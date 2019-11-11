Фотофакт: на площади Победы в Минске повесили табличку с шестью ошибками

Пару месяцев назад в круглом переходе под площадью Победы начался большой ремонт. Поскольку меняли и каменные плиты на стенах, рабочую зону оградили забором из растяжек с видами Минска. А в нескольких местах повесили пластиковые таблички с объявлением, где предприятие "Горавтомост", производящее ремонт, извинялось за временные неудобства. Мало того - текст на приметных оранжевых табличках написали по-белорусски. Вот только с рядом ошибок.

Вот так дело обстояло пару недель назад. Фото: Личный архив

- Я через этот переход каждый день иду в метро и обратно, так что таблички с объявлением видел давно. И кучу ошибок на них, - говорит живущий в одном из соседних домов на улице Румянцева филолог Евгений, наш читатель. - Конечно, радует, что захотели сделать даже временные таблички по-белорусски. Но зачем же так позорить свою организацию отношением к государственному языку?

Во время реконструкции участка перехода. Фото: Личный архив

Таких табличек на первых порах Евгений насчитал четыре у входов в переход с правой стороны площади. Причем на некоторых ошибки частично были исправлены. Теперь табличек стало меньше.

- Но та, что с ошибками, осталась. Интересно, от лени переделать, мол, и так сойдет, или от нехватки бюджета? - задается вопросом читатель "КП".

А тут объявление немного в другой версии и с минус одной ошибкой. Фото: Личный архив

Правда, на днях Евгений заметил, что таблички побеспокоили не только его, но и других минчан. На той, где больше всего сделано ошибок, просто поверху сделали работу над ошибками. Добавим, что после конструкции "У сувязі з правядзеннем рамонтных работ" не нужна запятая, а в конце предложения не хватает точки.

Во время реконструкции участка перехода. Фото: Личный архив

- Я благодарен организации "Горавтомост", что решила сделать самые заурядные таблички по-белорусски. Но хотелось бы, чтобы это было грамотно, - говорит Евгений. - Если в рекламе за ошибки отвечает рекламодатель, то в городских табличках, знаках и указателях - предприятие их установившее. Неужели город и организации, в нем действующие, не имеют, условно говоря, филологического консультанта по белорусскому языку да и в принципе для проверки текстов на публичных носителях информации? Если так, то советую хотя бы найти в соцсетях активистов, которые как раз и занимаются присутствием белорусского языка в публичном пространстве.

КСТАТИ

Прямо в том же переходе уже на стационарных указателях удивило соседство русскоязычного наименования "Магазин "Каравай" в белорусскоязычном перечне.

Почти игра - найди лишнее.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

А в соседнем с площадью Победы Центральном парке имени Максима Горького журналист "Комсомолки" тоже обратил внимание на два странных указателя. На одном, показывающем путь к цирку, - просто ошибка: в слове "белорусский", написанном на русском языке, не хватает одной буквы "с".

В слове "белорусский", коль оно написано на русском языке, не хватаетодной буквы.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

А на втором удивил перевод: надпись о парковой аллее Михася Лынькова перевели на английский очевидно с белорусского, а вот в переводе на русский язык Михась Лыньков почему-то стал Михаилом. Может, по такой логике и соседнюю улицу Янки Купалы для надежности по-русски называть улицей Ивана Купалы?