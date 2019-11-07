2019-11-07T14:09:57+03:00
Общество
КП Беларусь

«Радуется душа глядя на то, сколько молодежи пришло»: в Минске отпраздновали День Октябрьской революции

Некоторые студенты пришли, потому что их «попросили», и не смогли вспомнить, что за праздник сегодня, и кто такой Ленин [фото + видео]
Ольга ШУМАНСКАЯ
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День Октябрьской революции собрал в центре Минска несколько сотен человекДень Октябрьской революции собрал в центре Минска несколько сотен человекФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Пасмурным утром праздничного дня площадь Независимости обращает на себя внимание издалека: она усеяна людьми с красными и красно-зелеными флагами. Несмотря на ранее время, 9 часов, людей здесь немало и все подходят новые, достают флаги и выстраиваются в колонны по периметру площади. Неподалеку от памятника Ленину гости празднования готовят цветы к возложению: кто-то пришел с традиционными гвоздиками, а кто-то и вовсе с розами. Много студентов, а вот представителей старшего поколения на празднике с каждым годом становится все меньше.

- Это великий праздник. Благодаря этому празднику мы стали человеком зваться: получили государственность, науку, здравоохранение, образование, стали получать бесплатное жилье и так далее, - озвучил «Комсомолке» свое мнение о значении праздника Георгий Атаманов, первый секретарь минского горкома Коммунистической партии Беларуси. - Мы ходим на эти праздники в Беларуси, чтобы отметить великий день, день, когда народ Беларуси впервые себя почувствовал действительно свободным и 101 год назад создал Белорусскую Советскую Социалистическую Республику.

По оптимистичной оценке лидера коммунистов у памятника Ленину собралось более 1000 человек. Это представители Коммунистической партии Беларуси, профсоюзов, Белорусского общественного объединения ветеранов, БРСМ, Белорусского союза женщин, работники предприятий, а также ученики лицеев, колледжей и других учебных заведений.

Среди собравшихся много пожилых людей, которые и сегодня считают День Октябрьской революции одним из главных праздников.

А вот, что заставило прийти на площадь молодежь, мы спросили у них самих. Некоторые представители молодого поколения, честно сказали, что они пришли сюда, потому что их попросили поучаствовать в возложении. А один из собеседников признался, что на посещение мероприятия его мотивировала возможность получить один день свободный от учебы. Часть ребят затруднились пояснить смысл праздника и не смогли ответить на вопрос: «Кто такой Ленин?».

Но пришла и идейная молодежь, такие ребята были более многословны.

- Прежде всего я пришел сюда, чтобы отдать дать уважения предкам, людям, которые боролись за свою свободу, которые доказали своими силами, что они правы. Что мы должны жить, прежде всего, свободно от угнетения. Для меня этот праздник значит очень много, у меня радуется душа глядя на то, сколько неравнодушной молодежи пришло сюда. Молодежи, которая тоже уважает свою историю и свою страну, и готова в любую минуту встать на ее защиту, - объяснил один из юных посетителей мероприятия.

После возложения венков и букетов к подножию памятника Ленину, площадь стремительно опустела, собравшиеся пошли по домам продолжать отмечать праздник.

По оценке компартии, здесь собралось больше 1000 человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По оценке компартии, здесь собралось больше 1000 человекФото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник отметили возложением цветов к памятнику Ленина Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник отметили возложением цветов к памятнику ЛенинаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Кроме представителей старшего поколения здесь была и молодежь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кроме представителей старшего поколения здесь была и молодежьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди с флагами заполнили площадь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди с флагами заполнили площадьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Часть празднующих говорили, что приходят сюда ежегодно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Часть празднующих говорили, что приходят сюда ежегодноФото: Святослав ЗОРКИЙ

Октябрьской революции - 102 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Октябрьской революции - 102 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Красная гвоздика - традиционный символ праздника Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Красная гвоздика - традиционный символ праздникаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Часть гостей принесли Ленину розы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Часть гостей принесли Ленину розыФото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске отпраздновали День Октябрьской революции.Микита НЕДАВЕРКОВ

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