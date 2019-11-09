Лукашенко вернулся из Эмиратов

Завершился традиционный осенний визит Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. В этот раз Лукашенко гостил в Эмиратах 10 дней. Как и раньше, кроме старшего сына Виктора президент взял с собой и младшего сына Николая.

Александр Лукашенко улетел в Абу-Даби еще в прошлом месяце – 31 октября. Пресс-служба президента о начале визита сообщила с задержкой в сутки. Правда, так бывало и раньше: например, в 2017 году задержка составила трое суток.

За это время Лукашенко провел всего три встречи. Первая состоялась только через шесть дней пребывания Лукашенко в ОАЭ - президент Беларуси встретился с премьер-министром (он же занимает должность министра обороны) ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. На фотографиях видно, что белорусская делегация состоит из Александра Лукашенко, Виктора Лукашенко и Николая Лукашенко. Сообщается, что на встрече обсуждались перспективные проекты в транспортно-логистической, финансовой сферах. Один из них - создание в Минске с помощью эмиратской стороны Международного финансового центра. Также обсуждали возможность создания совместных производств с последующей реализацией сельхозпродукции и продуктов питания, IT-сферу. Однако о каких-то конкретных договоренностях не сообщается.

6 ноября, на седьмой день визита, Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном – это младший брат президента страны. В сентябре он прилетал в Минск. С собой на огромном грузовом самолете он привез два vip-вертолета. По некоторым данным, винтокрылые машины использовались для охоты. А еще Мухаммед возглавляет компанию, которая получила право застраивать территорию недавно снесенного павильона ВДНХ и корпуса больницы в Минске. Также у арабов есть огромный земельный участок в Логойском районе - между деревнями Заколюжье и Лавники. Площадь участка - 32 квадратных километра.

О встрече пресс-служба рассказала очень обтекаемо:

- Обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавнего визита наследного принца в Беларусь, определены дальнейшие шаги по их выполнению. Стороны обсудили взаимодействие в сельском хозяйстве, промышленности, банковском деле, логистике, гуманитарной сфере. Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области спорта.

Известно также, что обсуждалось военное сотрудничество.

«Мой визит в ОАЭ не всем понятен»

Третья встреча прошла 7 ноября: Лукашенко встретился с советником по национальной безопасности ОАЭ Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном. Обсуждали искусственный интеллект:

- Я хочу вас поблагодарить за ту открытость, которую вы проявляете в ходе моего визита в Эмираты. Не во всем понятен, не всем понятен, даже его активные пропагандисты и разработчики не знают, к чему он в конце концов приведет. Тем не менее, весь мир движется в этом направлении. И Эмираты инвестируют колоссальные средства в развитие искусственного интеллекта, - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что предложение ознакомить белорусскую делегацию с уровнем развития искусственного интеллекта в ОАЭ заслуживает особого уважения.

- Потому что эта сфера пока что достаточно закрытая. Каждая страна, если она занимается искусственным интеллектом, скрывает результаты этого творения друг от друга. Вы проявляете высочайшую открытость, и мы это очень ценим, - сказал Александр Лукашенко.

ЕСТЬ ВОПРОС

Какие итоги у таких визитов?

9 ноября в 14:15 президентский Boeing 767 вылетел обратно в Минск. Официально об окончании визита пока не сообщается – как и его результатах. Накануне визита Лукашенко говорил, что с ОАЭ удалось выстроить хорошие отношения. По словам президента, их руководство готово инвестировать в сельское хозяйство Беларуси и организовать закупки продукции.

Хотя экономическое сотрудничество пока происходит на довольно низком уровне. В 2018 году взаимный товарооборот составил 72 миллиона долларов, из которых 58 пришлись на белорусский экспорт, 14 - на импорт. Это совсем немного. Мы продаем в ОАЭ трактора и полуприцепы, а также некоторое сырье: акриловые волокна, присадки к смазочным маслам, хлорид калия. Покупаем в основном сырье: пропилен и полиэтилен, а также лекарства. Кроме того, во время этих визитов пока не проходило встреч на высшем уровне – в частности, с президентом ОАЭ.

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В сентябре в Минск впервые прилетел шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. С собой на огромном грузовом самолете он привез два vip-вертолета. По некоторым данным, винтокрылые машины использовались для охоты.

Лукашенко ездил в Катар и Эмираты вместе с сыном Николаем. Визит белорусского президента на Ближний Восток продлился девять дней и совпал со школьными каникулами.