Только до конца года можно купить квартиру в престижном доме «Пекин» в рассрочку на 10 лет

Если вы хотите стать обладателем квартиры в новом доме, поторопитесь! Судите сами - в доме «Рио-де-Жанейро» свободных квартир уже нет, а «Сидней Люкс» и «Сочи» продаются очень активно. А теперь есть возможность приобрести квартиры и в доме «Пекин». До конца года - с 10-летней рассрочкой!

«Минск Мир» - город в городе, где есть все необходимое для жизни и работы

Все дома в квартале Чемпионов жилого комплекса «Минск Мир», возводимые по индивидуальным проектам, посвящены столицам Олимпиад, на которых белорусские атлеты становились чемпионами. Не случайно именно здесь решили приобрести квартиры многие известные спортсмены, и вполне вероятно, что вашим соседом по лестничной площадке будет обладатель олимпийской медали или чемпионка мира.

Именно здесь во время II Европейских игр, которые проводились в Минске, члены команды Сербии заложили капсулу с обращением к потомкам - жителям красивого и современного квартала.

В дни проведения II Европейских игр в квартале Чемпионов заложен новый жилой дом, а в его основание поместили капсулу с посланием потомкам.

Жилой комплекс «Минск Мир» - самый масштабный многофункциональный комплекс Европы в 2018 году, по оценке авторитетного европейского журнала EuropaProperty Guides. По сути, это город в городе, в котором будет все необходимое для комфортной жизни. Комплексное развитие территории комплекса предполагает наличие всей необходимой инфраструктуры не только для комфортной жизни, но и для ведения бизнеса.

Метро в шаговой доступности, школа, паркинг неподалеку и огромный современный парк

Покупателей привлекает развитая инфраструктура квартала. Буквально в нескольких шагах - строящаяся станция метро «Аэродромная». С двух сторон - широкие улицы, которые позволяют мгновенно, всего за несколько минут очутиться на площади Независимости.

Буквально в нескольких шагах – строящаяся станция метро «Аэродромная».

Внутри квартала будет построена школа с огромным стадионом и спортивным городком, а также разместятся многочисленные детские площадки, велодорожки и байкпаркинги, зоны отдыха. В соседнем квартале - многоуровневый вместительный автомобильный паркинг, а внутриквартальная территория будет свободна от присутствия машин.

Внутри квартала будет построена школа с огромным стадионом и спортивным городком.

В шаговой доступности будет возведен Международный финансовый центр, строительство которого начнется уже в декабре. И это не только миллиардные инвестиции в экономику страны, но и создание множества новых рабочих мест. Так что вполне возможно, что покупка квартиры в таком квартале - это еще и возможность в будущем жить рядом с местом престижной работы!

Международный финансовый центр.

Еще одна отличная новость - неподалеку будет разбит огромный современный парк. Прохлада зелени, возможность погулять с ребенком по дорожкам городского сада и назначить романтическое свидание на дальней аллее - такие замечательные перспективы обрадуют жителей квартала всех возрастов!

Дом «Пекин»: от небольших студий до двухэтажных пентхаусов свободной планировки

Дом «Пекин» - пятисекционный, угловой, два крыла которого выходят на две стороны квартала, в самой высокой точке - 25 этажей. Здесь будет построено 708 квартир - от студий площадью в 35 квадратных метров до двухэтажных пентхаусов площадью около 250 квадратов. На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения, а значит, в шаговой доступности у жителей дома будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг.

На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения.

Все квартиры - свободной планировки. Лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой сделают все жилые помещения в этом доме светлыми и воздушными.

Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями.

Жителей и гостей дома «Пекин» встретит огромное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком и байкбоксы. Скоростные бесшумные лифты ведущего производителя этого оборудования компании OTIS доставят даже на 25-й этаж быстро и без проблем. А современные домофонные системы - обязательный атрибут всех домов комплекса «Минск Мир».

Дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком.

Скоростные бесшумные лифты компании OTIS.

ПОДРОБНОСТИ

Как купить жилье в престижном квартале Чемпионов со скидкой или в рассрочку?

Приобрести собственное жилье здесь могут многие семьи со стабильным доходом. На скидки в доме «Пекин» могут рассчитывать как многодетные семьи, так и спортсмены, прославившие Беларусь на международных аренах, а также те, кто внесет единовременный платеж за приобретаемую квартиру.

Для тех, кто захочет приобрести квартиру в кредит, у застройщика есть выгодные партнерские программы с четырьмя ведущими банками страны. Первый взнос - от 10%, а срок кредита - до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 5,49%; или, по другой программе, 6,99% годовых на первые два года.

А вот тем, кто рассчитывал на приобретение квартиры с помощью рассрочки от застройщика сроком на 10 лет, надо поторопиться! Программа рассрочки, которая почти целый год радовала покупателей, завершается 31 декабря, и «Пекин», а также другие дома комплекса «Минск Мир», в которых остались свободные квартиры, - последний шанс воспользоваться этим удобнейшим финансовым инструментом. Напомним, что при покупке в рассрочку необходим первый взнос в размере 30% стоимости квартиры, который можно оплатить в том числе с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма выплачивается равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Выплаты при этом для покупателя оказываются сопоставимыми с ценами на арендное жилье в столице.

Пекин: старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой.

Все подробности по условиям покупки квартир в новом доме «Пекин» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

ИООО «Дана Астра», УНП 191295361.