2019-11-07T14:35:51+03:00
Спорт
КП Беларусь

Судья из Беларуси удалил вратаря «Манчестер Сити». Гвардиола отправил в ворота защитника

Для Алексея Кульбакова игра «Аталанты» и «МанСити» получилась непростой
Захар ПЛАТОНОВ
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Алексей Кульбаков удаляет Клаудио Браво. Фото: GettyАлексей Кульбаков удаляет Клаудио Браво. Фото: Getty
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В этом матче Лиги чемпионов команда из Англии повела в счете уже на 7-й минуте – забил Стерлинг. В первом тайме рефери Алексей Кульбаков после просмотрела эпизода с помощью VAR назначил пенальти в ворота «Аталанты», но Габриэл Жезус с «точки» промазал.

В перерыве «МанСити» сделал вынужденную замену вратаря – вместо травмированного Эдерсона вышел Клаудио Браво. Вскоре «Аталанта» сравняла счет, а на 80-й минуте Браво вышел за пределы штрафной площади, чтобы прервать атаку соперника, но сбил Иличича – Кульбаков сразу же показал вратарю красную карточку. Так Браво стал первым голкиперов в истории Лиги чемпионов, которого удалили после выхода на замену. Арсен Венгер, выступавший экспертом на одном из телеканалов, сказал, что рефери должен был не удалять вратаря, а показать Иличичу желтую карточку за симуляцию.

Главному тренеру «МанСити» в ворота вместо Браво пришло отправить полевого игрока – Кайла Уокера (он в майке Эдерсона вышел вместо Мареза). Самое интересно, что из трех футболистов «Сити», игравших в этот вечер в воротах, только Уокер смог отбить удар в створ – Руслан Малиновский мощно пробил со штрафного.

Кайл Уокер сыграл в воротах. Фото: Getty

Кайл Уокер сыграл в воротах. Фото: Getty

Уокер после матча сказал, что его выход на поле в роли вратаря – и его желание, и решение тренеров.

– Иногда я подшучиваю над вратарями на тренировках, но сегодня я понял, что иногда зафиксировать мяч можно только со второй попытки, - добавил защитник.

У «Манчестер Сити» теперь 10 очков, у «Аталанты» - 1. У загребского «Динамо» и «Шахтер» - по 5 баллов. Все команды претендуют на выход в плей-офф.

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