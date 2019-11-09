«Пришла за одним ребенком, а взяла троих». Как приемная мама одна растит восьмерых

Алла Кудрявцева живет в поселке под Гомелем недалеко от школы-интерната с одной стороны и приюта для социальных сирот - с другой. В школе-интернате она работала почти 20 лет, а потом сама стала приемной мамой, и нескольких детей из двух этих учреждений забрала под свой кров. Сейчас у 49-летней Аллы Борисовны - свой детский дом семейного типа и восемь детей, которых она воспитывает одна. С необычной мамой «КП» встретилась накануне Всемирного дня сирот, который отмечается 11 ноября.

Уже с самого утра кухонный стол Аллы Кудрявцевой заставлен огромными блюдами и кастрюлей, полными домашних пирожков: с яблоками, творогом, ветчиной и сыром… Сейчас у детей каникулы - все дома, да и гости сегодня придут - другие приемные мамы с детьми.

Это - на завтракФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Делая для нас кофе, Алла рассказывает о себе:

- Это дом моей бабушки, который она завещала мне. Чтобы разрешили сделать здесь детский дом семейного типа, пришлось многое перестраивать. Как все начиналось? Просто нельзя брать работу на дом! - смеется приемная мама.

Сначала она просто приглашала детей из школы-интерната зайти в гости, потом стала забирать на выходные:

- Но я поняла, что это не выход. Дети очень хотят в семью, и это нормально, это базовая потребность каждого. На выходных дома они стоят на цыпочках: посмотрите на меня, какой я хороший, возьмите меня насовсем! А потом возвращаются в интернат и там срываются, потому что устают все время стараться. Это разбалансирует ребенка. В каком-то плане брать ребенка на выходные - это, наверное, хуже, чем вообще не брать. Разве что для привыкания, для знакомства. Я замечала, как уже после обеда в воскресенье у детей выключалась яркость. Они понимали, что надо возвращаться в интернат и максимально это оттягивали. Их там не били, не наказывали, но там нет мамы, там они не дома…

На такой сковороде мама готовит обедФото: Павел МИЦКЕВИЧ

НЕПРАВДА, ЧТО «ГЕНЫ ПАЛЬЦЕМ НЕ ЗАДАВИШЬ»

Когда Алла Борисовна просто приглашала детей в гости, ее поражало, как дети реагировали на дом:

- Для них даже хлеб с вареньем, как и любая домашняя еда, был таким счастьем! Скоро начались вопросы от детей: а можно, я к вам еще в гости приду? Ну что ж, можно. А первым приемным ребенком стала Юлька - она решила, я должна забрать ее к себе.

Девочка тогда была в шестом классе, у нее умственная отсталость, поведенческое расстройство. У Аллы Борисовны тогда были родная дочь-подросток и гражданский муж, который поддерживал в начинаниях.

- Не скажу, чтобы дочь была рада моему решению - она всегда росла одна и долго не могла привыкнуть, что уже не все внимание будет уделяться ей одной, - признается приемная мама. - Легко не было. Приглашать в гости, когда и ты этого хочешь, и поселить ребенка рядом с собой насовсем - это совсем разные уровни ответственности. Пришлось привыкать, и это была тяжелая работа. В первую очередь надо было понять, откуда берется это не самое лучшее поведение, не совсем приятные выходки, истерики. Надо было отбросить все эти поговорки типа «от осинки не родятся апельсинки», «гены пальцем не задавишь» - ведь дело совсем в другом…

Одной любви мало, но любовь - это главноеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Идея Аллы Борисовны взять одного ребенка на воспитание постепенно выросло в желание открыть свой семейный дом:

- Я поняла, что ошибкой было брать Юлю одну, и что детям лучше быть рядом с другими детьми, чтобы не расти в своем эгоцентризме, который создает для человека большие проблемы. Взяла вторую приемную девочку, потом третьею, четвертую. При этом одна из девочек в предыдущей приемной семье подвергалась сексуальному насилию. Для нее было очень ценно ощущение семьи. Ее не особо интересовали какие-то праздники, развлечения. Она ходила по комнатам и в ее глазах читалось: «Я дома!»

«А ТЕПЕРЬ МОЖНО НАЗЫВАТЬ МАМОЙ?»

А первый мальчик у Аллы Борисовны появился случайно. Она пошла на праздник в приют и приметила там мальчишку - его должна была забрать одна женщина, но в итоге отказалась. Мальчик сидел, сжавшись в комочек со взглядом волчонка, на нем как будто было написано: «Я никому не нужен». А в приюте делали ремонт, и всех детей забрали по семьям на месяц - кроме того мальчика.

- Я согласилась его забрать. Он побыл у меня три дня, и я поняла, что это мой ребенок, что никому его не отдам. Хотя с ним очень все сложно, - говорит приемная мама.

А идея взять «братика» для мальчика пришла после того, как Алла Борисовна увидела, что он вместе с девочкой играет в куклы:

- Пошла в приют, там мне посоветовали одного мальчика. Но не все было просто: он очень привязан к своей сестричке. Думаю, ну ладно - где один, там и двое. Оказалось, что у них есть и еще один братик. Пришла за одним, а тут трое… Вернулась домой подумать. Мой муж поддержал меня в этом, и я решилась. Но детей собралось уже шестеро (при том, что некоторых я уже выпустила и родная дочь переселилась), а это уже не приемная семья, а детский дом семейного типа. Не хватало метража. Куча бумаг. Но я поразилась, как в разных службах мне помогли полностью оформить все документы. Убедилась: неправда, что все люди стали злыми!

Алла Борисовна не планировала открывать свой детдомФото: Павел МИЦКЕВИЧ

А реконструкцию дома сделали бывшие выпускники - на одном порыве. И за месяц все было готово. Это был первый детский дом семейного типа на базе личного дома воспитателя.

Метража стало хватать еще на одну девочку, которая очень просилась к Алле Борисовне и даже уже стала называть ее мамой:

- Я поговорю: подожди пока, вдруг тебя не отдадут. И когда я за руку вела ее в дом, как только одной ножкой она переступила порог, посмотрела на меня и спросила: «А теперь можно называть мамой?»

«ПАПА ТАК МАМУ БИЛ, ЧТО У НЕГО РУКА ЗАБОЛЕЛА»

Все дети в семье Кудрявцевой - социальные сироты. Один мальчик рассказывал: «Папа так маму бил, что у него рука заболела, и он сказал, чтобы я принес палку. Я просил не бить маму. А папа сказал, что если не принесу палку, он меня убьет». И ребенок год жил с этими воспоминаниями, с этим чувством вины, рассказывает Алла Борисовна.

- Дети, потише! - просит приемная мама. - Включите себе телевизор, пока мы разговариваем!

- Ты же нам запретила!

- Запрет временно приостанавливается!

Оказалось, что дети наказаны за кражу. Когда к Алле Борисовне приходил ее выпускник, кто-то из приемных детей вытащил у него из кармана деньги. Никто не признался. Требование - хотя бы анонимно вернуть деньги или записку оставить, на что их потратил. Но пока это так и не сделали, поэтому все не смотрят телевизор.

- Я детям объясняю, что обеспечиваю их, учу, воспитываю, кормлю - но я не прислуга. Я только учу что-то делать, а потом контролирую, а не делаю за кого-то. У каждого есть определенный круг обязанностей. Например, уборка - это четкая обязанность детей, - рассказывает об организации детдома приемная мама. - Мы договариваемся. Иногда приходится добиваться послушания. Категоричные запреты у нас есть только на то, что может повредить жизни, здоровью и окружающим.

Еще в семье есть правило: каждый вечер садиться в круг и обсуждать, как прошел день. Делают это с помощью игры.

За каждым ребенком - своя травма, своя больФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Финансов - зарплаты и пособий на детей - в принципе, хватает, но вот сейчас, например, в доме сломался котел - понадобилось больше 2 тыс. рублей. В отделе образования сказали, что помочь не могут. Пришлось лезть в долги. Ремонт в доме продолжаем. Еще надо делать второй туалет - одного на всех мало.

«ОДНОЙ ЛЮБВИ МАЛО - НАДО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ»

Тем, кто чувствует призвание стать приемным родителем, опытная мама советует:

- Не надо бояться. Господь подсказывает, что надо делать, а мы начинаем прикидывать силы и малодушничать вместо того, чтобы действовать. Но одной любви, одного желания всех согреть - мало. Замещающая семья должна быть профессионально обученной. То же касается усыновителей. Цифра возврата детей - страшная. «Ой, заберите назад - он крадет, не слушается». Часто приходится слышать мнение, что «я взял ребенка - и он будет счастлив, и я». Да, он счастлив, но остается тем же ребенком с его травмами, проблемами, болью, поэтому надо четко знать, на что идешь. Придется много поработать - так просто эти травмы не лечатся.

Алла Борисовна приводит пример: ребенок постоянно писает мимо унитаза - это вызывает злость, раздражение у воспитателя, а ведь на самом деле этот момент может говорить о том, что ребенок в прошлом подвергался сексуальному насилию.

- К сожалению, у нас нет должной подготовки для приемных родителей. А им нужно знать, что легко не будет, что часто будешь встречать негативное отношение окружающих - мол, ради денег взяла детей, наживается. Жаль, но есть и такие немногие семьи. Те, кто в магазине покупает мороженое родному ребенку, а приемному - нет, потому что «твои деньги уже закончились». Как эти люди попали в список приемных - вопрос к отделам образования, - отмечает Алла Борисовна.

Но те родители, которые работают по призванию, счастливы в этом, уверяет приемная мама:

- Когда видишь, как меняется ребенок, как из колючего ежика или волченка он превращается в совершенно нормального, когда замечаешь, как меняются глаза детей - это много стоит!