«Хочу развестись, оставить ребенка мужу и уехать заграницу. Я мать-кукушка?»

- Я всю жизнь была обыкновенной: родилась в обычной семье, была заурядной советской школьницей, как тысячи моих сверстниц. Сбой в системе произошел после рождения первенца: вместо того, чтобы, как все нормальные женщины, окунуться в счастье материнства, я сбежала из декрета уже через полгода, - признается Алина, читательница kp.by. - Меня раздражало, что ребенок ноет и капризничает. Я был мамой-роботом: машинально делала все, что заложено программой, а остальным занимался муж. Он даже не замечал моей апатии...

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Сейчас дочке уже 15, муж для нее и отец, и мать, и друг. Когда приходит домой, первый вопрос: «А где папа?» Но я не обижаюсь: мамаша из меня действительно так себе. Долгое время я была в депрессии, жила с ощущением, что моя жизнь – чудовищная ошибка. Словно я когда-то споткнулась и пошла не в ту сторону. И шла, пока не вышла к тупику: мне 37, с мужем мы чужие люди в процессе развода, а с родной дочкой общаемся чуть ли не на «вы».

Но жизнь подкинула мне шанс. У меня медицинское образование, с которым я могу работать в другой стране. Предложение есть. Может, звезд с неба хватать не буду, но и прозябать тоже. И главное – возьму судьбу в свои руки, попробую начну жить заново. Я решилась! Муж сам предложил, чтобы ребенок после развода остался с ним. Дочка за, а я - тем более, ведь у мужа лучше получается ее воспитывать, чем у меня.

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Но меня не отпускает чувство вины! Мое решение восприняли в штыки все. Коллеги и те удивляются, как можно уехать и бросить ребенка. Ну а я не понимаю: почему в обществе принято, что именно женщина обязана положить свою жизнь на алтарь семьи? Мужчины могут дезертировать от беременных жен, собственных детей, десятилетиями ездить на заработки в другие страны и заводить там вторые семьи – им все простительно. А когда женщина не бросает, а оставляет ребенка с родным папой – ее считают кукушкой? Мне так не хватает здравой поддержки. Кто сталкивался с похожей ситуацией – отзовитесь! Вы бы поступили так на моем месте?

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МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Классическая история про неравенство, которое видно, если поменять слова «папа» и «мама»

- На Земле живут 7 миллиардов людей, и невозможно, чтобы все думали и чувствовали одинаково, - отвечает психолог, кандидат психологических наук Наталья Олифирович. - Но люди мыслят стереотипами, один из которых – «тыжемать!». «Тыжемать» - это женщина, которая жертвует всем ради ребенка, и остается с ним, игнорируя свои потребности. Такая стратегия была оправдана при высокой смертности потомства и необходимости выжить любой ценой. Но в истории героини речь идет не о брошенном беспомощном младенце, а о взрослой девушке, которая остается с любящим отцом.

Как бы мы не критиковали Запад, но идея «родитель 1» и «родитель 2» хорошо иллюстрирует обоюдную ответственность и взаимозаменяемость. Один родитель хочет уехать и заниматься карьерой, другой готов остаться с ребенком. Все довольны. Задача решена. Но… «Ах! Боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!»

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Если бы уехал папа - его бы поняли: что с него взять, мужчина. А если уезжает мать, то она ехидна, кукушка и вообще не женщина. Это классическая история про гендерные стереотипы и гендерное неравенство, которое обнаруживается по изменению отношения к фактам путем простой перестановки слов «папа» и «мама». Взрослые люди принимают решения, которые они выстрадали и которые являются их собственным выбором. Именно поэтому так важно уметь опираться на себя, а не только на общественное мнение. И если Вы выбираете уехать в другую страну, оставив 15-летнюю дочь с ее отцом – Вы имеете на это полное право. Вина, сожаление, стыд, обида – да, такие чувства могут возникать при принятии подобного решения. Но есть еще надежда, воодушевление, радость от возможностей самореализации – и это тоже часть правды. Каждый из 7-ми миллиардов имеет право на счастье. Хорошо, если мы поймем, что это счастье у всех разное.