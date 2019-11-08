В «Маяке Минска» отгремел масштабный праздник: Тимати, новая бургерная и больше тысячи зрителей

Жители многофункционального комплекса «Маяк Минска» уже привыкли к тому, что вне зависимости от поры года за ощущением праздника им не нужно далеко ехать: стоит только выйти на бульвар Пикассо или к мультимедийному фонтану «Дана Танец», который пока замер в ожидании весны – и попадешь в эпицентр модных событий. Чуть больше месяца назад на бульваре прошел красивый нежный праздник – 23 влюбленных пары одновременно сыграли свадьбу и обменялись кольцами. Масштабное торжество организовал застройщик жилого комплекса - компания «Дана Холдингз». Летом активности на бульваре Пикассо проходили каждую неделю, на очереди - большая праздничная программа к Новому году и Рождеству, а накануне Пасхи здесь пройдет специальный творческий конкурс для детей.

Вечером 7 ноября у фонтана «Дана танец» собрались жители не только близлежащих домов – люди приехали на праздник с других концов города.

Праздник в «Маяке Минска» собрал гостей со всего города.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ведь накануне было объявлено, что в торгово-развлекательном комплексе «Дана Молл» официально откроется бургерная сети Black StarBurger (с начала ноября она работала в тестовом режиме), а на открытие приедет российский рэпер Тимати – он является одним из основателей сети. Более того, по условиям договора франчайзинга он должен лично раздавать бесплатные бургеры.

Открытие в «Дана Молл» ресторана сети Black Star Burger стало поводом для организации яркого праздника.

Организаторы праздника решили вынести шоу за пределы торгово-развлекательного центра даже невзирая на то, что это крупнейший комплекс в стране. Ведь в «Дана Молл» вечером выходного дня и без того многолюдно, а посмотреть на звезду собрались тысячи зрителей!

Посмотреть на звезду и стать частью грандиозного праздника собрались тысячи зрителей.

Больше всего праздник заинтересовал молодых людей, которым нравится творчество Тимати, но у сцены можно было увидеть людей разных возрастов: и родителей вместе с подростками, и молодых мам и пап, которые вышли прогуляться с коляской и задержались, заинтересовавшись музыкальным и лазерным шоу.

Кадры с праздника быстро появились в соцсетях.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие минчане пришли на праздник еще до начала концерта, чтобы занять места ближе к сцене.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Праздник начался в 16: 00 и с каждым часом набирал обороты: людей у праздничной площадки становилось все больше, на сцену поднимались популярные минские команды рэперов и другие артисты, которые готовы были «завести» аудиторию.

На сцену поднимались популярные минские команды рэперов и другие артисты.

С особым удовольствием публика подпевала трекам Тимати, которые звучали со сцены. Ведущим праздника был шоумен Артем Рыбакин: он в 17:30 и объявил появление на сцене рэпера, которого многие ждали – Тимати!

Тимати публика встретила бурными аплодисментами.

Перед этим рэпер поприветствовал гостей и персонал новой бургерной, а потом вышел на сцену. Тимати предположил, что бургерная в «Дана Молл» будет не последней точкой сети в Минске.

Для того, чтобы гости могли оценить новые бургеры прямо на празднике, их готовили на сцене и с пылу с жару раздавали желающим.

Бургеры готовили прямо на сцене.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бургеры выпекались прямо на сцене, а сам артист бесплатно угощал ими желающих.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ребята, 100%-ная говядина, бургеры приготовлены лично Тимати и его командой! - комментировал ведущий шоу Артем Рыбакин.

Артем приехал посмотреть на Тимати и угоститься бургером.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пока Тимати раздавал бургеры со сцены, внутри торгового центра уже выстроилась очередь к кассам нового ресторана: желающих попробовать продукт оказалось немало. Праздник тем временем продолжился и после отъезда Тимати, гости не расходились до вечера. Своими впечатлениями об этом событии они поделились с нами.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«В «Дана Молл» любим ходить всей семьей – здесь найдется занятие для людей всех возрастов»

- Нам очень нравится! Очень рады, что рядом с нами открыли такое заведение. – рассказывает Анжелика – девушка пришла протестировать новые бургеры в ресторан. - Мы попробовали уже «Гавайские», «Классические», сейчас что-то еще заказали – изучили уже почти весь ассортимент.

Анжелика живет в «Маяке Минска» и знала, что на 7 ноября запланирован праздник.

- Сходили, посмотрели концерт, а потом зашли в ресторан согреться и продегустировать бургеры. Жить здесь нам нравится: торговый центр в шаговой доступности, в кинотеатр постоянно ходим, метро рядом – очень удобно! И гулять здеь есть где – по вечерам на бульваре невероятно красиво. Очень ждем Новый год, надеемся и на насыщенную новогоднюю и рождественскую программу.

Игорь и Ольга тоже живут в «Маяке Минска». Говорят, квартиру выбирали только в микрорайоне Восток – молодой семье очень нравится это место. Ребят мы встретили в торгово-развлекательном комплексе, они пришли сюда с дочкой.

Игорь и Ольга приходят в «Дана Молл» и за продуктами, и за товарами для себя и ребенка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Бываем в «Дана Молл» часто – можем и раз в неделю, можем 5 раз в неделю – по мере необходимости. Покупаем здесь и продукты, и одежду, и в кино ходим. Сегодня пришли за покупками – ребенку нужно кое-что купить, и продукты приобрести.

А Карину с сыном Ярославом мы встретили на праздничной площадке.

Карина с сыном Ярославом любят гулять в «Маяке Минска» - здесь удобно и с коляской, и за рулем велосипеда.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Погулять здесь есть где – и на велосипеде покататься, и на самокате, и с коляской удобно. Обещают, что в будущем в нашем микрорайоне откроется много кафе - пока ходим в фудкорт в «Дана Молл». А в торговом центре бываем почти каждый день.

Ольга поддержала увлечение сына и приехала вместе с ним на концерт. Парень говорит, что слушает Тимати и его приезду в Минск был очень рад. А Ольга была не против прогуляться в красивом месте.

- Если в «Дана Молл» открываются бутики, которые нам интересны, обязательно приезжаем. Бываем здесь часто: покупаем продукты, если сыну нужна одежда – то выбираем только здесь. В комплекс любим ходить всей семьей – здесь найдется занятие для людей всех возрастов. Этот торговый центр пользуется большой популярностью не только среди жителей Уручья – сюда и из Малиновки люди приезжают.

Dana Mall: звезда, бургеры и яркий праздник в Маяке Минска .

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