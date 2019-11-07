«Ребята, да я выросла на райончике! Но всегда хотела стать лучше»: в Минске прошел концерт Ёлки

Те фанаты Ёлки, которые вечером 6 ноября собрались в Prime Hall, чтобы ровно год спустя после предыдущего концерта вновь услышать яркий голос «певицы-позитива, певицы-мотиватора», наверняка были немного обескуражены. Черный фон сцены, почти total black самой певицы - черный комбинезон и белые ботильоны, зазвучала первая песня - «Я в печали»... Певица не общалась, как обычно, с залом между песнями, и только после третьей песни объяснила:

- Всё сегодня пошло немного не так, как я планировала... Вечные пляски на обломках собственных ожиданий. Начинала в таком настроении, что главное было - держаться так, чтобы никто не догадался... Но вы меня так приняли, что сейчас я уже оттаяла. Приве-е-ет, Минск!

Певица была в необычном образе - черный комбинезон и белые ботильоны.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

И дальше фанаты уже не позволили ожиданиям певицы не оправдаться: и аплодировали, и подарки дарили, и песням подпевали («Я обожаю, когда зрители это делают, всегда прошу спеть зал», - призналась Ёлка)...

Ёлка - творческий псевдоним певицы Елизаветы Иванцив.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

И дальше концерт певицы стал настояшим «квартирником», как Лиза-Ёлка называет свои выступления. Все то, что любят в Ёлке ее поклонники, буквально затопило зал: особый, трепетный и теплый тембр голоса, искренность, харизма, улыбка. И много философских разговоров «за жизнь» - о неоправданных ожиданиях, взрослении, принятии себя...

Концерт певицы стал настояшим «квартирником».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фанаты и аплодировали, и подарки дарили, и песни подпевали.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Из-за того, что я люблю добрые песни, сложилось мнение, что я восторженная девушка, живу в мире розовых единорожиков... - сказала Ёлка, когда, по её выражению, «завершила блок грустных песен и перешла к добрым». - Ребята, да я выросла на райончике! А песни добрые люблю, потому что хотела всегда сама стать лучше...

Поклонники любят в Ёлке за ее особый, трепетный и теплый тембр голоса.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За почти двухчасовый концерт исполнила все свои лучшие песни - и старые хиты «Прованс», «Около тебя», «Бросай», «Нарисуй мне небо», «На большом воздушном шаре» и новые - например, «На малютке-планете», которой тоже подпевал весь зал: - Серое небо, нелетная погода... А я такая в цвете в любое время года!

Двухчасовый концерт состоялся в Prime Hall.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За Елкой подпевал весь зал.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В финале концерта Ёлка попросила откликнуться тех зрителей, кому от 0 до 20-ти лет, тех, кому до 30-ти, затем до 40-ка, от 40-ка и выше. А затем призвала: - Не смотрите косо на тех, юных, кому до 20-ти, в вас тоже живет это умение радоваться жизни... Вот сейчас вы все улыбаетесь, и вам же это ничего не стоит!

В Минске состоядся концерт Елки.

- Прямо сеанс психотерапии! - подвели итог концерту поклонники на танцполе. - Да ещё с музыкальным уклоном!

Более 15 лет исполнительница создает свою узнаваемую музыку.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На концерте Ёлки были зрители разного возраста.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

СПРАВКА «КП»

Ёлка - творческий псевдоним певицы Елизаветы Иванцив. Более 15 лет исполнительница создает свою узнаваемую музыку, у нее 5 студийных альбомов и более 150 миллионов просмотров клипов на YouTube. Сама Ёлка описывает свой стиль, как тяжёлый гитарный R&B. Ее песни «На большом воздушном шаре», «Около тебя», «Грею счастье», «Навсегда», «Мир открывается», «Впусти музыку» занимали высшие позиции во всех хит-парадах СНГ. В копилке Ёлки - семь статуэток премии «Золотой граммофон», премии телеканала «RU-TV» и «Песня года».

В Минске прошел психотерапевтический концерт Ёлки.Фото: Виктор ДРАЧЕВ