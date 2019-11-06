«Все началось с того, что отец купил маме вышивальную машину»

21 ноября в Бресте в рамках Всемирной недели предпринимательства (подробнее читайте в конце статьи) пройдет первый Региональный Форум предпринимательства. Ориентирован он в первую очередь на малый, средний бизнес и представителей местных властей. Основные обсуждения коснутся актуальных проблем ведения, развития и роста бизнеса в регионах, поиска альтернативных путей финансирования, возможности участия в программах поддержки бизнеса от Европейского Союза и ряда других не менее важных для бизнеса вопросов.

А пока мы посмотрели и пообщались с теми героями, кто рискнул начать свое дело.

Екатерина и Антон: открыли салон красоты в Барановичах

- Три года назад мы решили начать свой собственный бизнес. После долгих раздумий, какое именно направление, с чего начинать, мы, наконец, решили, что это будет салон красоты.

Пара обратились к Оксане Николаевне - маме Антона, которая 15 лет занимается маникюром и педикюром и давно мечтала о собственном кабинете. Антон прошел курсы предпринимателей центра занятости в Барановичах, защитил свой проект и получил от государства в эквиваленте около тысячи долларов в качестве субсидии.

Екатерина и Антон открыли салон красоты в Барановичах

- Единственное условие - в течение года нельзя закрыть бизнес, но мы и не собирались.

Ребята закупили оборудование для салона, Антон прошел курсы маникюра, научился красить ногти гель-лаком и закончил курсы подолога (специалист, который занимается лечением и профилактикой заболеваний ногтей).

Студию маникюра и педикюра Катя и Антон открыли в 2017-м. Сейчас там работают Антон, его мама Оксана, брат, который также закончил специальные курсы, и еще два мастера маникюра.

Антон в этом году получил диплом экономиста. Екатерина получает высшее образование в БГУ в сфере маркетинга, PR и связей с общественностью.

- На первых порах, - говорит Екатерина, - я помогала Антону вести социальные сети, но из-за загрузки в учебе времени стало не хватать, и мы приняли решение взять специалиста по SMM. Конечно, я хотела принимать в развитии бизнеса максимальное участие и жить с Антоном не на два города, а вместе. Но я из-за учебы не могла уехать в Барановичи, а он не мог переехать ко мне в Минск, потому что на студию в Минске не было средств. Поэтому решили сначала развить первый салон и выйти на стабильный доход в Барановичах.

Спустя два года, в 2019-м, пара открыла вторую студию - в Минске.

- В новой студии делаем не только маникюр, педикюр, но и коррекцию бровей, наращивание и ламинирование ресниц. Впоследствии планируем нанять парикмахеров, так как помещение большое, да и клиенты просят.

Антон: сделал стартап на вышиванках в Малорите

- Все началось в 2015 году с того, что отец купил маме вышивальную машину и программу для вышивки, - рассказывает Антон. - Я тогда учился на 6-м курсе Гомельского технологического университета. Вернулся после учебы домой в Малориту, пошел работать, а в свободное время садился иногда за машинку и пробовал вышивать.

Сначала были единичные образцы для себя, родных. С каждым разом узоры становились все сложнее. Постепенно главной тематикой в творчестве Антона стали национальные мотивы - он освоил малоритский узор на вышиванках.

Стартап на вышиванках в Малорите

Как раз в это время одежда и аксессуары с народными мотивами стали набирать популярность. Когда про Антона написали местные СМИ, помощь в развитии бизнеса ему предложил Брестский местный фонд регионального развития. Так стартап с малоритскими вышиванками стал участником проекта Евросоюза и ПРООН «Содействие по развитию на местном уровне».

Дмитрий: создает дизайнерские предметы интерьера в Бресте

Все начиналось в 2012-м. Тогда Дмитрий был одним из членов команды стартаперов Fajno Design, представившей свои оригинальные дизайн-проекты на Minsk Invest Weekend (форум для бизнес-идей и проектов, где участники могут получить консультацию экспертов и найти своих инвесторов).

- В Минске мы представили две концепции: разработку интерьера и производство уникальных дизайнерских предметов интерьера, - рассказывает Дмитрий. - Но свое собственное производство требует капитальных вложений, так что до 2016 года мы занимались только интерьером и оказывали услуги по 3D-визуализации. Этим всем вполне можно было заниматься, находясь где угодно, достаточно иметь интернет. Открывать отдельный офис или переезжать в столицу для этого было не обязательно. Но мы не отказались от мечты создавать наши авторские предметы интерьера. Стучались в разные двери, но интереса нигде не вызвали. Было предложение от одного крупного бизнесмена, однако та сумма, которая была предложена, совершенно точно не позволила бы сделать это.

Дмитрий создает дизайнерские предметы интерьера

Шанс появился в 2016 году. Дмитрий с единомышленниками решили принять участие в шоу «Мой бизнес» на телеканале ОНТ. Вошли в десятку финалистов шоу (из более чем 800 заявок) и получили 2000 долларов на реализацию стартапа.

- Честно говоря, для нас это была капля в море. - говорит Дмитрий. - Все равно пришлось вкладывать свои деньги, заработанные на интерьерах. Одним словом, мало кушали и много работали. Затем уже при поддержке нашего ментора, консультанта по инвестициям Даниэля Крутцинны и Банка Развития, мы вошли в пятерку финалистов. За время шоу смогли решить проблемы изготовления стеклянных частей нашей продукции на стеклозаводе «Неман» и запустили в продажу первые изделия.

На данный момент большая часть производственных процессов у нас на аутсорсинге, т. к. невозможно заниматься всем самим. Какие-то компоненты, например, такие как стекло или хрусталь, заказываются на заводе, дерево - у небольших компаний или ИП. Это же касается и различной упаковки - так выгоднее. Сами непосредственно собираем все в готовое изделие, наносим различные защитные покрытия, упаковываем и отправляем клиентам. Не так давно освоили технологию производства предметов из бетона. В этом случае нам пришлось учиться с нуля, т. к. мы не нашли партнеров, которые смогли бы реализовать наши идеи. Сейчас разбираемся с производством мебели из массива. И в целом работаем над расширением ассортимента.

БУДЬ В КУРСЕ

В Беларуси пройдет Всемирная неделя предпринимательства

Каждый год в одно и то же время - с 18 по 24 ноября - в 170 странах мира проходит Всемирная неделя предпринимательства GEW - Global Enterpreneurship Week. Ее цель - продвижение имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества и поиск новых идей для роста компаний. Беларусь присоединиться к проведению Всемирной недели предпринимательства в девятый раз.

Ключевые события пройдут 18 - 19 ноября в Минске, а 21 ноября малый и средний бизнес и представители местных властей соберутся в Бресте на первый Региональный форум предпринимательства, чтобы обсудить, как вести успешный бизнес в регионах. Также состоятся конференции FinTech Day, Investor's Factory, соревнование стартапов Belbiz Battle и награждение лучшего ментора 2019 года. Кроме того, во время Всемирной недели предпринимательства традиционно будут награждены лучшие предприниматели года в Беларуси.

Организуется Всемирная Неделя Предпринимательства при поддержке Агентства США по международному развитию USAID, Банка развития Республики Беларусь, Министерства экономики Беларуси, Международной Финансовой Корпорации (IFC), ОАО «Белагропромбанк», Посольства Великобритании в Беларуси, ОАО «Банк БелВЭБ» и Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемый Европейским союзом и реализуемый Программой развития ООН в партнёрстве с Министерством экономики Республики Беларусь.