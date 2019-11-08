2019-11-08T22:16:18+03:00
Минск
КП Беларусь

Стильные вампирши, красавицы и демоны: посмотрите, что творят белорусские парикмахеры и стилисты

Выставка индустрии красоты и здоровья проходит в Минске [фото]
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С 7 по 10 ноября в Минске проходит международная специализированная выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». В выставке свою продукцию и услуги представили более 120 компаний.

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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