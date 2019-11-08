Стильные вампирши, красавицы и демоны: посмотрите, что творят белорусские парикмахеры и стилисты

С 7 по 10 ноября в Минске проходит международная специализированная выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019». В выставке свою продукцию и услуги представили более 120 компаний.
Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ