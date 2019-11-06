2019-11-06T23:30:26+03:00
Общество
КП Беларусь

«Хотим восстановить память». Витебский бизнесмен добивается переименования улицы Советской

Он считает, что главная улица в деревне Большие Лётцы должна носить имя выдающегося ботаника Владимира Адамова, который тут жил
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Усадьба Владимира Адамова долгие годы пустовала и разрушалась. Фото портала vitebsk.bizУсадьба Владимира Адамова долгие годы пустовала и разрушалась. Фото портала vitebsk.biz
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Интернет-петицию с предложением о переименовании запустил новый владелец усадьбы Адамова, витебский бизнесмен Максим Жуков.

- Известный ученый-ботаник, исследователь флоры Восточной Европы, работавший в начале XX века в Беларуси и изучавший растительность белорусского Полесья, Комаровского болота, автор многочисленных научных работ, создатель уникального Великолетчанского ботанического сада, сегодня практически забыт, - говорится в тексте петиции. - К счастью, сохранилось поместье Адамова, из которого он был изгнан советской властью в 1920-х годах. По иронии судьбы, улица, на которой сейчас находится усадьба ученого, называется Советской. Мы хотим восстановить память об этом выдающемся ученом и переименовать улицу Советскую в деревне Большие Лётцы Витебского района в улицу ботаника Владимира Адамова.

После завершения сбора подписей петицию направят местным властям. На момент написания статьи петиция собрала около 150 подписей.

Известный ученый жил в Больших Лётцах, что в 15-ти километрах от Витебска, в конце XIX начале XX века. В 1917 году его усадьбу национализировали и разместили в ней детский дом. Последние несколько десятков лет здание пустовало и разрушалось. Бизнесмен Максим Жуков, купивший усадьбу, хочет восстановить поместье Адамова и создать в нем культурный центр, где будут проходить концерты и фестивали, откроются ремесленные мастерские, а также разместится музейная экспозиция жизни знаменитого ученого.

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