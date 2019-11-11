Вам нравится читать наш сайт KP.BY? Тогда приходите к нам работать!
Сайт kp.by, газета "Комсомольская правда" в Белоруссии" приглашает на работу СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ.
Ребята, есть здоровский сайт – KP.BY – с хорошими просмотрами и оригинальным контентом, есть технологии и команда и главное есть деньги. Но мы не можем их все забрать, только по одной причине, потому, что не хватает тебя - классного продавца. Приходи, и заработай.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- работу в стабильной компании;
- официальное трудоустройство и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством
- команду профи;
- отлаженный технологический процесс;
- дружелюбную рабочую атмосферу, коллеги всегда подскажут и помогут;
- повышение профессионального уровня на тренингах, семинарах, вебинарах;
- комфортные условия работы в современном офисе в центре Минска (ст. метро "Пл.Победы");
- заработная плата -- оклад +% (прозрачная и честная система оплаты, заработок не ограничен).
ВЫ БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ:
- продажей рекламы на сайт kp.by (приоритетное направление), а также в газету "Комсомольская правда" в Белоруссии" и другие проекты "Комсомолки"
- полным ведением клиента.
ОТ ВАС МЫ ОЖИДАЕМ:
- опыт работы в сфере активных продаж (реклама, СМИ, интернет, РА);
- приветствуется умение ориентироваться в области интернет-рекламы (баннерная, текстовая реклама, нативные проекты, реклама в социальных сетях);
- активность, коммуникабельность, амбициозность.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА В РЕКЛАМЕ:
- но есть успешный опыт работы в продажах;
- вам интересна реклама,
- вы готовы обучаться,
- мы объясним, расскажем и научим вас всем тонкостям рекламы как в интернете, так и в СМИ в целом.
Присылайте резюме: resume@phkp.by
Звоните: (17) 294-80-43