«После эфира «Голоса» разрывается телефон!» Музыкант «Сяброў» Роман Волознев попал в знаменитое шоу

22-летний минчанин Роман Волознев выбрал для «слепых прослушиваний» песню Леонида Агутина «На сиреневой луне». Музыкант сам играл на рояле. К Роману повернулись два наставника: на 20 секунде Константин Меладзе и чуть позже Валерий Сюткин.

- Я буду топить за Валерия. В отличие от Константина он знает, что такое сцена, он на ней вырос, и он, скорее всего, на ней и умрет, - эпатировал Сергей Шнуров.

- Аргументов будет не много – очень правильная нота, - начал Валерий Сюткин. - Никаких нравоучений – только советы как избежать мин, и гипертрофировать только то, что у вас есть. Отдаю должное: что, если вы как композитор хотите развиваться, тогда вам к Константину, если как вокалист – ко мне.

- Это было очень по-музыкантски, - вступил в борьбу за участника Константин. – Видно и слышно, что вы мыслите не только как вокалист, но и как музыкант. Для меня очень важно, то за вас проголосовал Валера. Он человек с абсолютным и таким принципиальным и глубоким вкусом.

Романа Волознева взял к себе в команду продюсер Константин Меладзе. Фото: кадр из видео

Роман Волознев предсказуемо пошел в команду Меладзе. Молодой человек сам пишет музыку, а в августе 2018 года он выпустил дебютный альбом «Мгновение». Роман даже участвовал как музыкант в юбилейных концертах «Сяброў». Сейчас он живет на два города - в Москве и Минске. В Москве он учится на факультете звукорежиссуры в ГИТИСе, сотрудничает с артистами лейбла Black Star, рэперами МОТом и ARCHI, а также пишет для Алексея Воробьева.

«Комсомолка» спросила Романа о его первых впечатлениях от «Голоса».

- Роман, сейчас многие сходятся во мнении, что «Голос» - не гарантия долгой популярности. Зачем вы пошли в телешоу?

- Для меня важно развиваться в качестве артиста. К сожалению, в Беларуси нет музыкального шоу такого масштаба. А «Голос» дает возможность быть услышанным новой аудиторией. Не думаю, что стоит ждать от шоу слишком много, потому что проект в России существует уже 8 лет, и интерес к нему немного упал. Но могу сказать по своим ощущениям: сразу после эфира у меня начал разрываться телефон, постоянно добавляются подписчики в соцсетях. Отклики очень хорошие. «Голос» - это не внезапный трамплин для популярности, но он, несомненно, повышает шансы быть услышанным. И в моем случае, когда я пишу музыку, это плюс. У меня уже есть несколько альбомов инструментальной музыки, вокальный альбом.

Сейчас он живет на два города - в Москве и Минске.

- Как первые ощущения от Меладзе? Он строгий наставник?

- Скажу честно: я ни на что не рассчитывал. Когда повернулся сначала Меладзе, потом Сюткин, был в шоке! С Константином мы уже общались после «слепых прослушиваний» - обсуждали дальнейшие действия. Не могу сказать, что он строгий наставник. Он серьезный, пунктуальный, невероятно профессиональный музыкант. Это видно в каждом движении и слове. Он требует от участников команды максимальной концентрации. К его советам невозможно не прислушиваться, потому что говорит он все максимально в точку. Мне пока не удалось показать свое творчество Меладзе, но, надеюсь, у меня будет такой шанс.