2019-11-18T21:37:14+03:00
Общество
КП Беларусь

«В Египте водится ядовитая рыба крылатка». Ихтиолог - о смерти супругов из Беларуси после ужина в отеле

По словам специалиста, неправильно приготовленная рыба могла вызвать смертельное отравление
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
В Египте на рифах водится рыба крылатка, которая опасна своими ядовитыми шипами. Фото: Геннадий МОЖЕЙКОВ Египте на рифах водится рыба крылатка, которая опасна своими ядовитыми шипами. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
Изменить размер текста:

- В Египте на рифах водится рыба крылатка, которая опасна своими ядовитыми шипами. Ее яд содержится под шипами в мешочках. И если неправильно эту рыбу приготовить, не удалив мешочки или сделав это неаккуратно, то можно отравиться. Где-то употребляют ее в пищу, где-то нет. Вопрос, готовили ли в отеле, где произошла трагедия, - рассказал «Комсомолке» научный сотрудник лаборатории ихтиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Андрей Лещенко. - Есть еще такая ядовитая рыба, как фугу. Ее тоже нужно уметь приготовить. Как воздействует яд рыб на человека? Сначала он влияет на нервную систему человека, затем приводит к параличу мускулатуры, человек перестает дышать и погибает от асфиксии. Но можно предположить, что рыба просто могла быть испорчена, и у мужа с женой произошло сильное пищевое отравление.

- Как обезопасить себя и не отравиться рыбой?

- У испорченной рыбы глаза побелевшие, неприятный запах. В Беларуси водится такая рыба, как усач. Икра этой рыбы ядовита.Ядовита и слизь угря. Пленка брюшины у некоторых видов рыб тоже может быть ядовитой. Главное - правильно приготовить.

Напомним, после ужина в отеле Шарм-эль-Шейха в Египте умерла семейная пара из Беларуси. Им было 56 и 54 года. После ужина с блюдами из рыбы в отеле мужчине стало плохо. У него поднялась температура, турист почувствовал боль в животе, слабость, появилась рвота... Мужчина умер в местном госпитале. Его супруга, которая обратилась к врачам с такими же симптомами, умерла в Минске.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Если это кому-то нравится – я поздравляю». Михаил Финберг слушает Коржа, Тиму Белорусских, NaviВand и Вольского
А еще Nizkiz, «Петлю пристрастия», Афанасьеву, Войтюшкевича, Brutto - всего 20 музыкальных релизов последнего года знаменитый дирижер прокомментировал по просьбе «КП» [видео]
«То, что Короткевич пил - лишь половина горькой правды». Адам Глобус написал книгу непарадных портретов
Непарадные очерки об известных белорусских писателях и художниках их автор назвал «Рысы». В текстах многое из области личного, даже интимного. «Комсомолка» полистала книгу
Новости 24
Смертельное ДТП на трассе Минск – Гомель: неизвестный сбил пенсионера с тележкой и скрылся, а старика переехала еще другая машина
Почти $2 миллиона «заработала» мошенница на доверии людей и юрлиц
«Ожог – 90% тела»: в Мостах спасатели вынесли из огня курильщика
Под Сморгонью бесправник на Peugeot погиб после лобового столкновения со встречной фурой: его жена в реанимации
«Шея опухла, котенок еле дышал»: Посмотрите, как в Волковыске спасатели вызволяли котика
Беларусь и Россия утвердили программу внешнеполитических действии до 2021 года
В Волковысском районе сельчанин убил ножом младшего брата
За 5 дней на Телеграм-канал, где можно купить ресторанные блюда за полцены, подписались 14 тысяч человек
Вице-премьер Игорь Петришенко посетит церемонию похорон Калиновского в Вильнюс
Вещи плавали в пруду, пропал пылесос. Парни разгромили арендованный коттедж в Гродно
Миссия БДИПЧ ОБСЕ: «Выборы прошли спокойно, но не соответствовали демократическим стандартам»
Белорусские рэперы внезапно выступают против венерических заболеваний, но не называют их вслух - боятся напугать людей
Осенний призыв: служить пойдут 12 тысяч белорусов
Шенген за 35 евро. Евросоюз утвердил решение о визовом соглашении с Беларусью
Зима придет к выходным: до -4 днем, ясно, но ветрено
Белорусские военные проведут инспекцию в военной части Польши
Отрезало ногу. В Пружанском районе мужчина попал под электричку
Посмотрите, какие милашки! В Бельгии родились панды-двойняшки
Мужчина погиб на пожаре в Дрогичинском районе
Парламентские выборы в Беларуси: явка составила 77,2%
«Какая разница президенту, будет там три-четыре ну вообще оголтелых оппозиционера или нет». Лукашено рассказал, кого поддерживает власть