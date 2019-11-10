Брестское «Динамо» в игре с «Ислочью» могло оформить чемпионство, но матч завершился вничью

В матче 28-го тура чемпионата Беларуси по футбол досрочно могла решиться судьба обладателя золотых медалей. Брестское «Динамо» в случае побед в гостевой игре с «Ислочью» гарантировала бы себе первое место. Матч вызвал нешуточный ажиотаж: стадион ФК «Минск» на улице Маяковского был заполнен на сто процентов, билеты раскупили еще за несколько дней до игры. Солидный десант высадился из Бреста. Навскидку около половины стадиона болела за динамовцев. За 45 минут до начала матча, когда команды вышла на разминку, фан-сектер зарядил мощный заряд «Динамо». А потом устраивал перекличку с противоположной трибуной, заряжая «Город над Бугом».

Матч "Ислочь" - "Динамо" Брест.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У брестчан не было в составе Сергея Кисляка, одного из ключевых игроков. Туром ранее он так бурно реагировал на действия судью, что контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ выписал ему солидный штраф и дисквалификацию на 5 матчей.

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Первый тайм прошел в равной борьбе. Ударов по воротам было немного, но игра смотрелась. И держала в напряжении, эмоций хватало – на поле не раз вскипали страсти.

Матч "Ислочь" - "Динамо" Брест.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На минуте Артем Милевский открыл счет, пробив с линии штрафной. Вскоре «Ислочь» ответила классной быстрой атакой, которую завершил Александр Макась.

Во втором тайме один из ключевых эпизодов случился на 72-й минуте. Игрок «Динамо» Владислав Васильев грубо сыграл против Александра Глеба и получил прямую желтую карточку. Поле он покидал со слезами на глаза (видимо, понимая, шла подвел команду и упустил возможность закрепиться в основном составе). Ранее в игре с «Гомелем» он похожим образом травмировал Виталия Квашука.

Александр Глеб был одним из главных действующих лиц.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 84-й минуте после контратаки мог забивать Артем Милевский, но попал в перекладину.

В итоге матч завершился вничью – 1:1. Чемпионство «Динамо» может оформить в следующем туре в Бресте. Или сегодня вечером, если в Витебске БАТЭ не сможет победить.

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