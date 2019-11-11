Новостройки региональных застройщиков от 1195 руб./м2. Топ-обзор Realt.by

Любопытно, что локомотивом общего роста спроса стали районные города Беларуси, где сделок стало больше на 20%. В Борисове, Солигорске и Новополоцке темпы роста достигли отметок в 31 - 37%. Такой активный спрос вполне может спровоцировать корректировку цен.

Рассмотрите интересные готовые и возводящиеся новостройки в региональных городах от государственных и частных застройщиков. Это новое жилье, тем более что цены на первичном рынке идут практически вровень со вторичным.

1. Завершается строительство дома в районе Речица в Бресте

Еще можно успеть купить квартиру в 11-этажном крупнопанельном двухподъездном жилом доме по ул. Адамковская в г. Брест. Дом находится на завершающей стадии строительства. Метражи квартир:

- 1-комнатные - 44,52 кв. м;

- 2-комнатные - 61,44 кв. м и 65,06 кв. м;

- 3-комнатные - 80,56 кв. м.

Начало строительства дома - I квартал 2019 года. Окончание - IV квартал 2019 года.

Стоимость квадратного метра: 1298 - 1330 рублей.

На все вопросы ответим: +375(33) 399 12 12, +375 (162) 48 42 47.

Продавец: ООО «Будаўнiчы рай».

2. Новостройка по проспекту Мира в Могилеве

Квартиры в кредит под 6,99% годовых в белорусских рублях!

Предлагаем видовые квартиры в кирпичном доме по пр. Мира напротив гостиницы «Могилев», вид на парк и реку Дубровенку. Дом - 4 подъезда 8-7-6-5 этажей.

Условия продажи: собственное участие 35% стоимости, срок кредита - до 20 лет, льготная ставка 6,99% первые 1,5 года.

Стоимость квадратного метра:

1-комнаные площадью 52 - 63 кв. м - 2000 рублей;

2-комнатные площадью 67 - 82 кв. м - 2000 рублей;

3-комнатные площадью 102 - 115 кв. м - 2000 рублей.

Сдача - II квартал 2020 г.

Крытый паркинг на 45 машин.

Ответим на все вопросы по телефонам +375 (29) 345 12 13, +375 (29) 396 00 73 и в офисе: г. Могилев, ул. Бонч-Бруевича, д. 6, офисы 3, 5, 11.

Продавец: ООО «ЮрСтройМаш».

3. Новый, современный, теплый, комфортный дом в Бресте, аналогов которому нет в Беларуси!

Компактные квартиры с просторными кухнями-гостиными, минимальной площадью коридоров и максимальной полезной площадью.

Теплые стены, пол, покрытие, окна и двери в сочетании с современным отоплением и вентиляцией позволят вам экономить на ежемесячных платежах за коммунальные услуги.

Дом очень удобно расположен. В непосредственной близости находятся: средняя школа №1, ясли-сад №73, современный торговый центр с гипермаркетом «Евроопт», «ОМА», Брестская городская поликлиника №3, в радиусе 1 - 1,5 км находятся Варшавский рынок и рынок «Старый город».

Стоимость квадратного метра - 1850 рублей.

Дополнительная информация по телефону: +375 162 47 82 25.

Продавец: КУП «Брестжилстрой».

4. Дом в районе ул. Героев обороны Брестской крепости г. Брест

Жилой дом в городе над Бугом запроектирован на базе индустриальных железобетонных изделий и состоит из трех 11-этажных жилых секций по 44 квартиры, в том числе: 11 однокомнатных квартир, 66 двухкомнатных и 55 трехкомнатных.

Начало строительства - август 2019 г., срок окончания строительства - июль 2020 г.

Стоимость 1 кв. м общей площади квартиры составляет 1248,18 рубля для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Контактный телефон: +375 162 47 82 25 (понедельник - пятница с 8.00 до 17.00; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00).

Продавец: КУП «Брестжилстрой».

5. Жилой дом №1046 в Новополоцке

40-квартирный жилой дом в городе нефтяников запроектирован в конструкциях модернизированных блок-секций серии 90М. Здание односекционное 10-этажное. В жилом доме для покупателей представлены 1-, 2-, 3-комнатные квартиры с раздельными санузлами. Внутренняя отделка помещений квартир и мест общего пользования выполнена из отделочных материалов белорусского производства.

Жилой дом оснащен лифтом, предусмотрены неостекленные лоджии.

Стоимость 1 квадратного метра: 1350 - 1351 рубль.

Контактная информация +375 21 458 42 66, +375 33 612 85 05.

Продавец: УКС города Новополоцка.

6. Многофункциональный комплекс на Суворова в Витебске

Новый жилой дом в спокойном зеленом центре города, в непосредственной близости парки, пешеходная улица Суворова, бассейн, магазины, городской рынок. Планировки в доме тщательно продуманы и удобны для жизни. С верхних этажей открывается панорама на город.

В наличии остались следующие квартиры:

- 1-комнатные - от 36,7 до 50,2 кв. м;

- 2-комнатные - от 86,0 до 95,0 кв. м;

- 3-комнатная общей площадью 147 кв. м;

- 5-комнатная в двух уровнях общей площадью 244,4 кв. м;

квартиры-студии - от 28 до 62 кв. м.

Цена квадратного метра - от 1330 до 1575 рублей.

Ознакомиться с планировками квартир, получить дополнительную информацию можно в офисе застройщика по адресу: 210026 г. Витебск, ул. Я. Купалы, 12/5.

Телефон для справок: +375 212 35-92-56, +375 29 7-131-132.

Продавец: ОДО «НПП Мера».

7. Жилой дом в районе ул. Горького, 41 в Бобруйске

Предлагаем заключить договор долевого строительства в строящемся 19-этажном доме в районе ул. М. Горького, 41.

Стоимость 1 кв. м составляет 1195 бел. руб. (при 100% оплате собственными средствами или по кредиту «Ипотека с нами». Квартиры в жилом доме:

- 1-комнатная квартира - 47 кв. м;

- 2-комнатная квартира - 62 кв. м;

- 3-комнатная квартира - 81 кв. м.

На каждом этаже находится по 7 квартир (одна 3-комн., три 1- и 2-комнатные).

На первом этаже каждая квартира имеет отдельный вход с улицы (для возможности вывода ее из жилого фонда).

Дом будет оборудован 2 лифтами (грузовой и пассажирский), камерами видеонаблюдения и др. На каждом этаже имеется помещение, предназначенное для хранения колясок и велосипедов.

Отличный вид на город!

Контактный телефон: +375 29 691-00-60, +375 29 305-00-89

Продавец: ООО «ЕвростройАлиза».

8. ЖК «Варшавский» жилой дом №37 с двухуровневой гараж-стоянкой по ул. Махновича в Бресте

Остались готовые квартиры:

Десять 1-комнатных (от 44,1 кв. м) квартир без отделки, цена: от 1367 рублей кв. м.

Одна готовая 1-комнатная (общ. площ. по СНБ 44,8 кв. м) квартира в варианте отделки «СТАНДАРТ», цена: 84 673 руб.

Одна готовая 2-комнатная (общ. площ. по СНБ 65,9 кв. м) квартира с отделкой «ПРЕСТИЖ», цена:135 236 руб.

Рассрочка до 2 лет, кредит от 13% до 20 лет, лизинг, возможно получение имущественного налогового вычета - возврат 13% от понесенных затрат на покупку квартиры, в том числе проценты по кредиту.

Улучшенные планировки, французские балконы. Придомовая благоустроенная территория, двухуровневая гараж-стоянка, крытая и открытая велопарковки, детская игровая площадка.

Развитая инфраструктура: рядом международный пункт пропуска Брест, Варшавский мост. В непосредственной близости находятся остановки общественного транспорта, школы, детские сады, магазины.

Телефоны: А1: +375 (29) 340 64 00; МТС: +375 (29) 274 64 00.

Продавец: ООО «КМК-ИНВЕСТ».

9. Дом на ул. Братьев Лизюковых в Гомеле

Многоквартирный жилой дом состоит из одной 9-этажной секции.

Жилая часть дома представляет собой 27 квартир: 18 двухкомнатных общей площадью от 61,43 кв. м, жилой - от 31,82 кв. м.; 9 трехкомнатных общей площадью квартир от 83,51 кв. м, жилой - от 53,90 кв. м.

Отличная новость для желающих приобрести квартиру на первом этаже - есть погреб под лоджией.

Для безопасности жильцов предусмотрена система видеонаблюдения, видеодомофоны.

Недалеко от дома расположена Гомельская областная клиническая больница, поликлиника, продуктовый магазин, магазин стройматериалов, магазин косметики, аптека. Также рядом находится кинотеатр, Белпочта, отделение Беларусбанка. В 5 минутах ходьбы располагаются ясли-сад №115 и ясли-сад №105, а также гимназия №36.

Стоимость 1 кв. метра составляет:

- для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, - 1322,14 белорусского рубля;

- для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, - 1440,03 белорусского рубля.

Контактный телефон: +375 23 253-53-00

Продавец: ОАО «Гомельский домостроительный комбинат».

Более подробно ознакомьтесь с ценами на новостройки и вторичное жилье по итогам III квартала 2019 года во всех областных городах в аналитических обзорах портала Realt.by.

Цены на квартиры в представленных новостройках актуальны на момент публикации материала.

УНП 191179355. ООО «РиэлтБай».

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