Вам нравится читать наш сайт KP.BY? Тогда приходите к нам работать!

Сайт kp.by, газета "Комсомольская правда" в Белоруссии" приглашает на работу СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ.

Ребята, есть здоровский сайт – KP.BY – с хорошими просмотрами и оригинальным контентом, есть технологии и команда и главное есть деньги. Но мы не можем их все забрать, только по одной причине, потому, что не хватает тебя - классного продавца. Приходи, и заработай.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- работу в стабильной компании;

- официальное трудоустройство и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством

- команду профи;

- отлаженный технологический процесс;

- дружелюбную рабочую атмосферу, коллеги всегда подскажут и помогут;

- повышение профессионального уровня на тренингах, семинарах, вебинарах;

- комфортные условия работы в современном офисе в центре Минска (ст. метро "Пл.Победы");

- заработная плата -- оклад +% (прозрачная и честная система оплаты, заработок не ограничен).

ВЫ БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ:

- продажей рекламы на сайт kp.by (приоритетное направление), а также в газету "Комсомольская правда" в Белоруссии" и другие проекты "Комсомолки"

- полным ведением клиента.

ОТ ВАС МЫ ОЖИДАЕМ:

- опыт работы в сфере активных продаж (реклама, СМИ, интернет, РА);

- приветствуется умение ориентироваться в области интернет-рекламы (баннерная, текстовая реклама, нативные проекты, реклама в социальных сетях);

- активность, коммуникабельность, амбициозность.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА В РЕКЛАМЕ:

- но есть успешный опыт работы в продажах;

- вам интересна реклама,

- вы готовы обучаться,

- мы объясним, расскажем и научим вас всем тонкостям рекламы как в интернете, так и в СМИ в целом.

Присылайте резюме: resume@phkp.by

Звоните: (17) 294-80-43