в бизнесе.

10. «Гарри Поттер и методы рационального мышления», Элиезер Юдковски

Петуния вышла замуж не за Дурсля, а за университетского профессора, и Гарри попал в гораздо более благоприятную среду. У него были частные учителя, дискуссии с отцом, а главное - книги, сотни и тысячи научных и фантастических книг. В 11 лет Гарри знаком с квантовой механикой, матаном, теорией вероятностей и другими кавайными вещами. Но Гарри не просто вундеркинд, у него есть загадочная Тёмная сторона.

КСТАТИ

Среднестатистический портрет читателя «Мобильной библиотеки МТС - Книги» - женщина, которая читает книги утром и вечером, скорее всего, по пути на работу и обратно. В среднем - 54 минуты в день.

Всего в «Мобильной библиотеке МТС - Книги» доступно более миллиона произведений в электронном виде. Это книги на 38 языках. Более половины - на английском, почти треть - на русском языке, около 70 тысяч - на немецком и больше 1,5 тысячи - на белорусском.

В приложении можно найти произведения всех направлений - от классики до современной литературы. При загрузке книг мобильный трафик в сети МТС не тарифицируется, а читать книги можно онлайн и офлайн.

Получить доступ к «Мобильной библиотеке МТС - Книги» можно на ресурсе book.mts.by, в приложении Bookmate, или с помощью USSD-запроса *704#. Стоимость подписки - 0,25 рубля в сутки. При первом оформлении услуги пользоваться сервисом 3 дня можно бесплатно.

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