2019-11-06T16:37:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Завтра 7 ноября, а я по графику работаю - оплатят ли мне работу в праздник?

Разбираемся о том, что положено работнику, если по графику ему приходится выходить на работу в праздничный день
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Доплата за работу 7 ноября вам положенаДоплата за работу 7 ноября вам положенаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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На редакционную почту пришел вопрос от читателя «Комсомолки»:

«По графику я работаю 7 ноября, в праздничный день. Положена ли мне за это какая-то компенсация, если у нас суммированный учет рабочего времени? В целом по ноябрю у меня переработки не будет - всего отработаю 21 день». Андрей.

На вопросы отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова:

Доплата за работу 7 ноября вам положена.

За каждый час работы в государственные праздники и праздничные дни сверх зарплаты, начисленной за указанное время, производится доплата:

- работникам со сдельной оплатой труда - не ниже сдельных расценок;

- работникам с повременной оплатой труда - не ниже часовых тарифных ставок (окладов).

А если бы работа 7 ноября была сверх месячной нормы, то тогда, кроме доплаты, по вашему желанию вам мог бы предоставляться и дополнительный неоплачиваемый выходной. Об этом говорится в статье 69 Трудового кодекса Республики Беларусь».

Присылайте свои вопросы по адресу: 220005 Минск, а\я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права» или по электронной почте: kalinina@phkp.by

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