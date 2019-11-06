Лукашенко в ОАЭ провел вторую встречу за неделю

Александр Лукашенко в эти дни проводит свой традиционный осенний визит в Объединенные Арабские Эмираты. Как и раньше, кроме старшего сына Виктора президент взял с собой и младшего сына Николая.

Александр Лукашенко улетел в Абу-Даби еще в прошлом месяце - 31 октября. Пресс-служба президента о начале визита сообщила с задержкой в сутки. Правда, так бывало и раньше: например, в 2017 году задержка составила трое суток, в тот год Лукашенко гостил в Эмиратах 13 дней.

Первая такая официальная встреча Лукашенко состоялась только через шесть дней пребывания Лукашенко в ОАЭ, чем занимался президент до этого - неизвестно. Президент Беларуси встретился с премьер-министром (он же занимает должность министра обороны) ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. На фотографиях видно, что белорусская делегация состоит из Александра Лукашенко, Виктора Лукашенко и Николая Лукашенко. Сообщается, что на встрече обсуждались перспективные проекты в транспортно-логистической, финансовой сферах. Один из них - создание в Минске с помощью эмиратской стороны Международного финансового центра. Сейчас завершается разработка концепции реализации данного проекта. Также обсуждали возможность создания совместных производств с последующей реализацией сельхозпродукции и продуктов питания. ОАЭ также интересен белорусский опыт развития сферы информационно-коммуникационных технологий. Однако о каких-то конкретных договоренностях не сообщается.

6 ноября, на седьмой день визита, Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном - это младший брат президента страны. В сентябре он прилетал в Минск. С собой на огромном грузовом самолете он привез два vip-вертолета. По некоторым данным, винтокрылые машины использовались для охоты. А еще Мухаммед возглавляет компанию, которая получила право застраивать территорию недавно снесенного павильона ВДНХ и корпуса больницы в Минске. Также у арабов есть огромный земельный участок в Логойском районе - между деревнями Заколюжье и Лавники. Площадь участка - 32 квадратных километра. Его назначение - для строительства и эксплуатации резиденции, охотничьих вольеров, искусственных водоемов, охотничьих домиков и объектов, необходимых для их обслуживания, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Участок обнесли высоким забором с колючей проволокой, периметр внутри патрулирует охрана, внутрь никого не пускают. Местные жители говорят, что туда из Прибалтики завезли несколько сотен оленей и косуль, и периодически устраивают охоту.

Где именно проходила встреча - не сообщается. Судя по интерьеру, это помещение похоже за лобби отеля. Кадр телеканала «Беларусь 1».

О встрече пресс-служба рассказывает очень обтекаемо:

- Обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавнего визита наследного принца в Беларусь, определены дальнейшие шаги по их выполнению. Стороны обсудили взаимодействие в сельском хозяйстве, промышленности, банковском деле, логистике, гуманитарной сфере. Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области спорта.

Где именно проходила встреча - не сообщается. Судя по интерьеру, это помещение похоже за лобби отеля. Кадр телеканала «Беларусь 1»/

- Одной из составляющих двусторонних отношений является военно-техническое сотрудничество, - сообщает пресс-служба президента. - В этом плане заявлено о готовности к расширению диалога по интересующим эмиратскую сторону направлениям, в том числе в области научных исследований, обучения, проведения совместных тренировок, обмена опытом.

Где именно проходила встреча - не сообщается. Судя по интерьеру, это помещение похоже за лобби отеля. Кадр телеканала «Беларусь 1».

Отмечается, что Лукашенко поблагодарил шейха аль-Нахайяна за гостеприимство и внимание, оказываемое белорусской делегации. Он подарил наследному принцу панно - двойную голограмму «Соколы». Эта птица является национальным символом ОАЭ.

Лукашенко подарил наследному принцу голограмму «Соколы». Кадр телеканала "Беларусь 1".

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В сентябре в Минск впервые прилетел шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. С собой на огромном грузовом самолете он привез два vip-вертолета. По некоторым данным, винтокрылые машины использовались для охоты.

Лукашенко ездил в Катар и Эмираты вместе с сыном Николаем. Визит белорусского президента на Ближний Восток продлился девять дней и совпал со школьными каникулами.

Лукашенко понравилось арабское телевидение, местная больница и «сфера туризма». На двенадцатый день своего рабочего визита в ОАЭ Лукашенко, наконец, встретился с руководством страны