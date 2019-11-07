2019-11-07T23:36:40+03:00
Минск
КП Беларусь

«Получила бургер из рук Тимати». Российский рэпер открыл бургерную в Минске

Это уже второе заведение сети Black Star Burger в Беларуси
Полина СВЕТЛОВА
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Шоу началось в 16 часов, рэпер вышел на сцену около 17.30Шоу началось в 16 часов, рэпер вышел на сцену около 17.30Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Официальное открытие Black Star Burger в торговом центре Dana Mall было запланировано на вечер 7 ноября. Точка открылась на первом этаже ТЦ, а напротив Национальной библиотеки, недалеко от фонтана «Дана Танец» около 16 часов началось шоу. Чтобы попасть к территории возле сцены, нужно было пройти досмотр.

Поклонники заранее заняли места у сцены Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поклонники заранее заняли места у сценыФото: Павел МАРТИНЧИК

К площадке у фонтана пришли в основном молодые люди Фото: Павел МАРТИНЧИК

К площадке у фонтана пришли в основном молодые людиФото: Павел МАРТИНЧИК

Поклонники рэпера пришли заранее и заняли места у самой сцены - к приезду Тимати они подготовили рисованные плакаты, кто-то достал майку с фотографией рэпера. Всего напротив у фонтана собралось больше тысячи человек. На мероприятии был и министр иностранных дел Владимир Макей.

Многие пришли на шоу семьями Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие пришли на шоу семьямиФото: Павел МАРТИНЧИК

Гостей развлекали DJ heleng, финалисты «Песни на ТНТ» Arsi и Никита Ходас и другие артисты. В 17:30 на сцену наконец вышел Тимати. Он приехал на черном «Мерседес» «Гелендваген», рядом остановилась еще одна машина от немецкого производителя спортивный «Мерседес» AMG GT на минских номерах.

Тимати принимал участие в приготовлении бургеров Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тимати принимал участие в приготовлении бургеровФото: Павел МАРТИНЧИК

Фото с рэпером молодые люди сразу выкладывали в соцести Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото с рэпером молодые люди сразу выкладывали в соцестиФото: Павел МАРТИНЧИК

Рэпер коротко поприветствовал минчан и высказал предположение, что эта бургерная от Black Star - не последняя в Минске.

Тех, кто уже получил свой бургер, просили отойти подальше Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тех, кто уже получил свой бургер, просили отойти подальшеФото: Павел МАРТИНЧИК

А дальше рэпер и бизнесмен надел черные перчатки и стал бесплатно раздавать бургер. Это особенность заведения: «Мы первые, кто ввел моду есть бургеры в черных перчатках», - сказано на сайте Black Star Burger.

Напротив библиотеки собралось больше тысячи человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напротив библиотеки собралось больше тысячи человекФото: Павел МАРТИНЧИК

- Ребята, 100%-ная говядина, бургеры приготовлены лично Тимати и его командой! - комментировал ведущий шоу Артем Рыбакин.

Зрители протягивали к сцене не только руки, но и смартфоны - молодые люди снимали фото и видео и делились ими в инстаграм с нехитрыми подписями: «Это Тимати!», «Тимати здесь!!», «Получила бургер из рук Тимати».

После короткого приветствия Тимати стал раздавать бургеры Фото: Павел МАРТИНЧИК

После короткого приветствия Тимати стал раздавать бургерыФото: Павел МАРТИНЧИК

Бругеры Тимати раздавал примерно полчаса, после этого он уехал, а шоу продолжилось.

Бургеры раздавали бесплатно Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бургеры раздавали бесплатноФото: Павел МАРТИНЧИК

Кассы в новой бургерной открылись в 18 часов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кассы в новой бургерной открылись в 18 часовФото: Павел МАРТИНЧИК

Желающих попробовать бургеры от Тимати оказалось немало Фото: Павел МАРТИНЧИК

Желающих попробовать бургеры от Тимати оказалось немалоФото: Павел МАРТИНЧИК

Точка открылась на первом этаже Dana Mall Фото: Павел МАРТИНЧИК

Точка открылась на первом этаже Dana MallФото: Павел МАРТИНЧИК

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