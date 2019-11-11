Внимание! В Минске из кранов может потечь светло-зеленая вода. Объясняем, что это значит

Со второй половины ноября коммунальники добавят в сетевую воду, то есть в воду, которая используется для отопления, специальный краситель - флуоресцеин, который и окрасит ее в светло-зеленый цвет.

Как поясняет «Минскэнерго», воду покрасят для того, чтобы быстро находить утечки.

Краситель безопасен для человеческого организма, подчеркивают на предприятии. Если из горячего крана вдруг потечет светло-зеленая вода или вы увидите лужу зеленого цвета под батареей, звоните в диспетчерскую службу филиала «Минские тепловые сети» по номерам: 218-27-52, 298-27-27, 298-27-37.

Сетевую воду окрасят чуть больше чем на полгода: с 18 ноября по 30 апреля.

По каким адресам окрасят воду?

Арктический 1-й пер., 5;

Галло, 148;

Беды, 2, 4 к.1, 4а, 36, 38, 40, 45;

Белинского, 2-18, 3-23, 54;

д. Боровая, 2, 3, 6, Минский район;

Волгоградская, 9-69, 12-86;

Восточная, 22-74, 41, 181, 183, 190, 178, 170, 168, 169, 127-133, 107, 165, 184-188;

Гамарника;

К. Чорного, 21-35;

Калинина пер., 9, 4-16;

Калинина, 18-22, 30а, 30б;

Калиновского;

Карбышева;

Кедышко, 3-33а, 49, 26-28;

Кнорина;

Кольцова 4-й пер., 6, 51, 53;

Кольцова;

Крамского, 14;

Кутузова;

Литературная, 22;

Логойский тракт;

Ломоносова пер., 3, 5;

Ломоносова, 3, 5, 4-12;

Лукьяновича, 2, 3, 4, 10, 12;

Мележа, 1-3, 4, 4а, 5;

Мирошниченко;

Независимости пр., 117, 117а, 119, 123-157, 165;

Некрасова, 3-9, 4-12;

Новгородская, 3-13, 6а;

Олешева, 1, 3, 5, 10, 12, 14;

Полиграфическая, 2-6, 16, 18, 29, 31;

Полиграфический 1-й пер., 4, 6, 6а;

Полиграфический 4-й пер., 10-18;

Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108, 121;

Седых, 4- 68;

Славинского;

Суворова, 18;

Сурганова, 36-50;

Тикоцкого;

Толбухина, 10-18, 17-23;

Топографическая, 3, 5, 7, 9, 13;

Филимонова, 69;

Чайковского пер., 3;

Чайковского пр-д, 4, 6;

Чайковского, 7, 41, 73а, в;

Чернышевского, 10а;

Черняховского, 1, 3, 3а;

Широкая;

Я. Коласа, 38-42, 44-52, 9-73.