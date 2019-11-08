Лучшим на «Лiстападзе» стал украинский фильм «Атлантида»

Церемония награждения победителей прошла в кинотеатре "Москва". Напомним, в этом году в рамках "Лістапада" показали более 150 фильмов из 50 стран. Впервые на фестивале были представлены картины из Судана и Сенегала.

Гран-при «Золото Лiстапада» за лучший фильм получил «Атлантида», режиссер – Валентин Васянович (Украина). Кинолента рассказывает о будущей победе Украины в войне с Россией и возвращении Донбасса. В ней показано, к каким разрушениям – промышленным и человеческим – привела война. Интересно, что в фильме нет профессиональных актеров – там снимались волонтеры и военные, принимавшие участие в боевых действиях на востоке Украины.

Лучшая режиссура: Ян Комаса, фильм «Тело божие» (Польша, Франция). Лучший сценарий: Дмитрий Мамулия, Арчил Кикодзе, фильм «Преступный человек» (Грузия, Россия). Лучшая операторская работа (приз имени Юрия Марухина) - Ким Хён Сок, фильм «Прощай, сын мой» (Китай).

Что касается актерских работ - лучшая женская роль досталась Саломе Демурия, фильм «Вдох-выдох» (Грузия, Россия, Швеция), лучшая мужская роль - Левану Гелбахиани, фильм «А потом мы танцевали» (Швеция, Грузия, Франция).

Лучшее звуковое решение фильма: «Преступный человек», режиссер – Дмитрий Мамулия (Грузия, Россия).

И, наконец, спецприз жюри: «Тело божие», режиссер – Ян Комаса (Польша, Франция). Диплом «За душевность в интерпретации народного образа» - Елена Сусанина, фильм «Керосин» (Россия). Диплом «За расширение границ визуального искусства кино» - Валерия Гай Германика, фильм «Мысленный волк» (Россия).

В конкурсе игрового кино «Молодость на марше» (то есть кинодебютов):

Лучшим фильмом конкурса имени кинорежиссера Виктора Турова назван «Лиллиан», режиссер – Андреас Хорват (Австрия).

Среди документальных работ Гран-при присудили картине «Наша машина времени», режиссеры – Ян Сунь, С. Лео Чиан (Китай).

Конкурс молодого документального кино – конкурс национальных киношкол – лучшим назван «Планета Гелница», режиссер – Паула Рейселова (Академия исполнительных искусств в Братиславе).

Наконец, среди нового белорусского игрового кино лучшим назван «Пляж/Лес/Тамбур» режиссеров Кирилла Галицкого и Светланы Козловской с формулировкой «За простоту истории, минималистические способы и хорошее исполнение, которое вызывает сильное чувство в зрителе».

Лучшим документальным белорусским фильмом стал: «Summa», режиссер Андрей Кутило (Польша, Беларусь), с формулировкой «За элегию про человеческую осень».

Международное жюри кинопрессы отдало свой приз фильму «Лиллиан», режиссер Андреас Хорват (Австрия).

Наконец, на «Лiстападе» параллельно проходило и зрительское голосование. Итак, самый большой отклик у зрителей вызвал художественный фильм «Тело Божие», а документальный - «Эйфория бытия», режиссер Река Сабо (Венгрия). Среди фильмов для детской и юношеской аудитории в конкурсе «Лістападзік» зрители отметили картину «Рокка меняет мир», режиссер Катя Бенрат (Германия).