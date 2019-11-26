«Это Гранд Каньон или Марс, а попасть легче»: белорусы случайно провели отпуск в Казахстане - и влюбились в пейзажи

Алматы, бывшая столица Казахстана, находится у подножия гор Тянь-Шань. Живописные места этого региона, которые мы увидели в интернете, вдохновили на покупку билетов. Четыре с небольшим часа на самолете из Минска - и мы на месте! В начале ноября Казахстан встретил нас красивым ночным снегопадом и переводом стрелок на три часа вперед.

"Красивый закат с горы Кок-Тобе"

В первый же день поездки мы отправились на гору Кок-Тобе, с которой открывается красивый панорамный вид на город. На метро добрались до фуникулера, который, увы, временно не работал.

На горе Кок-Тобе можно встретить красивый закат.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

На гору нас довезли на маршрутке. Приехав на Кок-Тобе, мы ахнули! С одной стороны - заснеженные горы, а с другой - вид на город, укутанный в нежной дымке... Уже потом мы узнали, что это смог, из-за которого алматинцы страдают.

Здесь же, на горе, можно перекусить в кафе, купить подарки в сувенирной лавке, прокатиться на колесе обозрения, сфотографироваться с памятником группе Битлз и полюбоваться телебашней.

Нежная дымка над городом оказалась смогом, из-за которого страдают алматинцы.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Бинокль, который мы взяли с собой, оказался не лишним. На гору Кок-Тобе приезжают и для того, чтобы увидеть красивый закат и ночной город.

"Горнолыжный курорт, похожий на Швейцарию"

Одно из живописных мест в окрестностях Алматы - знаменитый высокогорный каток Медео и канатная дорога до популярного в Казахстане горнолыжного курорта Чимбулак.

На высокогорном катке Медео было установлено более 120 мировых рекордов известными спортсменами.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

До катка Медео можно добраться из города на автобусе. Мы же направились в Чимбулак. До канатной дороги доехали с нашими казахскими друзьями на машине.

Горнолыжный курорт Чимбулак - популярное место отдыха в Казахстане.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Проезд на фуникулере в обе стороны - $9 с человека. Вид из кабинки - дух захватывает: где-то на склоне горы пасутся лошади, а дальше пропасть. Вдалеке виднелась заснеженная вершина горы - горнолыжный курорт Чимбулак.

Из кабинки канатной дороги туристам открываются невероятные видыФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Все выглядит как в Швейцарии: кафе с видом на горы и теплыми пледами, англоговорящие туристы и даже рождественская музыка.

На Чимбулаке можно выпить чашечку горячего кофе с видом на горы.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Дети играют в снежки, скатываются с горы, а кто-то из взрослых даже устраивает пикник на снежном склоне. По словам местных, девушки приезжают сюда загорать: солнце так припекает, что можно обходиться без курток.

Горнолыжный курорт Чимбулак.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

"С рынка голодным не уйдешь"

Зеленый базар - популярный рынок в Алматы и настоящий рай для любителей фруктов и овощей. Ярко-желтые лимоны, блестящие мандарины с листочками, шоколадная хурма, гроздья красивого винограда, бордовые гранаты, сладкая клубника, орехи, инжир, сушеные абрикосы... Всего не перечислить. Уезжаешь отсюда с большими пакетами.

От выбора фруктов разбегаются глаза!Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

На этом рынке есть мясные и молочные ряды, конечно. Говядину, конину и баранину продают в основном казахи и турки. Свинину и курятину - русские. Орехами и сухофруктами торгуют таджики и азербайджанцы, а острыми салатами - корейцы.

На алматинском рынке вам предложат продегустировать гребешки петухов.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Голодным с рынка точно не уйдешь - продавцы норовят угостить своим товаром. Зазывают продегустировать то кумыс, то гребешки петухов, то орешки... Языкового барьера нет, так как все знают русский, да и вывески все на двух языках - русском и казахском.

На Зеленом базаре большой выбор сухофруктов.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В кафе Алматы кормят сытно и очень вкусно. В первую очередь впечатляют порции. Официанты приветливые, кажется, что приходишь к ним в гости лично. Да и цены в кафе демократичны. В одном заведении порция бешбармака - блюда казахской кухни - на двух человек стоит $8.

Чай в Казахстане пьют из пиал, так что в кафе вам не подадут привычную чашку с ручкой.

В Казахстане гостеприимство и щедрость - привычное дело. В кафе нас угощали не только наши казахские друзья, но даже водитель, с которым мы ездили на местный каньон и обедали вместе. Не успели мы попросить счет, как он уже расплатился с официанткой. Еще и вручил нам пакет местных яблок с рынка.

«Марсианские пейзажи и звенящая тишина»

Чарынский каньон - уникальное место в Казахстане, куда невозможно не приехать, если ты прилетел в Алматы. Находится каньон в 200 километрах от города, недалеко от границы с Китаем. Сюда мы приехали с водителем.

Среди холмов, укутанных в тумане, кажется, что ты на другой планете.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Вся поездка - дорога туда-обратно плюс стоимость въезда в национальный природный парк - обошлась нам в $140. По дороге мы были очарованы сдержанной красотой казахской степи!

Рано утром в каньоне ни разговоров, ни шума машин... Звенящая тишина!

На каньоне марсианские пейзажи.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Маршрут начинается со спусковой лестницы. Среди холмов, укутанных туманом, первое, что приходит нам в голову: мы в американском вестерне.

- Это точно Казахстан? Это же Гранд Каньон! - спрашивали мы друг друга.

Чарынский каньон поражает своей красотой!Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Когда возвращались, уже выглянуло солнце, и стало жарко. Наш поход завершили смотровыми площадками, откуда открывается потрясающий вид сверху на каньон.

По словам нашего водителя, в Казахстане бывает множество иностранцев. Иногда приезжают арабские шейхи, а в 2014 году здесь побывал принц Гарри! Наследник британского престола отдыхал с теперь уже бывшей его девушкой.

ЦЕННИК «КП»

$170 - перелет из Минска в Алматы туда и обратно на двоих (билеты куплены по акции).

$40 на двоих в сутки - аренда комнаты в хостеле.

40 наших копеек - проезд в метро.

Что привезти из Алматы?

Тапочки и шарфы из войлока, традиционные головные уборы, сухофрукты, орехи, фрукты.