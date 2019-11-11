2019-11-11T15:52:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Залез в горящий дом через окно». Пожарник в свой выходной спас семью

А в Ивацевичском районе сосед спас из горящей квартиры 4-летнего мальчика
Павел МИЦКЕВИЧ
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Командир отделения в свой выходной спас семью. Фото: МЧСКомандир отделения в свой выходной спас семью. Фото: МЧС
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Глубокой ночью в минувшую субботу командир отделения пожарного поста Петриковского районного подразделения МЧС Алексей Ерш возвращался домой - у спасателя был выходной. В третьем часу ночи он случайно заметил пожар в деревне Куритичи и сразу сообщил об этом коллегам. А сам, оценив обстановку, начал действовать.

- Командир отделения проник в дом через окно и поочередно вынес на улицу 56-летнего хозяина дома, его 53-летнюю жену и их 32-летнего сына, - рассказала «КП» официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Прибывшие на пожар медики осмотрели и оказали помощь пострадавшим, госпитализация им не потребовалась. Но все могло оказаться иначе: к моменту прибытия спасателей дом был уже полностью охвачен огнем. Однако люди были спасены, оставалось только потушить пожар. - Огонь уничтожил кровлю, повредил потолочное перекрытие, некоторое имущество.

Причина возгорания устанавливается, - добавили в МЧС. Но, скорее всего, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Соседи характеризуют семью посредственно: периодически все трое выпивают.

А днем раньше в Ивацевичском районе сосед из горящей квартиры вынес 4-летнего мальчика, который был один дома. Родители в это время были на работе, их старшая дочь - у бабушки. Заметив дым, сосед вскрыл деревянную дверь квартиры и нашел мальчика на полу. 33-летний мужчина вынес ребенка на свежий воздух и передал врачу местной амбулатории. После осмотра мальчика доставили в районную больницу, он не пострадал.

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