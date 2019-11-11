2019-11-11T18:39:15+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко вылетел в Австрию

Это первый официальный визит президента Беларуси в Австрию за все время существования этой должности
Геннадий МОЖЕЙКО
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Президентский Boeing 767 вылетел из национального аэропорта «Минск» в Вену 11 ноября в 12:35. Фото: Википедия.Президентский Boeing 767 вылетел из национального аэропорта «Минск» в Вену 11 ноября в 12:35. Фото: Википедия.
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Начался визит Александра Лукашенко в Австрию - президентский Boeing 767 вылетел из национального аэропорта «Минск» в 15.35.

Официальные мероприятия пройдут 12 ноября: Александр Лукашенко встретится с президентом Австрии Александром Ван дер Беленом и председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой, а также выступит на Белорусско-австрийском экономическом форуме. Кроме того, Александр Лукашенко в формате рабочего ужина проведет встречу с уже бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем, с которым недавно виделся в Минске.

- Это первый официальный визит президента Беларуси в Австрию за последние 27 лет, - заявила посол Беларуси в Австрии Елена Купчина в эфире телеканала «Беларусь 1». Наши дипломатические отношения начались в 1992 году, правда, у нас тогда даже не существовало должности президента Беларуси.

Президент Беларуси получил приглашение в марте, когда в Минск приезжал канцлер Австрии Себастьян Курц - тогда он успел поучаствовать в открытии на территории мемориала «Тростенец» памятника австрийским евреям, встретиться с Александром Лукашенко и подарить ему эксклюзивные австрийские лыжи ручной работы.

Себастьян Курц подарил Александру Лукашенко эксклюзивные австрийские лыжи ручной работы. Фото: пресс-служба президента Беларуси.

Себастьян Курц подарил Александру Лукашенко эксклюзивные австрийские лыжи ручной работы. Фото: пресс-служба президента Беларуси.

Последняя поездка Александра Лукашенко в Австрию закончилась большим скандалом

Президент был в Австрии два раза. Первый - в апреле 1996 года, где принял участие в международной конференции «10 лет с Чернобылем». Вторая поездка была в начале 2002 года и спустя восемь лет обернулась скандалом. Визит был неофициальным - президент фактически полетел отдыхать. Уже тогда Лукашенко был под санкциями и не мог посещать страны ЕС. Выяснилось, что поездку в обход санкций организовал тогдашний председатель Олимпийского комитета Австрии и владелец сети казино Лео Вальнера. Спустя восемь лет эта поездка всплыла в австрийских СМИ, когда журналист влиятельного венского издания Die Presse обвинил Вальнера в открытии счета на оплату отдыха белорусского президента в размере 200 тысяч евро. Этим делом заинтересовалась прокуратура Зальцбурга. Предположили, что Лео Вальнер оплачивал отдых Лукашенко с секретного счета австрийского НОК в Raiffeisenbank - из так называемой черной кассы. Вальнер говорил, что действовал в интересах австрийской экономики. В 2012 году был суд, но Вальнер проходил по делу как свидетель и избежал ответственности.

Совпадение или нет, но крупные австрийские инвестиции стали проходить в Беларусь как раз после того самого визита 2002 года. Сначала к нам пришла страховая компания Vienna Insurance Group, Приорбанк вошел в состав Raiffeisen Bank International, Velcom стал собственностью Telekom Austria, начала работать система платных дорог, построенная австрийцами. В итоге в последние годы Австрия стабильно входит в пятерку крупнейших инвесторов в нашу экономику. Как отметил Лукашенко на встрече Курцем 29 марта, только за прошлый год Австрия инвестировала в Беларусь около 300 млн долларов. Считается, что из всех членов Евросоюза Австрия занимает по отношению к нашей стране едва ли не самую благожелательную позицию. У Минска к Вене тоже нет вопросов. Однако товарооборот не растет, и сильное отрицательное сальдо. В основном мы покупаем в Австрии запчасти для вагонов, лекарства и техническое оборудование. Продаем - провода, деревянную мебель, проволоку и арматуру.

Напомним, на протяжении длительного времени поездки Александра Лукашенко в Европу были невозможны из-за введенных в отношении него и ряда белорусских чиновников санкций. После снятия санкций в 2016 году президент совершил визит в Италию и Ватикан.

Позже его еще несколько раз приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако поездки не состоялись. Белорусская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что не видит необходимости в «визитах ради визита».

Последний раз Александр Лукашенко был в странах ЕС в 2009 году

Президент тогда уехал недалеко - в Вильнюс, поехал на машине. Он встретился с президентом Литвы Далей Грибаускайте и посетил выставку белорусских товаров. В 2010 году была еще поездка в Швейцарию, но эта страна в ЕС не входит. По уверению пресс-службы, Александр Лукашенко встречался с представителями бизнеса и политических кругов этой страны. Также пресс-служба президента сообщала, что во время этой поездки запланирован краткосрочный отпуск. Упоминания в швейцарской прессе о визите высокого гостя из Беларуси отсутствовали.

Напомним, Александр Лукашенко в субботу вернулся из Арабских Эмиратов – там он провел 10 дней. За это время у него состоялось три встречи.

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