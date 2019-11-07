Новое расследование Яндекса: в Гродно консервируют йошту, в Витебске - боярышник
Яндекс провел очередное расследование, пытаясь узнать, чем белорусы будут заниматься зимой. Для этого специалисты проанализировали запросы из Беларуси, содержащие слова «на зиму». Оказывается, рецепты закаток белорусы стали искать на 10% реже, чем в прошлом году. Но цифры все равно впечатляют: меньше чем за три месяца, с августа по середину октября, мы ввели в Яндекс почти миллион запросов о закатках!
Пусть закаток мы стали делать меньше, теперь они становятся все экзотичнее. Например, интерес белорусов к консервированным абрикосам увеличился за год в полтора раза! Кроме них в почете оказались опята (+35% к запросам) и огурцы (+25%). Но бессменный лидер рейтинга закаток - помидоры, которые из года в год идут с огромным отрывом от остальных.
Сезон домашних заготовок начинается в июне, когда белорусы заполняют полки вареньем и компотами из клубники и других ягод. Дальше в кладовки и погреба отправляются консервированные огурцы и кабачки, а в начале осени - грибы.
Больше всего закаток делают витебляне и могилевчане: они на 20% чаще ищут рецепты в интернете, чем жители любых других городов. Как и ожидалось, минчане этим занимаются реже всего. Это вполне объяснимо - чем беднее регион, тем больше запасов люди делают на зиму.
В Брестской области в 2,5 раза чаще, чем в среднем, ищут информацию про варенье, джем и компот из голубики. В Витебске любят заготовки из алычи и боярышника. Гомельчане поедают зимой заготовки абрикосов и белых грибов, могилевчане обожают грибы - опята и боровики, а жители Гродно - свеклу и йошту (гибрид черной смородины и крыжовника).
Что модно держать в белорусских погребах в 2019 году?
1. Помидоры
2. Огурцы
3. Кабачки
4. Перец
5. Капуста
6. Яблоки
7. Свекла
8. Баклажаны
9. Морковь
10. Смородина
*По данным пресс-службы Яндекс.