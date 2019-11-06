2019-11-06T19:03:49+03:00
Минск
КП Беларусь

Бесплатные развлечения в Минске 7 - 10 ноября: фестиваль ушу, еврейская музыка и «5 минут славы»

Мы подскажем, куда можно отправиться развлекаться во время длинных выходных даже с пустым кошельком
Оксана ОСПИЩЕВА
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Любители восточных боевых искусств смогут побывать на празднике ушу в Минске. Фото: Thao Le Hoang / Unsplash.comЛюбители восточных боевых искусств смогут побывать на празднике ушу в Минске. Фото: Thao Le Hoang / Unsplash.com
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В Минске - фестиваль еврейской музыки Litvak klezmer fest с участием музыкантов из США, Германии, Польши, Украины, Австрии. В программе также мастер-классы, танцевальные уроки, выставки. Все это 7 и 8 ноября с 14.00 до 23.00 в ОК16 (ул. Октябрьская, 16). Вход свободный.

- Любители восточных боевых искусств смогут побывать на празднике ушу в Минске. С 8 по 10 ноября в Легкоатлетическом манеже БГУФК (пр. Победителей, 105) - Кубок Европейских институтов Конфуция по ушу. Участие в фестивале примут более 600 спортсменов и тренеров из разных стран. 9 ноября (с 11.00 до 18.00) будут работать интерактивные площадки, которые посвящены культуре Китая: «Китайская чайная церемония», «Китайская каллиграфия», «Знатоки Китая». Гости смогут поучаствовать в конкурсах, стать учениками китайских мастеров ушу. Вход свободный.

- Ты хочешь высказаться или поделиться своим творчеством? «Пять минут славы» в культурном центре «Корпус» (пр. Машерова, 9/8) 8 ноября с 20.00 твои: все желающие могут спеть, станцевать, выступить, высказаться, показать свои любые работы, любой перформанс. Вход свободный.

- Музыка французских композиторов Равеля, Дебюсси, Сен-Санса в исполнении молодых музыкантов будет звучать 10 ноября (нач. в 15.00) в культурном центре «Корпус». Вход свободный.

- В пространстве ZAL #2 во Дворце искусств прекрасная фотовыставка «Змена», на которой представлены работы одного из самых талантливых и выдающихся фотожурналистов в истории Беларуси - Сергея Брушко. Вход на выставку, а она будет работать до 19 ноября, - свободный

- В художественной галерее «Университет культуры», что расположена в цокольном этаже Дворца Республики, сразу две выставки - «МАРТ в ноябре» трех известных белорусских авторов Александра Демидова, Владимира Концедайлова и Олега Захаревича (она продлится до 18 ноября) и «Про счастье» дизайнера и художника Альбины Кнауэр (продлится до 19 ноября). Вход свободный.

- Уютную ярмарку подарков «Горошек маркет» с 7 по 10 ноября ищите в ТРЦ МОМО. Сюда с 10.00 до 22.00 можно прийти за душевными вещицами ручной работы. Вход свободный.

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