2019-11-07T23:21:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Новое расследование Яндекса: в Гродно консервируют йошту, в Витебске - боярышник

Закатки на зиму становятся все экзотичнее
Таисия ЧЕРНУХО
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Яндекс узнал, чем белорусы будут заниматься зимой.Яндекс узнал, чем белорусы будут заниматься зимой.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Яндекс провел очередное расследование, пытаясь узнать, чем белорусы будут заниматься зимой. Для этого специалисты проанализировали запросы из Беларуси, содержащие слова «на зиму». Оказывается, рецепты закаток белорусы стали искать на 10% реже, чем в прошлом году. Но цифры все равно впечатляют: меньше чем за три месяца, с августа по середину октября, мы ввели в Яндекс почти миллион запросов о закатках!

Пусть закаток мы стали делать меньше, теперь они становятся все экзотичнее. Например, интерес белорусов к консервированным абрикосам увеличился за год в полтора раза! Кроме них в почете оказались опята (+35% к запросам) и огурцы (+25%). Но бессменный лидер рейтинга закаток - помидоры, которые из года в год идут с огромным отрывом от остальных.

Сезон домашних заготовок начинается в июне, когда белорусы заполняют полки вареньем и компотами из клубники и других ягод. Дальше в кладовки и погреба отправляются консервированные огурцы и кабачки, а в начале осени - грибы.

Больше всего закаток делают витебляне и могилевчане: они на 20% чаще ищут рецепты в интернете, чем жители любых других городов. Как и ожидалось, минчане этим занимаются реже всего. Это вполне объяснимо - чем беднее регион, тем больше запасов люди делают на зиму.

В Брестской области в 2,5 раза чаще, чем в среднем, ищут информацию про варенье, джем и компот из голубики. В Витебске любят заготовки из алычи и боярышника. Гомельчане поедают зимой заготовки абрикосов и белых грибов, могилевчане обожают грибы - опята и боровики, а жители Гродно - свеклу и йошту (гибрид черной смородины и крыжовника).

Что модно держать в белорусских погребах в 2019 году?

1. Помидоры

2. Огурцы

3. Кабачки

4. Перец

5. Капуста

6. Яблоки

7. Свекла

8. Баклажаны

9. Морковь

10. Смородина

*По данным пресс-службы Яндекс.

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