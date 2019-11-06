2019-11-06T16:03:24+03:00
Досуг
КП Беларусь

Имя победительницы белорусского отбора «Миссис мира 2020» назовут в прямом эфире

На видеосервисе VOKA продолжается реалити-проект «Миссис мира 2020. Белорусский этап»
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Впервые в истории отечественного телевидения зрители наблюдают за тем, как финалисток для этого конкурса отбирают в нашей стране. Заключительный эпизод шоу выйдет на платформе 9 ноября, а финал кастинга покажут 10 ноября в прямом эфире.

За право представлять Беларусь в Лас-Вегасе, куда за титулом «Миссис мира 2020» отправятся представительницы 50 стран мира, борются 15 участниц. Имя победительницы кастинга назовут в гранд-финале отбора, который состоится 10 ноября. Кто поедет на мировой конкурс для замужних женщин от нашей страны, первыми узнают зрители VOKA - там будет вестись трансляция события.

За кого именно доведется болеть в прямом эфире, зависит от судей. На протяжении шести выпусков шоу «Миссис мира 2020. Белорусский этап» претенденток оценивало жюри: Дарья Реут - вторая Вице-Миссис мира 2017, национальный директор белорусского этапа мирового конкурса «Миссис мира»; Ольга Пасканная - организатор проекта, наставник и ведущая; Антон Бладик - заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту компании А1; Вадим Прокофьев - ресторатор; Татьяна Кейзерова - основатель интернет-портала о моде, красоте и стиле, мама пятерых детей. Поэтому окончательный состав финалисток белорусского отбора на «Миссис мира» станет известен завтра после выхода последнего выпуска шоу.

В этом году отбор конкурсанток для «Миссис мира» проходит в Беларуси во второй раз. Главные требования - возраст от 18 до 47 лет, белорусское гражданство и активная позиция: каждая участница должна защитить перед жюри собственный социальный проект.

Не пропустите финал 10 ноября в 19.00 в прямом эфире на VOKA.

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