Внимание! В Минске из кранов может потечь светло-зеленая вода. Объясняем, что это значит
Со второй половины ноября коммунальники добавят в сетевую воду, то есть в воду, которая используется для отопления, специальный краситель - флуоресцеин, который и окрасит ее в светло-зеленый цвет.
Как поясняет «Минскэнерго», воду покрасят для того, чтобы быстро находить утечки.
Краситель безопасен для человеческого организма, подчеркивают на предприятии. Если из горячего крана вдруг потечет светло-зеленая вода или вы увидите лужу зеленого цвета под батареей, звоните в диспетчерскую службу филиала «Минские тепловые сети» по номерам: 218-27-52, 298-27-27, 298-27-37.
Сетевую воду окрасят чуть больше чем на полгода: с 18 ноября по 30 апреля.
По каким адресам окрасят воду?
Арктический 1-й пер., 5;
Галло, 148;
Беды, 2, 4 к.1, 4а, 36, 38, 40, 45;
Белинского, 2-18, 3-23, 54;
д. Боровая, 2, 3, 6, Минский район;
Волгоградская, 9-69, 12-86;
Восточная, 22-74, 41, 181, 183, 190, 178, 170, 168, 169, 127-133, 107, 165, 184-188;
Гамарника;
К. Чорного, 21-35;
Калинина пер., 9, 4-16;
Калинина, 18-22, 30а, 30б;
Калиновского;
Карбышева;
Кедышко, 3-33а, 49, 26-28;
Кнорина;
Кольцова 4-й пер., 6, 51, 53;
Кольцова;
Крамского, 14;
Кутузова;
Литературная, 22;
Логойский тракт;
Ломоносова пер., 3, 5;
Ломоносова, 3, 5, 4-12;
Лукьяновича, 2, 3, 4, 10, 12;
Мележа, 1-3, 4, 4а, 5;
Мирошниченко;
Независимости пр., 117, 117а, 119, 123-157, 165;
Некрасова, 3-9, 4-12;
Новгородская, 3-13, 6а;
Олешева, 1, 3, 5, 10, 12, 14;
Полиграфическая, 2-6, 16, 18, 29, 31;
Полиграфический 1-й пер., 4, 6, 6а;
Полиграфический 4-й пер., 10-18;
Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108, 121;
Седых, 4- 68;
Славинского;
Суворова, 18;
Сурганова, 36-50;
Тикоцкого;
Толбухина, 10-18, 17-23;
Топографическая, 3, 5, 7, 9, 13;
Филимонова, 69;
Чайковского пер., 3;
Чайковского пр-д, 4, 6;
Чайковского, 7, 41, 73а, в;
Чернышевского, 10а;
Черняховского, 1, 3, 3а;
Широкая;
Я. Коласа, 38-42, 44-52, 9-73.